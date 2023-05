Nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của căn hộ tiện nghi Osimi Phú Mỹ

Vị trí trung tâm, lợi nhuận vững vàng

Osimi Phú Mỹ được ví như điểm sáng nổi bật của bức tranh đô thị thành phố Cảng Phú Mỹ khi sở hữu thế mạnh hàng đầu về vị trí. Tọa lạc tại giao lộ Trương Định và Nguyễn Trãi, cách tuyến đường xương sống Bắc – Nam của tỉnh 200m, đây cũng là tuyến đường thương mại sầm uất, nhộn nhịp, dễ dàng kết nối tới các khu vực trung tâm và nhiều cụm, khu công nghiệp, dự án trọng điểm của toàn khu vực. Không chỉ vậy, bao quanh dự án cũng là những trục đường lớn như: Quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Long Thành – Dầu Giây, đường Vành Đai 4,… Nhờ vậy, khoảng cách từ dự án đi đến các khu vực hành chính, tiện ích trong khu vực sẽ rất thuận tiện.



Phối cảnh dự án Osimi Phú Mỹ

Dự án có vị trí trung tâm tại Thị xã Phú Mỹ – đô thị có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất nhì cả nước, được định hướng trở thành thành phố Cảng trong những năm tới và thuộc tam giác kinh tế Đồng Nai – TP.HCM – Bà Rịa Vũng Tàu. Những năm gần đây, khu vực này đang trên đà phát triển vượt bậc nhờ hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh mẽ, tạo cú hích gia tăng giá trị bất động sản trong khu vực.

Ngoài ra, con số hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước đang làm việc tại các cụm, khu công nghiệp quanh Osimi Phú Mỹ cũng chính là món lợi khổng lồ cho nhà đầu tư từ việc cho thuê.

Giá cả tầm trung, thanh toán dễ dàng



Osimi Phú Mỹ là căn hộ có mức giá tầm trung dễ dàng sở hữu

Đại diện đơn vị phát triển dự án Đất Xanh Premium cho biết, giá tham chiếu bình quân của mỗi căn hộ Osimi Phú Mỹ là 779 triệu/căn 1 phòng ngủ +1. Để sở hữu, khách hàng chỉ cần thanh toán chi phí khoảng 230-300 triệu, phần còn lại ngân hàng BIDV sẽ giải ngân và cho vay vốn lên đến 20 năm với lãi suất ưu đãi. Mỗi tháng, người mua sẽ trả cả gốc và lãi khoảng 6-8 triệu đồng là đã có thể sở hữu một căn nhà của riêng mình.

Đây được xem là mức sở hữu hợp lý mà một gia đình trẻ có công việc ổn định, thu nhập hai vợ chồng cân đối là có thể mua được nhà. Cụ thể, nếu mức thu nhập của cả hai nằm ở khoảng từ 10-12 triệu/tháng sẽ giải quyết được bài toán mua nhà.

Tiện ích đủ đầy, nâng tầm cuộc sống

Osimi Phú Mỹ được xây dựng một loạt tiện ích chỉn chu phục vụ nhu cầu cân bằng giữa cuộc sống hiện đại và không gian xanh của người trẻ. Chỉ trong vòng vài bước chân, chuyên gia, kỹ sư, gia đình trẻ chọn Osimi Phú Mỹ sẽ được tận hưởng cuộc sống tiện nghi mà không phải dự án căn hộ tầm trung nào cũng có thể làm được.

Tại tầng 2, hồ bơi infinity với diện tích 200m2 sẽ giúp cư dân tìm thấy những giây phút thư giãn đích thực khi ngâm mình trong làn nước, bơi lội thoả thích, tắm nắng trên những chiếc ghế thư giãn.



Tiện ích dự án được chăm chút kỹ lưỡng

Tại tầng 13, dự án còn được đầu tư quảng trường Ánh Trăng với view trọn khu vực, cư dân có thể vừa hóng gió vừa lưu giữ những phút giây gần gũi với con cái trong khu vực trò chơi trẻ em được đầu tư chuẩn mực như: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng…

Cửa hàng tiện lợi luôn mở cửa 24/24, siêu thị mini đầy đủ các nhu yếu phẩm, phòng gym-fitness, spa đều sẵn có để phục vụ cư dân. Đồng thời, đảm bảo được không gian sống xanh, trong lành, gần gũi thiên nhiên với tiện ích đài phun nước Vesta, công viên nội khu, đường chạy bộ, công viên liền kề dự án. An ninh cũng được đảm bảo 24/7 với hệ thống bảo mật 4 lớp: bảo vệ, camera an ninh, thẻ từ thang máy, tđể cư dân có một nơi ở vừa riêng tư lại vừa an toàn.