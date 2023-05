Nhịp sống về đêm sôi động giữa lòng đại đô thị Stella Mega City

Được kỳ vọng trở thành biểu tượng về phong cách sống mới tại Cần Thơ, The Ambi mang đến cho cư dân tại khu đô thị nói riêng và khách tham quan tại xứ sở Tây Đô nói chung một trải nghiệm mới trong văn hóa giải trí về đêm tuyệt vời nhất. Khách tham quan chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên trước những sự lựa chọn về đêm, từ không gian thư giãn cho gia đình, hoạt động vui chơi giải trí cho giới trẻ, cho đến những địa điểm dành riêng cho người ưa thích tiệc tùng rôm rả… Thêm vào đó, kiến trúc cảnh quan độc đáo kết hợp nghệ thuật vận dụng ánh sáng có 1-0-2 sẽ mang đến những trải nghiệm thị giác tuyệt vời mà không nơi nào có được.

Đại Lộ Ánh Sáng là điểm nhấn trong kiến trúc đô thị hiện đại và là điểm "check-in" của giới trẻ Cần Thơ

Đại Lộ Ánh Sáng là một trong những địa điểm mà du khách nhất định phải ghé thăm khi đến với The Ambi. Đây chính là điểm nhấn trong kiến trúc đô thị hiện đại và là điểm “check-in” siêu “hot” của giới trẻ Cần Thơ. Ngay lối vào khu Đại lộ bạn sẽ nhìn thấy Cổng Ánh Sáng tráng lệ dẫn lối khách tham quan vào một không gian về đêm hoàn toàn khác biệt. Lạc bước vào sâu bên trong, du khách sẽ choáng ngợp trước hàng loạt những cửa hàng thời trang, ẩm thực, quán bar dọc theo hai tuyến đại lộ được thiết kế tinh tế và hiện đại. Những hàng cây xanh mát được bố trí khắp trong không gian khu phố đi bộ. Sắc xanh tươi mát của hàng cây kết hợp với nét kiến trúc đô thị hiện đại tạo nên sự hài hòa tinh tế. Bên cạnh đó, những dây đèn được thắp sáng lung linh rực rỡ khiến bạn chỉ cần giơ máy ảnh lên là có ngay được một bức ảnh cực “chất”.

Những chi tiết dù là nhỏ nhất tại đây cũng đều là một kiệt tác nghệ thuật, từ những trạm dừng chân ven đường cho đến những trụ điện chiếu sáng đều được thiết kế rất tinh tế. Bạn cũng sẽ bắt gặp rất nhiều những khối kiến trúc nghệ thuật được tạo hình độc đáo, lạ mắt, đây cũng chính là nơi được nhiều bạn trẻ check-in nhiều nhất. Bên cạnh đó, du khách có thể tham gia vào các chương trình nghệ thuật đường phố sôi động, thậm chí có thể tự mình tạo nên nhiều hoạt động vui chơi, giải trí thú vị, hoặc chỉ đơn giản là đi dạo cùng gia đình và bạn bè để ngắm cảnh phố đi bộ rực rỡ sắc màu.

Mỗi không gian tại Đại Lộ Ánh Sáng là một kiệt tác nghệ thuật độc đáo

Nếu bạn thích những không gian yên tĩnh để ngồi trò chuyện cùng bạn bè, ngắm nhìn dòng người qua lại hay đơn giản chỉ muốn tìm một góc nhỏ yên tĩnh nào đó để đọc sách, thì bạn có thể lựa chọn dừng chân tại quán cà phê ngay góc phố, với chiếc bàn nhỏ được bố trí ngay trên vỉa hè, hướng tầm nhìn ra Đại Lộ Ánh Sáng, vừa nhâm nhi tách cà phê Cappuccino, vừa thưởng thức những giai điệu âm nhạc du dương và cảm nhận những hoạt động đang diễn ra trên con phố, tất cả mang đến cho bạn những phút giây thật thư thái. Đại Lộ Ánh Sáng cũng là nơi hội tụ nhiều phong cách ẩm thực khác nhau, bạn sẽ có cơ hội khám phá nhiều món ăn từ miền Bắc cho tới miền Nam, hay những món ăn đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, cho đến những món ẩm thực Á-Âu khác.

Băng qua dòng chảy ánh sáng, du khách sẽ chìm vào một không gian khác không kém phần lung linh huyền ảo đó chính là Hồ Ánh Sáng. Buổi tối là thời điểm mà Hồ Ánh Sáng thu hút du khách hơn cả với những ánh đèn trang trí lung linh đa sắc màu kết hợp những những màn trình diễn nhạc nước, tất cả tạo nên một sân khấu trên hồ lộng lẫy và thơ mộng, nâng tầm trải nghiệm thị giác cho những du khách khi đến với The Ambi.

Khu nhà phố Townhouse với view hướng ra bờ hồ thoáng mát

Những hoạt động sôi động về đêm dường như là lẽ sống tại The Ambi. Mọi thứ, từ những ngôi nhà phố mang phong cách hiện đại, sang trọng cho đến Đại Lộ Ánh Sáng sầm uất, hay sự kết hợp hài hòa giữa ánh sáng và nước tại Hồ Ánh Sáng, tất cả đều trở nên lung linh rạng ngời, biến The Ambi thành một không gian trình diễn nghệ thuật ánh sáng độc đáo, mọi thứ trở nên thật háo hức và nhộn nhịp trong màn đêm. Một điều tuyệt vời khác tại The Ambi đó chính là cộng đồng cư dân văn minh, con người thân thiện, cởi mở, dù bạn là cư dân tại đây hay là du khách, khi đến đây đều được chào đón nồng nhiệt. Đó chính là điểm khác biệt mà không nơi nào khác có được.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được sở hữu một ngôi nhà phố Townhouse với view hướng ra bờ hồ thoáng mát, được hít thở luồng không khí trong lành, được tận hưởng tất cả những đặc quyền tiện ích, được trải nghiệm nhịp sống sôi động về đêm trong không gian tràn ngập ánh sáng, tất cả những đặc quyền đó chỉ cách không gian sống của bạn vài bước chân. The Ambi chính là chốn dừng chân lý tưởng của bất cứ ai mong muốn chạm ngõ “thiên đường” hiện đại.