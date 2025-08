Nhiều Trải Nghiệm Sôi Động Tại Ngày Hội Family Fest Dự Án Conic Boulevard

Ngày 10/05/2025, chủ đầu tư Conic Lĩnh Phong phối hợp cùng Đơn vị Tiếp thị & Phân phối EximRS đã tổ chức thành công chương trình “Family Fest – Nhà mình ở Conic Boulevard”, thu hút hơn 300 gia đình là các cư dân, khách hàng, nhà đầu tư đến tham dự. Sự kiện đã đánh dấu một cột mốc ấn tượng của dự án Conic Boulevard trên hành trình kiến tạo một cộng đồng văn minh và gắn kết.

Sự kiện Family Fest đã thu hút đông đảo khách hàng và cư dân tham dự. Ảnh: EximRS

Những Trải Nghiệm Thú Vị Tại Ngày Hội Family Fest

Diễn ra ngay tại khuôn viên dự án Conic Boulevard, sự kiện “Family Fest – Nhà mình ở Conic Boulevard” mang đến chuỗi trải nghiệm đặc sắc dành cho cả gia đình. Từ các hoạt động vui chơi thể chất, tương tác trí tuệ đến không gian sáng tạo cho trẻ thơ, chương trình đã kết nối và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần cộng đồng cư dân.

“Cư dân nhí” tham gia chuỗi hoạt động trò chơi tại sự kiện. Nguồn: EximRS

Chương trình khởi động với khu vực Zone thủ công – nghệ thuật đã thu hút đông đảo các gia đình tham gia. Các em bé được thỏa sức khám phá thế giới sắc màu qua hoạt động tô tượng, vẽ tranh và vẽ mosaic dưới sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ hoạt náo viên. Các phụ huynh tranh thủ lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ bên con và không giấu được niềm tự hào trước những “tác phẩm đầu tay” do chính con mình hoàn thiện.

“Trước đây, cuối tuần tôi chủ yếu cho con ở nhà vì quanh khu vực không có nhiều sân chơi phù hợp. Nhưng từ khi chuyển về Conic Boulevard, các bé có thêm không gian vận động, được tham gia nhiều hoạt động sáng tạo và gắn kết cùng bạn bè. Những ngày hội như hôm nay thực sự rất ý nghĩa với gia đình tôi”– chị Mai Hương, cư dân Conic Boulevard, chia sẻ khi cùng con tham gia hoạt động vẽ tranh tại khu vực thủ công – nghệ thuật.

Bên cạnh đó, Khu vực Zone vận động với chuỗi trò chơi thể chất hấp dẫn như kéo co, vượt chướng ngại vật, ném vòng tiếp sức mang đến những phút giây “tranh tài đầy phấn khởi”. Không đơn thuần là trò chơi giải trí, mỗi hoạt động tại khu vực vận động đều hướng đến việc tăng cường sự phối hợp, thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thế hệ. Nhiều gia đình chia sẻ rằng, qua từng thử thách, họ có thêm cơ hội đồng hành cùng con, cùng nhau vượt qua những rào cản nhỏ, để từ đó cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự kết nối trong đời sống thường nhật.

Khu vực Zone Chill & Acoustic mang đến không gian thư giãn lý tưởng cho cư dân và khách mời sau những phút sôi động. Trong khung cảnh hoàng hôn nhẹ buông trên khuôn viên xanh mát, mọi người vừa thưởng thức tiệc nhẹ vừa lắng nghe những giai điệu acoustic mộc mạc, sâu lắng. Đặc biệt, khu vực photobooth chủ đề “Nhà mình ở Conic Boulevard” trở thành điểm check-in được yêu thích, nơi các gia đình lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau trong một ngày hội trọn vẹn cả cảm xúc lẫn trải nghiệm.

Đại diện Chủ đầu tư Conic Lĩnh Phong trao quà may mắn cho khách hàng tại sự kiện tri ân. Nguồn: EximRS

Một điểm nhấn tại sự kiện là đưa vào vận hành khu thể thao đa năng và cafe sân vườn, góp phần hoàn chỉnh hệ sinh thái sống tại Conic Boulevard. Khép lại chương trình, tiết mục rút thăm may mắn với nhiều phần quà giá trị đã mang đến những bất ngờ thú vị và khép lại ngày hội trong không khí rộn ràng, đầy cảm xúc

Nhận Nhà Ở Ngay Với Ưu Đãi Lên Đến 290 Triệu Đồng

Không chỉ sở hữu hệ tiện ích đã vận hành và cộng đồng cư dân hiện hữu, Conic Boulevard còn mở ra cơ hội an cư lý tưởng với chính sách ưu đãi đặc biệt cho khách an cư và đầu tư. Cụ thể, khách hàng chỉ cần 25% là có thể nhận nhà ở ngay, phần còn lại được thanh toán dài hạn trong vòng 36 tháng. Đặc biệt, để giúp khách hàng an cư giải toả nỗi lo về chi phí hoàn thiện nhà sau khi sở hữu, Chủ đầu tư đã tung ra chương trình ưu đãi tặng full combo gói nội thất và điện máy full combo lên đến 290 triệu đồng, giúp tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư cho tổ ấm an cư. Đồng thời, đối với khách hàng lựa chọn hình thức hỗ trợ tài chính sẽ được Ngân hàng Việt Á hỗ trợ vay đến 85% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc tối đa 5 năm, góp phần san sẻ áp lực tài chính cho người mua ở thực.

Với cộng đồng cư dân hiện hữu, nhịp sống tại Conic Boulevard đang dần định hình với sự năng động, văn minh. Những hoạt động nội khu như lễ hội gia đình, chương trình thiếu nhi, các sự kiện thể thao và văn hóa được tổ chức định kỳ đã tạo nên một không gian sống giàu cảm xúc, nơi cư dân không chỉ sinh sống mà còn thực sự kết nối và sẻ chia.

Conic Boulevard sở hữu chuỗi tiện ích hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu an cư. Nguồn: EximRS

Dự án Conic Boulevard tọa lạc tại giao điểm giữa đại lộ Võ Văn Kiệt và Quốc lộ 1A, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối đến vòng xoay An Lạc, Quận 6, Quận 5, cũng như di chuyển đến Quận 7 và khu Nam Sài Gòn thông qua đại lộ Nguyễn Văn Linh. Bên cạnh đó, cư dân Conic Boulevard sẽ tìm thấy nhiều tiện ích cần thiết như trung tâm thương mại, trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, bệnh viện, trường học, và chợ đầu mối Bình Điền trong bán kính từ 2-5 km.

Trong bối cảnh Bình Chánh liên tục đón nhận các cú hích hạ tầng như Vành đai 3, tuyến đường sắt cao tốc 10 tỷ USD TP.HCM – Cần Thơ, tuyến Metro 3A (Bến Thành – Tân Kiên), nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành, dự án “trục xanh xuyên tâm” kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên, cùng tốc độ đô thị hóa ngày càng mở rộng, Conic Boulevard đang từng bước khẳng định vị thế là một khu đô thị có tiềm năng phát triển bền vững.

Hội tụ đầy đủ các lợi thế của một sản phẩm bất động sản cùng tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai, Conic Boulevard sẽ là nơi lý tưởng để khách hàng lựa chọn làm nơi an cư hoặc tài sản đầu tư bền vững tại khu Tây TP.HCM.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 12-05-2025 17:00

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/nhieu-trai-nghiem-soi-dong-tai-ngay-hoi-family-fest-du-an-conic-boulevard-67618.html

