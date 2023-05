Nhơn Hội New City đón cơ hội đầu tư của vùng đất mới tiềm năng

Bất động sản biển lên ngôi

Thị trường bất động sản các tỉnh ven biển có bờ biển đẹp, nhiều tiềm năng khai thác du lịch đang đón lượng lớn nhà đầu tư và dòng vốn chảy vào. Các địa phương đang chạy đua để khai thác tiềm lực địa phương nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển hơn nữa.

Sự hấp dẫn của hoạt động khai thác cơ sở hạ tầng phục vụ cho ngành du lịch đã thôi thúc các nhà đầu tư ráo riết tìm kiếm các cơ hội sở hữu bất động sản tại các khu vực tiềm năng. So với trước kia, giờ đây, thị trường bất động sản du lịch có nhiều lựa chọn. Ngoài các thị trường quen thuộc như Nha Trang, Đà Nẵng, Phan Thiết, năm 2019 này các thị trường mới như Nhơn Hội và Quy Nhơn (Bình Định), Quảng Ngãi, các vùng lân cận giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận… là những điểm đến mới đầy tiềm năng.



Khai thác biển để đem đến cơ hội tăng trưởng kinh tế

Hàng loạt các tên tuổi lớn của thị trường bất động sản TP.HCM đã nhanh chóng triển khai các dự án ở các thị trường mới này. Tại khu vực Nhơn Hội của Quy Nhơn (Bình Định), đến nay, trên thị trường bất động sản đã có các doanh nghiệp như FLC, Phát Đạt, Hưng Thịnh, DKR… khiến nơi đây là tâm điểm thu hút nhà đầu tư cá nhân.

Lý giải cho việc các nhà đầu tư cá nhân tìm đến các vùng đất mới như Nhơn Hội, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Công ty Bất động sản Danh Khôi (DKR) cho biết, tại các thị trường phát triển sớm, đến nay, giá bất động sản đã tăng cao nhờ hưởng lợi từ sự phát triển nền kinh tế địa phương. Như tại khu vực TP. Quy Nhơn, giá đất đã liên tiếp tăng cao xác lập mặt bằng mới với mức giá hàng trăm triệu đồng/m2 tại mặt tiền các trục đường. Do vậy, cơ hội đầu tư vào khu vực này không còn nhiều, bởi tỷ lệ sang nhượng cũng rất ít.

Trong khi đó, tại khu vực Nhơn Hội giá đất vẫn thấp hơn rất nhiều mà cơ hội về tăng trưởng lại không thua kém. Nhơn Hội – Quy Nhơn là vùng đất giáp biển hiếm hoi còn sót lại. Vùng đất này còn sở hữu lợi thế hạ tầng giao thông hoàn chỉnh nhờ được quy hoạch đầu tư xây dựng đồng bộ, đồng thời là cửa ngõ giáp ranh nhiều điểm du lịch hút khách trong và ngoài nước tại Bình Định như Kỳ Co, Cù Lao Xanh, Eo Gió…. là điều kiện thuận lợi để khai thác kinh doanh các bất động sản.

Nhơn Hội New City mở ra cơ hội đầu tư

Có thể thấy, các doanh nghiệp cũng đang trong cuộc đua chiếm thị phần thị trường. Sau khi thắng đấu giá, Công ty Cổ phần bất động sản Phát Đạt nhanh chóng triển khai đầu tư dự án Nhơn Hội New City và bắt tay với Công ty Bất động sản Danh Khôi để phát triển dự án ra thị trường. Nhơn Hội New City được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 36ha, tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng.



Sản phẩm bất động sản ven biển đầu tư sinh lợi ngay

Nhơn Hội New City được thị trường đón nhận tích cực khi hơn 1.300 sản phẩm trong thời gian chưa đầy một tháng đã được giao dịch. Hiện, tỉ suất sinh lời và thanh khoản của sản phẩm là 20%. Ngoài diện tích ở, dự án được đầu tư chuỗi tiện ích giá trị như một thành phố thu nhỏ để phục vụ nhu cầu của người an cư. Điều này đã đánh trúng nhu cầu thực của thị trường, khiến cho các sản phẩm Nhơn Hội New City được đón nhận.

Ngoài ra, theo phân tích của đại diện Công ty Bất động sản Danh Khôi (DKR), Nhơn Hội New City thu hút nhà đầu tư còn vì các sản phẩm dự án có pháp lý rõ ràng. Đất phát triển dự án là từ nguồn đất đấu giá theo kêu gọi xã hội hóa tiến trình xây dựng hạ tầng, tiện ích của địa phương nên không bị tranh chấp hoặc vướng quy hoạch. Vì vậy, nhà đầu tư khi chọn Nhơn Hội New City sẽ an tâm và sớm có thể khai thác lợi tức từ bất động sản.