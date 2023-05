Nhiều chủ hộ rao bán nhà phố mặt tiền đường

Không cho thuê được căn nhà phố 3 tầng nằm trên mặt tiền đường Điện Biên Phủ, quận 3 dù treo biển gần 3 tháng nay, chị Bích Ngọc, chủ căn nhà quyết định rao bán đứt để xoay sở tiền trong điều kiện khó khăn. Chị Ngọc cho biết đây là quyết định cực chẳng đã vì căn nhà là tài sản để dành do cha mẹ cho vợ chồng chị lúc ra riêng lại có giá trị kinh tế lớn. Từ đầu năm đến nay khi tình hình dịch bệnh bùng phát, việc xuất nhập khẩu với Trung Quốc gặp khó khăn khiến chuyện làm ăn của gia đình ngày càng bế tắc. Cầm cự gần 4 tháng chị Nguyệt buộc phải chấp nhận bán rẻ căn nhà với giá thấp hơn gần 15% so với giá được chào mua ngoài thị trường đợt cao điểm 2019.

Ở nội thành TP.HCM, rất hiếm có nhà mặt tiền đường lớn nào được rao bán, chủ nhà chỉ chấp nhận cho thuê dài hạn. Ở các tuyến đường thương mại thuộc trung tâm như Điện Biên Phủ, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, 3/2, Nguyễn Tri Phương… nhà mặt tiền là sản phẩm có tiền cũng khó mua được. Các hộ kinh doanh tranh nhau thuê vì vị thế giao dịch tốt nên chủ nhà không mấy ai có ý định bán. Tuy nhiên hiện nay, không khó bắt gặp những tờ rơi rao bán nhà dán trước cửa, các băng rôn cho thuê hoặc bán nguyên căn treo đầy trên các căn nhà dọc theo tuyến đường này.



Nhiều nhà mặt phố treo biển cho thuê sau tác động của dịch Covid-19. Ảnh: Phương Uyên

Anh Đỗ Mạnh Hùng, một môi giới nhà phố tại quận 3 cho biết: “Cách đây 1 năm có đơn vị nước ngoài muốn mua đứt 1 căn nhà mặt tiền đường 3/2, quận 10 để kinh doanh thương hiệu điện tử nhưng chẳng tìm thấy ai chấp nhận bán. Nhiều nhất là chấp nhận ký HĐ dài hạn trong vòng 20 năm. Vậy mà chỉ sau một mùa dịch, nhà phố tại TP.HCM rao bán rầm rộ. Từ nhà trong hẻm, nhà đường phụ cho đến các tuyến đường chính, trung tâm của Sài Gòn cũng rao bán ngày một nhiều hơn”. Khó khăn kinh tế bủa vây khiến không ít chủ nhà buộc phải chấp nhận bán nhà vì không còn lựa chọn nào khác.

Để cứu cánh cho hoạt động kinh doanh đang ngày càng khó khăn của gia đình, anh Toàn đành cắn răng sang nhượng lại căn nhà mặt tiền đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Khoản thu từ việc cho thuê chỉ giúp gia đình trang trải được lãi suất ngân hàng hiện tại, tuy nhiên để vừa chu cấp cho con trai đang du học ở Mỹ lại phải duy trì hoạt động của công ty trong tình trạng đối tác quốc tế ngưng giao dịch khiến anh phải bán bớt những BĐS có giá trị để duy trì. “Tôi muốn bán căn nhà phố tại quận 2 nhưng chưa có người mua nên đành chấp nhận bán căn nhà phố tại quận 3 vì dễ tìm khách hơn. Tuy nhiên vì bán gấp nên giá cũng thấp hơn so với mức có thể bán vào dịp cuối năm”, anh Toàn cho biết.

Làn sóng rao bán nhà mặt phố đang lan rộng trên địa bàn TP.HCM. Nếu trước đây, giao dịch nhà chủ yếu diễn ra trên các tuyến đường phụ, hẻm thông ra đường chính, các chủ nhà sở hữu căn nhà mặt tiền sẽ không rao bán lại dù là đi xuất ngoại thì nay nhiều môi giới cho biết, nhà mặt phố được rao bán rất nhiều. Tuy nhiên nhu cầu mua lại không cao.



Kinh doanh khó khăn là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hàng loạt khách thuê trả

mặt bằng nhà phố mặt tiền đường. Ảnh: Phương Uyên

“Nhà phố luôn là sản phẩm có giá trị lớn, nhà phố mặt tiền đường trung tâm giá lại càng cao gấp 2-3 lần các sản phẩm khác. Vì vậy người mua phần nhiều là giới tài chính dư giả, các doanh nghiệp cần tìm mặt bằng kinh doanh dài hạn, các thương hiệu quốc tế lớn hay dân đầu tư cá mập. Tình trạng kinh tế khó khăn đang khiến không ít ông lớn thấm đòn, nhu cầu giao dịch nhà phố vì vậy cũng bị ảnh hưởng lớn. Sức mua giảm mạnh nên dù rất nhiều sản phẩm tốt chào bán nhưng nhu cầu mua không cao. Hầu hết đều phải chấp nhận thực tế giá bán không thể cao như thời điểm 2019”, anh Nguyễn Vĩnh Phát, lãnh đạo một công ty môi giới nhà phố nội thành chia sẻ. Anh Phát cho biết thêm, dù khó bán nhưng chủ nhà cũng không chịu giảm giá mạnh.

Theo dữ liệu big data của Batdongsan.com.vn , tính riêng trong quý 1 và các tháng đầu quý 2/2020, nhu cầu giao dịch nhà phố, nhà lẻ tại TP.HCM liên tục giảm mạnh. Trong 3 tháng đầu năm, mức độ quan tâm nhà phố giảm 33% so với quý trước, giá chào thuê cũng giảm gần 11% trong khi giá bán có xu hướng đi ngang, thậm chí giảm từ 2-3% tại một số quận trung tâm như quận 1, quận 3, quận 7, quận 10. Đặc biệt, loại hình nhà phố mặt tiền đường có mức độ quan tâm giảm mạnh hơn so với các căn nhà riêng lẻ nằm trong các tuyến đường nhỏ, đưởng hẻm. Trong 2 tháng đầu của quý 2, giá bán nhà lẻ, nhà phố chưa có dấu hiệu cải thiện. Nếu so với giá bán cao điểm giữa năm 2019, giá nhà mặt phố tiếp tục hạ nhiệt trung bình đến 2%. Trong khi nhà riêng, nhà hẻm có giá bán đi ngang thì các tuyến đường chính lại chào bán giá thấp hơn từ 3-5% so với cùng kỳ.