Mua căn hộ chung cư vùng ven và các tỉnh lân cận TP.HCM để ở và đầu tư cho thuê đang được nhiều người trẻ lựa chọn vì sự phù hợp về giá bán, cùng kỳ vọng tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn.

Không tìm được căn chung cư đang triển khai nào có mức giá dưới 40 triệu đồng/m2, Thùy Chi, nhân viên văn phòng làm việc tại TP. Thủ Đức quyết định về tỉnh kiếm cơ hội. Nhu cầu mua của cô bạn trẻ không phải để ở mà là đầu tư cho thuê kèm tích lũy tài sản.

Chi cho biết, đã thành công với hình thức mua căn hộ chung cư cho thuê tại Bình Dương , vì vậy sắp tới cô tiếp tục hướng đến loại hình này ở Đồng Nai và Long An, nơi có nhiều KCN lớn, kinh tế dịch vụ đang phát triển nhanh. “TP.HCM đã thành thị trường quá tầm tay với người trẻ nguồn thu có hạn như mình, còn các tỉnh vệ tinh thì lại hấp dẫn nhờ giá rẻ hơn. Giá mua căn hộ chung cư tại đây chỉ giao động trong ngưỡng 30 -35 triệu đồng/m2, về lâu dài còn nhiều cơ hội tăng trưởng”, Chi chia sẻ.

Cũng mua căn hộ nhưng với mục đích để ở, anh Hải (quận 6, TP.HCM) chọn Bến Lức, Long An vì giá vừa túi tiền và không gian sống trong lành. Được biết, dự án anh hướng đến là căn hộ trong khuôn viên khu đô thị quy mô lớn ở Bến Lức, có quy hoạch tiện ích dịch vụ đa dạng, đầy đủ, cảnh quan thiên nhiên đẹp. Quan trọng là từ dự án có hệ thống xe búyt di chuyển về TP.HCM rất thông thuận, mỗi ngày vợ chồng anh đi làm tiện lợi, không tốn nhiều thời gian. Trọng tâm vẫn là tài chính ngôi nhà chỉ tầm 1,2 tỷ đồng, phù hợp tài chính, không phải vay vốn nhiều nên ít ảnh hưởng sinh hoạt phí.

“Chưa ở thì cũng lo ngại nhiều điều, dọn về sinh sống rồi mới thấy lựa chọn của mình là đúng. Bỏ ra 45 phút mỗi ngày để di chuyển từ Long An sang TP.HCM cũng không phải quá xa, không chịu kẹt xe. Quan trọng nhất là mỗi ngày về lại tổ ấm cảm thấy thoải mái vì ngoại thành thoáng đãng, xanh sạch chứ ít bon chen như ở nội thành”, anh Hải tâm sự.

Số liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, nhu cầu tìm kiếm căn hộ tại các thị trường giáp ranh TP.HCM có xu hướng phục hồi tích cực hơn so với Sài Gòn. Cụ thể, trong tháng 5/2023, nhu cầu mua căn hộ TP.HCM không biến động nhiều, nhưng tại Long An, Bình Dương nhu cầu tìm kiếm căn hộ ghi nhận tăng nhanh. Theo đó, lượt tìm mua căn hộ chung cư Long An tăng hơn 23% trong tháng vừa qua, tìm mua căn hộ Bình Dương mua tăng 13%, Bà Rịa – Vũng Tàu tăng nhẹ 1,3%. Ngay cả thị trường khiêm tốn dự án chung cư là Đồng Nai cũng có sự tăng trưởng lượng quan tâm đến phân khúc này trong 5 tháng đầu năm.