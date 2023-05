“Nhật ký work from home” của sàn Nam Long - Món quà từ đại dịch làm hành trang vươn xa

Lật mở từng trang “nhật ký work from home"

Hợp tuyển những bài viết của gần 100 người, đó là quý nhà báo, chuyên gia, đối tác, khách hàng, ban lãnh đạo và anh chị em Sàn Nam Long để chia sẻ những trải nghiệm chân thực nhất và những bài học giá trị khi làm việc tại nhà trong gần nửa năm giãn cách xã hội tại TP.HCM.

Quyển nhật ký gồm 05 chương:

Mở đầu của quyển nhật ký là những nỗi niềm, trăn trở, lo âu… ngay trong chính tâm dịch. Ghi lại những điều này để nhắc nhớ về thế giới mà chúng ta đang sống, sự hỗn loạn trong tâm trí và một giai đoạn nhiều thứ “chưa từng có”.

Chương hai qua trích dẫn nhật ký của các anh chị em Sàn Nam Long, giai đoạn WFH mang lại cơ hội vàng để lĩnh hội thêm nhiều điều mới mà ngày thường, vì quá bận rộn chúng ta dễ bỏ qua. Đặc biệt, dường như việc “khách hàng trở thành bạn hữu” lại thể hiện chân thật rõ nét nhất trong giai đoạn giãn cách này thông qua những mẩu chuyện rất giản dị, đời thường.

Chương ba là những lời cảm ơn, những hành động thiết thực, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến cộng đồng, xã hội; để qua đó, người cho và cả người nhận đều cảm thấy hạnh phúc và niềm vui.

Chương bốn tổng kết về thị trường bất động sản năm 2021 đã qua, hé mở những góc nhìn về thị trường năm 2022 nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho bạn đọc. Xu hướng thị trường và những hành động cụ thể từ Tập đoàn Nam Long (NLG) và Sàn giao dịch BĐS Nam Long để tiếp tục chinh phục khách hàng, kiến tạo nên những sản phẩm thực sự có chất lượng.

Chương cuối cùng, ai cũng có câu chuyện riêng để kể. Quyển nhật ký dành nhiều trang gợi mở phần cuối để dành cho chủ nhân quyển nhật ký lưu lại dấu ấn của mình.

"Nhật ký Work From Home" do Sàn Nam Long hợp tác cùng First News Trí Việt và NXB Dân Trí phát hành sẽ được dành tặng đến quý khách hàng, đối tác của Sàn Nam Long.

Những bài học giá trị làm hành trang vươn xa

Cuộc viễn du về quá khứ lúc nào cũng mang lại cho chúng ta những bài học giá trị trong tương lai.

Qua các bài viết như "12 bài học hậu Covid-19" mà anh Nguyễn Hoàng – Giám đốc R&D Công ty DKRA Việt Nam và bài "Work from home – góc nhìn từ Batdongsan.com.vn" của anh Đinh Minh Tuấn – Giám đốc Khối khu vực miền Nam, Công ty CP Propertyguru Việt Nam chắp bút viết riêng theo đặt hàng của Sàn Nam Long cùng nhiều nhà báo, khách mời, chuyên gia khác góp bút, chúng ta thấy rõ rằng: nếu không có đợt dịch này thì việc chuyển dịch số hoá nền kinh tế và sự thay đổi hành vi từ việc lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp đến tiêu dùng, tích luỹ… sẽ không diễn ra nhanh chóng như vậy.

Sàn Nam Long chính là một minh chứng, ngay cả trong tâm dịch mà 100% nhân sự của Sàn tràn đầy niềm tin, năng lượng và tinh thần đồng đội để hỗ trợ cùng nhau vượt đại dịch. Cộng thêm sự nhạy bén và kịp thời của Chủ đầu tư Nam Long khi đưa ra các công cụ như tham quan thực tế ảo toàn cảnh 360o, flycam cập nhật tiến độ các dự án, chính sách giãn tiến độ thanh toán… đã giúp Sàn Nam Long thêm gần khách hàng hơn.

Rất nhiều bài viết ý nghĩa của Ban lãnh đạo, anh chị em Sàn Nam Long đã khơi lên xúc cảm nơi độc giả.

Ba điều quan trọng của WFH chính là kỷ luật, sự thấu hiểu và đồng cảm. Nhờ có cơ hội được sống chậm, được ngẫm kỹ, chúng ta lắng nghe bản thân nhiều hơn, trân quý mái ấm gia đình hơn, thấm thía những những hy sinh, mất mát… Hơn hết, khi trở lại làm việc trong tình hình mới, chúng ta trân trọng từng giá trị mà chúng ta nhận được từ cuộc sống này: đơn giản chỉ là “có công việc” để sinh kế, hay là một buổi gặp gỡ bất chợt không hẹn trước, thậm chí chỉ là nở nụ cười chào đón ngày mới bên tách café nóng…

Khơi nguồn sức sống và năng lượng mới

Cuộc sống vốn là những vòng tròn xoắn ốc, luôn không ngừng chuyển động và rộng mở để tiếp đón những cái mới. Giờ đây, ký ức về đại dịch nên được chúng ta trân trọng và cất giữ tại một nơi sâu nhất của trái tim, để làm động lực vươn về phía trước. Cần khơi bừng lên sức sống và năng lượng mới để tiếp tục làm việc, cống hiến và là phiên bản tốt hơn của mình ở thì quá khứ – hiện tại – tương lai.

Chiếc lò xo được nén lại quá gần sáu tháng dịch bệnh, ngần ấy thời gian là quá dài. Ngay sau khi trở lại "bình thường mới", các chiến binh tuyệt vời của Sàn Nam Long đã liên tục lập nên những chiến tích trong việc chinh phục khách hàng bằng những sản phẩm và dịch vụ hoàn toàn mới, đem lại giá trị độc bản cho từng nhu cầu của khách hàng tinh hoa của Sàn Nam Long. Ước mong, Sàn Nam Long và khách hàng thân quý sẽ tiếp đồng hành, cùng trải nghiệm những điều mới mẻ và tạo nên những điều tử tế và tốt đẹp nhất cho nhau, cũng như cho cộng đồng xã hội.

Tất cả những cảm xúc, những trải nghiệm này đều được ghi lại tại "Nhật ký work from home". Quyển sách chính thức được ra mắt vào ngày 11/01/2022 tới đây.

Hãy cùng đón chờ ngày ra mắt của ấn phẩm đặc biệt này nhé!