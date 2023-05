Nhiều Ưu Đãi Tài Chính Từ Chủ Đầu Tư Giúp Người Trẻ Dễ "Tậu" Nhà

Nắm bắt được nhu cầu thực và cái khó của khách hàng trong giai đoạn tín dụng ngân hang cho vay BĐS bị siết chặt, lãi suất có xu hướng tăng cao, các chủ đầu tư có dòng tài chính vững vàng vẫn mạnh tay tung ra nhiều chính sách mua nhà ưu đãi, hỗ trợ khách hàng, nhất là những khách hang trẻ có nhu cầu an cư.

Cụ thể, mới đây Tập đoàn An Gia vừa công bố chính sách cam kết thuê lại với một số sản phẩm thuộc khu phức hợp Westgate. Chính sách này được áp dụng cho dòng căn hộ 3 phòng ngủ, shophouse và villa với thời gian cho thuê kéo dài từ 12 đến 18 tháng. Theo đó, các căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích 85 – 113 m2 sẽ được chủ đầu tư cam kết thuê lại trong 18 tháng với tổng giá trị ưu đãi lần lượt là 270 triệu đồng và 450 triệu đồng. Còn với các sản phẩm shophouse, cam kết thuê lại trong thời gian tương tự với mức ưu đãi từ 900 triệu đồng – 1,8 tỷ đồng, tương đương 50-100 triệu đồng mỗi tháng. Riêng dòng sản phẩm Villa sẽ có cam kết thuê lại từ 35 triệu đồng/tháng, tương đương 630 triệu đồng/18 tháng.

Khu phức hợp Westgate áp dụng chính sách cam kết thuê lại và hỗ 100% lãi suất vay cho người mua đến khi nhận nhà.

Không chỉ vậy, để hỗ trợ người mua nhà dễ tiếp cận với vốn vay, An Gia áp dụng chính sách thanh toán 20% nhận nhà. Theo đó một căn hộ 85 m2 có mức giá khoảng 3,5 tỷ đồng, người mua chỉ cần thanh toán trước 700 triệu đồng và ngưng đến khi nhận nhà vào quý 3/2023. Áp dụng thêm mức chiết khấu 1% cho khách hàng thân thiết, 1-2% cho khách hàng mua sỉ sản phẩm, 1% khách hàng tại một số khu vực như Quận 8, Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh và hỗ trợ vay 100% lãi suất và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà. Với Westgate, CĐT An Gia không chỉ cung cấp cho thị trường nguồn cung giá trị tại vị trí trung tâm hành chính Bình Chánh mà còn chú trọng thiết kế chính sách bán hàng linh hoạt cùng mức giá vừa túi tiền cho người mua trẻ.

Dự án Westgate là khu phức hợp có quy mô 3,1 ha, với khoảng 2.000 căn hộ cao cấp được triển khai ngay tại trung tâm hành chính của Bình Chánh. Dự án này hiện đã chính thức cất nóc hai tòa tháp đầu tiên là Danube và Seine. Bên cạnh đó, CĐT cũng đang hoàn tất phần xây thô hai tháp Mekong, Thames, tập trung triển khai hoàn thiện các hạng mục về hệ thống hạ tầng tiện ích, chiếu sáng…và dự kiến bàn giao vào đầu năm 2023 tới.

Chia sẻ về các chính sách bán hang của doanh nghiệp, đại diện An Gia cho biết, đây là giải pháp đảm bảo tính an toàn cho người mua, giúp khách hàng giảm áp lực tài chính, có thêm thu nhập thụ động ngay sau khi nhận nhà, đảm bảo đầu ra cho dòng tiền đầu tư và là minh chứng cho thấy tiềm lực tài chính của chủ đầu tư. Để đưa ra chính sách này, doanh nghiệp phải có nguồn lực tài chính mạnh và các sản phẩm cho thuê phải phù hợp với nhu cầu thị trường, có sự minh bạch về pháp lý, chất lượng xây dựng bàn giao, hệ thống tiện ích và vị trí cạnh tranh hấp dẫn.

Westgate là căn hộ cao cấp triển khai ngay trung tâm hành chánh của Bình Chánh.

"Mong muốn của CĐT là hướng đến giải pháp an cư và đầu tư bền vững cho người mua ở thực nên các chính sách bán hang đều hướng đến chất lượng sản phẩm thực và giá trị lâu dài. Trước bối cảnh lãi suất ngân hàng liên tục tăng cao, chính sách hỗ trợ lãi suất là phương án An Gia đưa ra để giúp người có nhu cầu ở thực dễ dàng tiếp cận dự án cũng như hiện thực hóa giấc mơ an cư tại TP.HCM. Ngoài ra, dự án Westgate còn được triển khai hệ thống tiện ích nội khu hiện đại cùng mức giá vừa túi tiền, thanh toán linh hoạt, giúp người mua an tâm khi sở hữu với mục đích ở thực, đầu tư cho thuê hay tích lũy tài sản", đại diện An Gia cho hay.

Còn theo các chuyên gia trong ngành, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ vay và thanh toán sâu hiện nay của các chủ đầu tư sẽ chỉ là tạm thời, mang tính ngắn hạn và có thể không còn khi thị trường qua giai đoạn điều chỉnh và tăng trưởng trở lại. Khi lãi suất và tín dụng được khơi thông, giá BĐS sẽ hồi phục nhanh chóng. Vậy nên đây chính là thời điểm thuận lợi cho người mua nhà có thu nhập ổn định tính toán mua hay tích lũy tài sản để sinh lời dài hạn.

Phương Uyên