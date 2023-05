Nhiều thông tin bất ngờ trong báo cáo quý 1/2022 của Batdongsan.com.vn

Quý 1/2022 ghi nhận nhiều thông tin tích cực với kinh tế vĩ mô.

Mở đầu sự kiện, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn trình bày những thông tin tổng quan về tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường bất động sản Việt Nam quý 1/2022. Theo đó, nền kinh tế phát triển ổn định trong quý với mức tăng trưởng GDP tốt hơn cùng kỳ 2020 và 2021, đạt 5,03%. Đáng chú ý, trong khi FDI đăng ký toàn ngành giảm 12% so với cùng kỳ năm trước thì vốn FDI đổ vào bất động sản tăng 213%. Số lượng doanh nghiệp bất động sản thành lập mới cũng tăng 47% so với cùng kỳ năm 2021. Ông Quốc Anh cũng dẫn số liệu so sánh với thời điểm năm 2010 để thấy nền kinh tế năm 2022 dự báo sẽ tăng trưởng ổn định và bền vững khi vốn đầu tư được quản lý chặt chẽ, có trọng tâm; lãi suất ổn định và kinh tế bắt đầu hồi phục tốt sau hơn 2 năm dịch bệnh. Với thị trường bất động sản, Chính phủ đang từng bước minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, giúp thị trường phát triển lành mạnh và bền vững. Trong khi đó, theo khảo sát do Batdongsan.com.vn thực hiện, người mua nhà tiếp tục đánh giá tích cực về thị trường bất động sản sau Tết âm lịch. Bất động sản được lựa chọn là kênh đầu tư ưu tiên so với phần còn lại như vàng, chứng khoán, gửi tiết kiệm…

Phần thông tin chính của sự kiện – công bố những dữ liệu về thị trường quý 1 được trình bày bởi ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng Bộ phận NCTT và ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc miền Nam, Batdongsan.com.vn. Dữ liệu báo cáo cho thấy nhiều thông tin khá bất ngờ về thị trường bất động sản những tháng đầu năm 2022:

Thứ nhất, lượt tìm kiếm bất động sản trong quý 1/2022 giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021 nhưng lại tăng khoảng 2% so với quý 1/2019 – thời điểm dịch bệnh chưa diễn ra. Diễn biến này cho thấy bất động sản vẫn rất được quan tâm bất chấp những tác động tiêu cực và kéo dài từ dịch Covid-19. Thậm chí, nhu cầu tìm kiếm, sở hữu bất động sản còn tăng cao hơn, ở cả nhu cầu đầu tư và an cư.

Thứ hai, thị trường cho thuê dù đã hồi phục mạnh trong quý 1 nhưng mức độ quan tâm vẫn chưa trở về mốc trước dịch. Theo đó, lượng tìm kiếm nhà riêng cho thuê hồi phục khoảng 94%; nhà mặt phố cho thuê hồi phục khoảng 84% so với quý 1/2019. Riêng căn hộ cho thuê ghi nhận lượng tìm kiếm hồi phục hoàn toàn, thậm chí tăng 57% so với trước dịch. Dự báo trong năm nay bất động sản cho thuê vẫn tiếp tục phục hồi khi dịch Covid đã ổn định, các hoạt động giao thương, sản xuất kinh doanh mở cửa trở lại.

Đất nền miền Trung tăng trưởng mạnh về giá bán và mức độ quan tâm do có nhiều thông tin liên quan quy hoạch, hạ tầng. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Thứ ba, đất nền được tìm kiếm nhiều hơn cả thời điểm trước dịch Covid. Đây cũng là loại hình bất động sản "nóng" nhất trong hơn 2 năm dịch bệnh, phục hồi nhanh nhất sau mỗi đợt dịch bệnh bùng phát. Theo đó, lượt tìm kiếm đất nền trong quý 1/2022 vẫn tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019. Thực tế những đợt sốt đất cục bộ vẫn diễn ra ở nhiều địa phương vào đầu năm 2020 và 2021, rải rác ở các thời điểm khác trong năm. Cùng với việc Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công, những địa phương có thay đổi về quy hoạch, hạ tầng đều ghi nhận mức độ quan tâm tìm kiếm đất tăng mạnh. Tuy nhiên đất nền một số địa phương miền Bắc, miền Nam có phần giảm nhiệt so với đầu năm 2021. Trong khi đó, đất nền miền Trung ghi nhận mức độ quan tâm tăng 14% với những địa bàn "nóng" là Đắk Lăk, Khánh Hòa, Bình Thuận…. Đáng chú ý, dù nhiều địa phương miền Bắc sụt giảm về mức độ tìm kiếm nhưng giá rao bán đất nền vẫn tăng khá mạnh.

Ngoài những thông tin tổng quan trên, phần trình bày của các diễn giả còn cung cấp những dữ liệu chi tiết hơn về hai thị trường lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM. Trong khi nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại Hà Nội vẫn khá ổn định, thì tại TP.HCM, nhu cầu đầu tư có phần giảm nhiệt do giá bán đang ở vùng nóng và nguồn cung khan hiếm. Tuy nhiên mặt bằng giá rao bán đất thổ cư tại cả hai thị trường đều có xu hướng tăng, đặc biệt là ở khu vực vùng ven như Quốc Oai, Chương Mỹ (Hà Nội) hay Củ Chi, Bình Chánh (TP.HCM)…

Đáng chú ý, trong buổi công bố báo cáo thị trường sáng nay còn có phần trình bày của ông Tan Tee Khoon, Giám đốc PropertyGuru Singapore về chính sách ổn định thị trường bất động sản và kinh nghiệm từ thị trường Singapore. Từ dữ liệu và những thông tin liên quan thị trường Singapore, người tham gia thị trường bất động sản có thêm kinh nghiệm để mua bán, đầu tư bất động sản, cơ quan quản lý có thêm góc nhìn về chính sách cho thị trường Việt Nam. Tại phần tọa đàm, các diễn giả thảo luận về những yếu tố tác động thị trường đầu năm 2022 và dự báo thị trường quý 2/2022. Đặc biệt, tọa đàm có sự tham gia của ông Lê Xuân Mão, Phó Tổng giám đốc dịch vụ thuế doanh nghiệp, RSM Việt Nam với những phân tích liên quan thuế doanh nghiệp cũng như trả lời các câu hỏi của người xem về lĩnh vực này.

Ngọc Sương