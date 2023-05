Nhiều Ưu Đãi Khi Mua Nhà Tại The Oasis Riverside

Dự án The Oasis Riverside (Bến Cát, Bình Dương) sẽ được giới thiệu đến khách hàng và nhận đăng ký giữ chỗ từ ngày 20/10 tới. Công ty TNHH Thiết kế – Xây dựng – Địa ốc Việt Nhân làm đơn vị phân phối độc quyền cho 219 sản phẩm thuộc phân khu The Prime – phân khu đầu tiên của dự án. Khu này bao gồm shophouse, nhà ở liền kề, biệt thự biệt lập có giá từ 3,5 – 4,5 tỷ đồng mỗi căn. Khách hàng mua sản phẩm tại The Oasis Riverside được tặng ngay hai năm phí quản lý, cùng phương thức thanh toán linh hoạt, chia nhỏ thành nhiều đợt kéo dài đến 15 tháng.