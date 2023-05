Nhan nhản chuyện "ăn theo" các thương hiệu ở thị trường phía Nam

Kịch bản cũ, diễn viên mới

Những năm gần đây, lĩnh vực bất động sản phát triển không ngừng và dần trở thành “mũi nhọn” giúp nhiều doanh nghiệp ăn nên làm ra. Theo đó, ngày càng có nhiều công ty bất động sản được “khai sinh”. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực khi có nhiều công ty ra đời thì vẫn còn nhiều mặt tiêu cực. Trong đó có việc các “hậu bối” mạo danh những công ty uy tín trên thị trường để “câu khách”.



Hồi tháng 11/2018, Công ty Him Lam cũng đã từng bị “mượn thương hiệu”

để rao bán dự án không có thật

Còn nhớ, tháng 11/2018, nhiều người dân từng phản ánh về việc liên tục nhận được các tờ rơi rao bán đất nền từ các “cò” bất động sản quảng cáo cho các dự án mang tên “Him Lam Bình Chánh”, “Him Lam Nam Sài Gòn”. Thậm chí, một số khách hàng đã vì tin lời “mật ngọt” của “cò” nói rằng đây là dự án do Công ty Him Lam làm chủ đầu tư nên đã mạnh dạn chi tiền đặt mua.

Tuy nhiên, khi Công ty Him Lam phát đi thông tin khẳng định không hề triển khai, mở bán bất cứ dự án nào mang tên “Him Lam Bình Chánh” hay “Him Lam Nam Sài Gòn”, nhiều khách hàng mới "tá hoả".

Ở một diễn biến tương tự, mới đây, nhiều khách hàng mua đất tại Dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường (tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và dự án khu dân cư Đất xanh Long An tìm đến trước cổng các cơ quan chức năng tỉnh Long An, căng các băng rôn với nội dung tố cáo Công ty đầu tư bất động sản Hưng Thịnh (tại Long An) và Công ty TNHH MTV Đất Xanh Long An đã lập dự án “ma” bán cho khách hàng.

Theo các khách hàng, trước đó, họ mua đất tại dự án vì nghĩ rằng chủ đầu tư là một thương hiệu uy tín tại TP.HCM. Hơn nữa, do khi tìm hiểu dự án, thấy cổng chào to và chủ đầu tư cũng đang tiến hành làm đường nên cứ nghĩ là dự án đầy đủ về mặt pháp lý, tên của chủ đầu tư là một công ty bất động sản uy tín tại TP.HCM nên tin tưởng. Chỉ đến khi phát hiện nhầm chủ đầu tư, thấy họ gian dối nên mọi người ngưng đóng tiền và nhờ chính quyền can thiệp. Đến thời điểm hiện tại, các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Theo tìm hiểu, khi xảy ra sự việc khách hàng nhầm lẫn tên thương hiệu bất động sản, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh đã ra thông báo với nội dung: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) và các công ty thành viên khẳng định không liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh (địa chỉ 119 ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), cũng như Dự án Hưng Thịnh Cát Tường do doanh nghiệp này triển khai.



Mới đây, nhiều khách hàng mua đất tại Dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường

cũng đã bị “nhầm lẫn” về chủ đầu tư dự án

“Hồi chuông cảnh tỉnh” cho khách hàng

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, hiện tượng mạo danh các công ty bất động sản lớn để rao bán những dự án “ma” không phải là hiếm và đã không ngừng tái diễn. Điều này không chỉ làm giảm sút uy tín của những công ty bị “mượn thương hiệu” mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại cho khách hàng. Đó là chưa kể, việc mạo danh như thế còn làm cho thị trường bất động sản ngày càng loạn, khiến nhiều nhà đầu tư e dè trong việc “rót tiền” vào các dự án có thật.

Do đó, về phía các công ty bị mạo danh, các công ty này nên mạnh tay khởi kiện đơn vị “mượn thương hiệu” để chấm dứt việc này tái diễn. Còn đối với các khách hàng, qua những sự vụ như vậy, khách hàng cần xem đây chính là “hồi chuông cảnh tỉnh” để thận trọng hơn trong việc tìm hiểu thông tin về các dự án trước khi “xuống tiền”, nhằm hạn chế “mất tiền oan”.

Ở góc độ pháp lý, Luật sư Thái Đức Long (Trưởng Văn phòng Luật sư Long Thái và Cộng sự, Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, hành vi mạo danh như các trường hợp trên là có sự vi phạm quyền sở hữu tên thương mại. Hành vi này có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tối đa 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức căn cứ điều 11, khoản 12 Nghị định 99/2013/NĐ – CP, ngày 29/08/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Đồng thời, hình thức phạt bổ sung bao gồm: đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 01 đến 3 tháng; buộc loại bỏ tên doanh nghiệp, yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm.



Các khách hàng cần thận trọng hơn trong việc tìm hiểu thông tin về các dự án trước khi

“xuống tiền”, nhằm hạn chế “mất tiền oan”

Theo Luật sư Long, phía công ty bị mạo danh có quyền khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu tổ chức, cá nhân chấm dứt hành vi vi phạm, cũng như có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi này gây ra (nếu có). Còn đối với những khách hàng đã đặt mua bất động sản của “chủ đầu tư mạo danh” thì họ được quyền đơn phương hủy hợp đồng đặt cọc và yêu cầu tổ chức, cá nhân đó phải trả lại đầy đủ số tiền đã nhận cộng lãi suất (nếu có).

“Khách hàng có thể khởi kiện đến TAND có thẩm quyền nếu tổ chức cá nhân đó dây dưa, cố tình chiếm dụng vốn. Chưa hết, những khách hàng này còn có thể tố cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cá nhân, tổ chức có hành vi quảng cáo gian dối quy định tại điều 197 Bộ luật tố tụng hình sự”, Luật sư Thái Đức Long nhận định thêm.

Quế Sơn