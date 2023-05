Báo cáo thị trường tháng 4/2021 của Batdongsan.com.vn cho thấy, dịch Covid-19 tái bùng phát và diễn biến ngày càng phức tạp đang tạo ra sức ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu tìm kiếm và giao dịch BĐS tại khá nhiều thị trường, đặc biệt là khu vực các tỉnh phía Bắc. Theo đó, nhu cầu tìm kiếm BĐS 7 ngày trước và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5 đều giảm khá mạnh ở hầu hết các thị trường có sự bùng phát dịch bệnh.

Đáng chú ý, ngoài hai thị trường lớn là TP.HCM và Hà Nội gần như không có biến động trong giai đoạn này, các thị trường có dịch xuất hiện khác như là Bắc Ninh ghi nhận mức độ quan tâm và tìm kiếm BĐS giảm 21%, Bắc Giang giảm đến 13% trong khi Vĩnh Phúc và Hà Nam lần lượt ghi nhận mức giảm 39% và 27%. Khu vực miền Trung, Đà Nẵng có nhu cầu tìm mua nhà đất giảm 27% còn phía Nam, hai khu vực ghi nhận biến động là Bình Dương và Long An với lượng quan tâm tìm kiếm BĐS giảm 9% và 10% so với trước đó.

Xét về tổng thể giao dịch nhà đất trong tháng 4 vừa qua, nhu cầu tìm kiếm của toàn thị trường đã giảm gần 18% so với tháng 3 trước đó. Trong đó, đất nền là phân khúc ghi nhận sức mua giảm nhiều nhất, với gần 21%. Căn hộ cũng là dòng sản phẩm có nhu cầu tìm mua giảm hơn 17%, còn lượng quan tâm đất nền dự án cũng giảm hơn 19%.

Mức độ quan tâm BĐS tại nhiều tỉnh thành giảm mạnh ngay khi dịch Covid 19 bùng phát vào đầu tháng 5/2021. Nguồn: Báo cáo thị trường tháng 4/2021 của Batdongsan.com.vn

Báo cáo của Batdongsan.com.vn cũng đi vào chi tiết từng thị trường khu vực miền Nam, cho thấy các điểm “nóng” về giao dịch nhà đất từng đạt đỉnh về mức độ quan tâm trong tháng 3/2021 như Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu đều suy giảm mức độ quan tâm trong tháng 4. Cụ thể, so với tháng 3, lượt tìm kiếm BĐS tại Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu lần lượt giảm 7 -10%, trong khi Đồng Nai, Long An và Lâm Đồng có xu hướng giảm mạnh hơn, vào khoảng 12-15% so với tháng trước. Hầu như không có thị trường nào có lượt tìm kiếm nhà đất ghi nhận tăng trong tháng 4.

Riêng với thị trường TP.HCM, mức độ quan tâm nhà đất toàn tháng 4 giảm 17% so với tháng trước. Phân khúc đang chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ dịch bệnh là loại hình căn hộ với nhu cầu tìm mua giảm gần 25%. Trong đó dòng sản phẩm căn hộ cao cấp và bình dân ghi nhận mức giảm mạnh nhất, lần lượt là 23% và 27%. Đất nền và nhà mặt phố là hai phân khúc ít chịu ảnh hưởng nhất nhưng cũng giảm lần lượt 14-8%.

Tuy tổng thể thị trường nhà đất tháng 4/2021 không tăng trưởng nhiều do ảnh hưởng từ dịch bệnh nhưng nếu so sánh với cùng kỳ năm 2020, nhu cầu tìm kiếm BĐS lại có sự tăng trưởng đột biến, cao hơn 44% so với tháng 4/2020. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng bộ phận NCTT của Batdongsan.com.vn cho biết, xu hướng sụt giảm lượt tìm kiếm nhà đất trong tháng vừa qua là điều đã được dự liệu trước đó. Bên cạnh yếu tố Covid-19, mức độ quan tâm dành cho BĐS đã lập một mức đỉnh rất cao trong tháng 3 trước đó vì hiện tượng sốt đất đầu năm. Đến giữa tháng 4, chính quyền ra tay hạ nhiệt cơn sốt, kết thúc làn sóng mua bán BĐS tấp nập ở nhiều khu vực. Sốt đất giảm kéo theo đó là lượng lớn nhà đầu tư lướt sóng rời thị trường, mức độ quan tâm BĐS thời điểm sau sốt đất hạ xuống là rất bình thường.

Nhận định về xu hướng thị trường trong các tháng tới, ông Hiếu cho rằng, các hoạt động giao dịch BĐS có thể sẽ kém sôi động hơn do nhiều dự án tạm hoãn bán hàng tập trung, chuyển dịch sang hình thức mua bán trực tuyến vì tuân thủ biện pháp giãn cách an toàn trong mùa dịch. Ngoài ra, các kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới sẽ bị trì hoãn cho đến khi dịch được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, thị trường sẽ không vì vậy mà chững lại, các giao dịch thứ cấp được dự báo sẽ sôi động trong các tháng tới cùng với đó ưu thế sẽ dành cho những doanh nghiệp có sự chuẩn bị kỹ càng và thích ứng tốt với hình thức bán hàng online.

Phương Uyên

