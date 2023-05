Nhiều nhà đầu tư bất động sản vỡ kế hoạch vì dịch Covid-19

Đầu tư đất nền khu ven Hà Nội vào thời điểm đầu năm ngoái, nhà đầu tư Trần Thế Quyền (Hà Đông, Hà Nội) dự định sau 1 năm sẽ bán ra và thu lời về. Theo ông Quyền quan sát, mọi năm, vào thời điểm sau Tết, thị trường đất nền thường có sóng với các đợt sốt nóng ở nhiều khu vực, nhiều địa phương. Do đó, khi mua đất vào năm 2019, ông dự tính sẽ đẩy hàng vào thời điểm sau Tết 2020. Thế nhưng sự bùng phát của dịch bệnh Covid 19 đã làm đảo lộn hoàn toàn dự tính này. Nhiều lĩnh vực, ngành hàng sản xuất đình trệ, tác động không nhỏ tới thị trường bất động sản. Phần lớn các khu vực đất nền ven Hà Nội rơi vào cảnh trầm lắng. Bên cạnh đó, do lo ngại dịch bệnh, từ sau Tết, giới đầu tư và cả môi giới hạn chế việc khảo sát thị trường.

Khi kì nghỉ Tết kết thúc, ông Quyền đã nhờ rất nhiều môi giới bán giúp 2 lô đất khu ven nhưng đến nay vẫn chưa đẩy được hàng dù mức giá đưa ra khá mềm, tính ra lợi nhuận chỉ đạt khoảng 10%. “Vì đang cần tiền vào một số việc khác nên tôi buộc phải bán đất. Nếu tài chính dồi dào, tôi sẽ vẫn để 2 mảnh đất đó lại, chờ qua dịch rồi mới bán”, ông Quyền cho biết.

Trong khi đó, vào năm 2018, bà Nguyễn Thu Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) xuống tiền với một biệt thự trong TP.HCM. Chính sách thanh toán của dự án là hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng. Do có chính sách này, bà Hương mạnh tay vay ngân hàng và dự tính trong 2 năm lãi suất 0% đó, dự án tăng giá theo tiến độ, bà sẽ đẩy hàng kiếm lời. Tuy nhiên, còn chưa đầy 1 tháng chương trình hỗ trợ lãi suất kết thúc nhưng căn biệt thự vẫn chưa bán được. Dịch bệnh khiến thị trường ảm đạm đến mức dù đã rao bán cắt lỗ gần 2 tháng nay nhưng gần như không có khách hỏi. Bà Hương đang đứng ngồi không yên bởi công việc kinh doanh hiện tại do ảnh hưởng của dịch bệnh nên rơi vào tình trạng thua lỗ. Do đó, bà hiện không có nguồn tiền để theo tiếp dự án bất động sản này.



Dịch Covid bùng phát thời điểm Tết đã khiến thị trường bất động sản Việt Nam đảo lộn.

Trao đổi với Batdongsan.com.vn , bà Hương ngao ngán cho biết, mới cách đây 1 tuần bà vẫn kì vọng việc chống dịch ở Việt Nam thành công, các hoạt động của thị trường, trong đó có bất động sản sẽ quay trở lại quỹ đạo thông thường. Thị trường sẽ khởi sắc nhưng với tình hình diễn biến phức tạp và khó lường hiện tại, bà không rõ sự ảm đạm này sẽ kéo dài đến khi nào.

Vào cuối năm ngoái, ông Việt Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã để riêng một khoản tiền, dự định sau Tết sẽ vào Bình Định mua khoảng chục lô đất nền thuộc 1 dự án ven biển. Thế nhưng dịch bệnh Covid bùng phát, công ty của ông rời vào cảnh điêu đứng, khó khăn do nguồn nguyên liệu nhập từ Trung Quốc không có, không sản xuất được hàng để bán. Biến cố này buộc ông phải hoãn kế hoạch đầu tư đất và buộc phải chuyển mục đích số tiền đó sang vận hành, duy trì các hoạt động của công ty trong bối cảnh khó khăn.

Anh Dương Văn Thuấn, môi giới bất động sản khu vực Đà Nẵng cho biết, như anh quan sát những nhà đầu tư bất động sản dùng đòn bẩy tài chính ngân hàng đang rơi vào cảnh lao đao khi từ năm ngoái thị trường đã suy giảm và việc đẩy hàng đã khá khó khăn. Họ kì vọng sự khởi sắc thời điểm đầu năm 2020 nhưng dịch bệnh kéo dài khiến thị trường thêm ảm đạm, người bán nhiều, người mua không có. Bản thân những nhà đầu tư này phần lớn là người làm kinh doanh nên dịch bệnh khiến họ còn phải đương đầu với thách thức của công việc hiện tại.

Ngoài ra, một số khách của anh Thuấn ở Hà Nội và TP.HCM có ý định xuống tiền với các dự án anh đang bán trong Đà Nẵng từ trước Tết cũng phải hủy dự định. Anh Thuấn cho biết, trước tết có khách đã chuyển 100 triệu 2 lô đất nền để giữ chỗ, dự định sau Tết sẽ vào Đà Nẵng chuyển cọc và kí hợp đồng. Tuy nhiên, dịch bệnh bùng phát, hoạt động kinh doanh của vị khách này gặp khó khăn nên khách quyết định rút tiền về.

Hải Miên