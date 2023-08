Nhận định thị trường BDS 2023 cho thấy những tín hiệu phục hồi đang ngày càng rõ nét khi các động thái “giải cứu” của Chính phủ bắt đầu có độ ngấm và phát huy tác dụng. “Mùa xuân” của thị trường BĐS được giới chuyên gia nhận định sẽ sớm trở lại.

Những Tín Hiệu Phục Hồi Của Thị Trường BDS 2023

Những tín hiệu phục hồi tích cực của thị trường BDS được thể hiện rõ qua những con số tăng trưởng ấn tượng. Để nhận định thị trường BDS 2023, theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm nghiên cứu Thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate cho biết, nguồn cung căn hộ thị trường sơ cấp tại Hà Nội tăng 153%, lượng giao dịch tăng 14,6% so với quý 1 năm 2023. Phía Tây Hà Nội đang dẫn đầu về lượng giao dịch, kế tiếp là phía Đông với các con số lần lượt là 48% và 34%. Đáng chú ý, thị trường phía Đông ghi nhận sự bứt phá khi thị phần gia tăng từ 16% lên 34%.

Thị trường BDS 2023 ghi nhận những chuyển biến tích cực

Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2023 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng ghi nhận lượng giao dịch của thị trường BĐS 2023 trong quý 2 tăng 30% so với quý 1/2023. Dữ liệu thị trường bất động sản tháng 7/2023 của Batdongsan.com.vn cũng đưa ra các chỉ số tích cực của thị trường BĐS 2023 khi so với tháng 6/2023,mức độ quan tâm của người tìm kiếm bất động sản tăng 6%, lượng tin đăng tăng 4%.

Ngay tại các thị trường tỉnh, cũng theo báo cáo tháng 7/2023 của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm tăng nhẹ ở hầu hết các tỉnh. Một số thị trường tỉnh như Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hoà, Long An, Quảng Ninh ghi nhận lượng tin đăng từ 1-14%, mức độ quan tâm ở các thị trường này cũng tăng từ 1-18%.

Thời Điểm Thích Hợp Để Mua Bất Động Sản

Trao đổi với Onehousing, ông Ngô Thành Huấn, chuyên gia Hoạch địch Tài chính Cá nhân, Giám đốc điều hành FIDT cho biết, lãi vay ngân hàng sẽ tiếp tục giảm trong khoảng 6 tháng tới. Động thái này nằm trong chính sách vĩ mô “bơm máu cho nền kinh tế” của Chính phủ với mục đích giúp kinh tế Việt Nam sớm hồi phục. Hiện nay, trên thị trường có những gói lãi suất trên dưới 9% cố định trong 12 tháng, thậm chí là hơn 9% một chút nhưng cố định trong 24 tháng. Về nhận định thị trường BDS 2023 thì theo ông, khi lãi suất 9% xuất hiện trên thị trường, người mua nhà, nhà đầu tư có thể bắt đầu sở hữu bất động sản.

"Khi lãi suất 9% xuất hiện trên thị trường, người mua nhà, nhà đầu tư có thể bắt đầu sở hữu bất động sản"

“Các chủ đầu tư ngày càng đưa ra các chính sách bán các dự án bất động sản tốt hơn, như kéo dài thời gian ân hạn nợ gốc, hỗ trợ lãi suất hay nhận nhà ở ngay không phải chờ đợi 2 – 3 năm như trước kia mà vẫn được hỗ trợ lãi suất. Đây là một điểm sáng có thể hỗ trợ cho các gia đình trẻ giảm áp lực về nhu cầu chỗ ở, sớm hiện thực hóa mục tiêu, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đặc biệt là trong những giai đoạn mà thị trường BĐS đang có sự phục hồi với tốc độ tốt thì việc trì hoãn mua nhà 2 – 3 năm nhiều khả năng sẽ khiến cho việc sở hữu bất động sản về sau sẽ khó khăn hơn”, ông Huấn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, nhận định thị trường BDS 2023 với những tín hiệu khởi sắc đang ngày càng rõ ràng hơn, tạo thuận lợi cho việc mua bất động sản với nhu cầu mua ở và đầu tư. Cơ sở cho nhận định này được xem xét trên các yếu tố về kinh tế vĩ mô, đặc biệt là tỷ giá và lạm phát đang dần được kiểm soát. Theo đó, GDP 6 tháng đầu năm 2023 đang tăng 3,72%, FDI nửa đầu năm tăng 0,5%, đạt 10,02 tỷ USD. So với cùng kỳ quý 2/2022, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tăng 10,9%.

Những vướng mắc về các điểm nghẽn của thị trường BĐS 2023 như nguồn vốn và pháp lý đang dần được tháo gỡ khi lãi suất điều hành liên tục giảm, gói hỗ trợ 120.000 nghìn tỷ VND cho nhà ở xã hội bắt đầu được triển khai. Ngoài ra, Luật đất đai; Luật kinh doanh BĐS và Luật Nhà ở được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến nhân dân và kỳ vọng hoàn thiện trong năm 2023.

