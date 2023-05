Nhanh chân sở hữu căn hộ Bcons khi giá vẫn trong tầm với

Giá nhà ở sẽ khó giảm

Người mua căn hộ tại Dĩ An thời điểm này được đánh giá là biết nhìn xa trông rộng. So với cùng kỳ năm 2018, giá nhà ở tại Dĩ An đã tăng cao hơn rất nhiều. Giới phân tích thị trường nhận định rằng, kể từ khi bảng giá đất mới của giai đoạn 2020-2024 được UBND tỉnh Bình Dương điều chỉnh áp dụng từ đầu năm 2020 cũng đồng nghĩa với việc giá nhà ở sẽ khó quay đầu.

Cụ thể, bảng giá các loại đất điều chỉnh có giá đất tăng tương ứng theo hệ số điều chỉnh giá đất K, mức tăng bình quân là 18% so với bảng giá đất ở giai đoạn trước. Trong đó, bảng giá các loại đất của thành phố Thủ Dầu Một tăng bình quân 10%; còn thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An có mức tăng cao nhất, tăng bình quân từ 5% đến 30%. Điều này đã lý giải cho tình hình giá nhà ở bán ra trên thị trường trong năm 2020 này cao hơn trước.



So với các khu vực vùng ven TP.HCM, giá căn hộ tại Dĩ An hiện vẫn đang mềm hơn

Thêm vào đó, tỉ lệ tăng giá của căn hộ Dĩ An còn được hậu thuẫn từ nhu cầu thị trường. So với các khu vực vùng ven TP.HCM, giá căn hộ tại Dĩ An hiện vẫn đang mềm hơn. Trong khi đó, xét về vị trí, Dĩ An lại nổi trội hơn hẳn khi nằm cạnh khu Đông – vực sôi động bậc nhất của TP.HCM. Khu vực này phát triển kinh tế dựa trên 3 trụ cột chính gồm: Công nghệ cao (Quận 9) – trung tâm thương mại Tài chính và Hành chính (Thủ Thiêm) và nơi đào tạo nguồn lực (Thủ Đức) được đánh giá là giữ vai trò trụ cột cho cho nền kinh tế TP.HCM.

Theo đó, trong tương lai, lượng vốn rót vào khu Đông sẽ không hề nhỏ, lực lượng lao động tại đây cũng ngày một đông đúc hơn. Tuy nhiên hiện giá nhà ở tại khu Đông TP.HCM không còn rẻ, đây chính là động lực lớn tạo đà cho thị trường nhà ở khu vực lân cận là Dĩ An phát triển.



Các căn hộ Bcons có mức giá khá hợp lý chỉ từ 26 triệu đồng/m2

Dù trước mắt, tác động về kinh tế có thể tạm thời chưa nhìn thấy rõ nhưng theo giới phân tích, những tác động của mô hình thành phố trong thành phố lên thị trường bất động sản sẽ luôn dẫn đầu. Giá nhà ở trong khu vực được hậu thuẫn để đẩy lên cao hơn ở một mức mới. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng, trong 5 năm nữa, khu Đông sẽ là một khu đô thị của những người có điều kiện tài chính bởi giá bất động sản quá cao so với mặt bằng chung của thành phố.

Bcons vị trí tốt, giá hợp lý chỉ từ 26 triệu/m2

Theo thống kê của Savills Việt Nam, nguồn cung căn hộ trên thị trường sơ cấp nửa đầu năm 2020 giảm đến 52% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 9.100 căn, đây là mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Vậy cho nên, ngay trong năm 2020 này, tại khu Đông đã khó tìm được các căn hộ có giá dưới 40 triệu đồng/m2 dù rằng thị trường có nhiều suy giảm so với trước. Từ đó có thể thấy, phân khúc nhà ở vừa túi tiền và nhà ở phù hợp với khả năng mua nhà lần đầu khó có thể chen chân vào khu vực này.



Từ các dự án khu căn hộ của Bcons, chỉ cần vài phút di chuyển là đã vào đến trung tâm TP.HCM

Tuy nhiên, người mua nhà chỉ cần di chuyển sang địa phận Dĩ An là đã có thể tìm được căn hộ vừa khả năng tài chính của gia đình mình. Các căn hộ Bcons, điển hình là căn hộ Bcons Bee hiện đang có mức giá khá hợp lý chỉ từ 26 triệu đồng/m2 (chưa VAT). Nếu muốn chọn những căn hộ có vị trí ngay trung tâm thì người mua nhà có thể xem xét 2 dự án khá hấp dẫn khác của Bcons là Bcons Garden (nằm ngay trung tâm hành chính thành phố Dĩ An) và Bcons Green View (nằm đối diện trung tâm thương mại Big C Dĩ An, ngay đường Quốc lộ 1K).

Với vị trí nằm cạnh bên khu Đông, giao thông kết nối thuận lợi, tiện ích phong phú, điều kiện sống tại Dĩ An còn hơn hẳn nhiều khu vực khác của TP.HCM. Từ các dự án khu căn hộ của Bcons, chỉ cần vài phút di chuyển là đã vào đến trung tâm TP.HCM thông qua các tuyến đường lớn huyết mạch như đường quốc lộ 1K, đại lộ Độc Lập để kết nối vào Xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng đi đến các quận trong nội thành Tp.HCM, sân bay…

Thêm vào đó, các dự án của Bcons đầu tư và phát triển còn có pháp lý đầy đủ, chủ đầu tư nghiêm chỉnh đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà từ khi mua đến khi nhận căn hộ, tiến độ thi công đúng cam kết với khách hàng. Với hàng loạt các yếu tố ưu việt như vậy, các căn hộ Bcons là một trong những địa chỉ mà người mua nhà ở lần đầu hoặc mua để đầu tư nên tìm hiểu và lựa chọn.