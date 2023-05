Nhiều sàn môi giới bất động sản chưa ra quân sau Tết

Anh Quyền, quản lý một sàn giao dịch nhà đất tại quận 10 chia sẻ, dù văn phòng của anh đã làm lễ khai xuân vào ngày mùng 5 Tết nhưng vẫn cho nhân viên nghỉ đến hết 10/2 mới trở lại làm việc. Năm nay công ty anh cũng không cắt cử nhân viên kinh doanh trực Tết như mọi năm mà cho nghỉ sớm và vào làm muộn.

“Hiện tại công ty mình chỉ đang phân phối một số dự án đất nền quy mô nhỏ và chào bán đất thổ cư, dự án cũ với số lượng không nhiều nên nhân viên khá nhàn rỗi. Ngay từ cuối năm nhu cầu giao dịch đã giảm thấp, đến đầu năm lại gặp dịch bệnh bùng phát nên không có mấy khách hàng hào hứng giao dịch. Hiện tại chỉ có khối hành chính vào làm việc còn sale vẫn chưa trở lại vì chưa có hàng để bán”, anh Quyền cho biết.

Ngoài không khí ảm đạm do thiếu nguồn cung, vấn đề của nhiều sàn giao dịch còn đến từ việc khách hàng không muốn mua bán bất động sản thời điểm này. Không nói đến việc thị trường chưa bước vào giai đoạn sôi động do các chủ đầu tư lớn vẫn chưa có kế hoạch chào bán, nhiều sàn có nguồn hàng sẵn cũng im ắng do ảnh hưởng từ dịch bệnh sau Tết.

Anh Thành Tài, đại diện một sàn môi giới tại quận 9, cho biết dù công ty anh đang phân phối một dự án nghỉ dưỡng lớn tại Bình Thuận, trươc Tết đã bán khá ổn nhưng hiện nay thì không có giao dịch vì công ty phải hủy các buổi đi thực tế dự án vốn đã lên kế hoạch từ trước. Việc giới thiệu dự án cũng phải hoãn lại do nhiều khách hàng từ chối tham gia, không muốn đến nơi đông người.



Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn tại một số khu vực nóng về nhà đất như quận 7, quận 9, khá nhiều sàn môi giới vẫn trong tình trạng đóng cửa, chưa khai trương làm việc trở lại. Một số sàn đã mở cửa thì lượng nhân viên trực chỉ lác đác vài người và không có mấy khách ghé qua.

Thực tế, tình trạng giao dịch trầm lắng đã diễn ra từ thời điểm tháng 12 năm ngoái và kéo dài đến nay do chưa có dự án lớn nào khởi động, nguồn cung mới chưa tung ra nên các sàn đều cho nhân viên nghỉ khá thảnh thơi. Tại hầu hết sàn hiện nay chỉ có nhân viên phòng hành chính – lễ tân đến xử lý các công việc với đối tác, bộ phận kinh doanh hầu như vẫn nghỉ.

Theo anh Nguyễn Trường Sơn, đại diện Công ty bất động sản Gia Phú Land, tháng Giêng, giới đầu tư kinh doanh bất động sản thường hay đùa nhau là tháng ăn chơi, khi gần như không có mấy giao dịch mua bán nhà đất, căn hộ nào trong thời điểm này. Năm nay, tháng này còn ảnh hưởng từ dịch bệnh corona, người dân ngại di chuyển và tham gia các hoạt động đông người nên không khí càng trầm lặng hơn. Không ít các sàn đóng cửa dài hạn, chưa xác định thời gian làm việc trở lại vì chưa có kế hoạch kinh doanh cho năm mới. Thậm chí các công ty lớn cũng cho nhân viên kinh doanh nghỉ thêm sau Tết do đã hết hàng chào bán.

Tình trạng dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa biết kéo dài đến khi nào nên nhiều sự kiện bán hàng, giới thiệu dự án bất động sản đầu năm buộc phải hoãn lại, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc chốt giao dịch của các sàn môi giới và thời điểm giới thiệu dự án mới của nhiều chủ đầu tư. Một môi giới nhà đất tại khu vực quận 7 cho biết, hầu hết các yêu cầu xem đất, giới thiệu đất trước đó đều bị hủy bỏ vì không có khách tham gia.

Bên cạnh tác động khách quan từ dịch bệnh, nhiều công ty bất động sản cho biết phải cho nhân viên kinh doanh nghỉ Tết dài hơn bởi việc kinh doanh không thuận lợi, không đủ chi phí duy trì hoạt động. Nhìn chung trong năm 2020, nhiều doanh nghiệp lớn như Hưng Thịnh, Him Lam, Đại Phúc, Phú Long… đều công bố sẽ triển khai thêm dự án mới, tuy nhiên thời điểm cụ thể vẫn chưa được thông báo.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Phó Tổng Giám đốc CBRE Việt Nam nhận định, năm 2020-2021 nguồn cung tại TP.HCM sẽ phục hồi khi nhiều dự án được khơi thông và đưa ra thị trường. Tuy nhiên việc thị trường khởi sắc nhanh là rất khó, ít nhất phải cuối năm 2020, đầu 2021 giao dịch mới lại sôi động. Đáng chú ý, khung giá đất tăng là mối lo lớn cho doanh nghiệp địa ốc, bởi khi khung giá đất tăng, sẽ kéo theo giá nhà tăng, ảnh hưởng tới sức cầu.

