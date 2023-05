Nhơn Hội New City – giải “cơn khát” đất nền ven biển

Nhơn Hội New City sở hữu vị trí đắc địa với bờ biển cát trắng trải dài

Có nhiều lý do giúp Nhơn Hội New City trở thành “con cưng” trong mắt các nhà đầu tư, và yếu tố đầu tiên được nhắc tới là hiệu suất kinh doanh cao với vị trí sát biển của dự án.

Lượng khách du lịch quốc tế cũng như khách nội địa đến Quy Nhơn nói chung và Nhơn Hội nói riêng tăng cao trong thời gian qua, dự báo đến năm 2020 sẽ đón 5,5 triệu lượt khách, trong đó có 800.000 lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân hơn 20% mỗi năm và sẽ tiếp tục gia tăng khi hạ tầng liên vùng từ đường bộ đến đường hàng không được quan tâm đầu tư.

Khảo sát nhu cầu du lịch gần đây tại Quy Nhơn cho thấy, có đến 98% du khách chọn vị trí gần biển để vui chơi, lưu trú. Do nhu cầu cao, giá thuê phòng cũng cao hơn 20 – 50% thông thường, trung bình tại các khu nghỉ dưỡng khoảng 3 triệu đồng mỗi đêm, và tăng mạnh vào các mùa du lịch cao điểm. Vì thế, mặt tiền biển là vị trí được các chủ đầu tư lớn chọn lựa làm nơi xây dựng chuỗi nhà hàng, khách sạn tiện ích 4 – 5 sao.

Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, với việc giá đất tại những khu vực này nhiều lần, các nhà đầu tư nhanh nhạy dần nhìn thấy tiềm năng đầu tư vượt trội của các dự án bất động sản ven biển, từ đó hình thành xu hướng săn tìm thông tin và đón đầu các dự án mới để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Trong các vùng đất giáp biển hiếm hoi còn sót lại, khu vực Nhơn Hội – Quy Nhơn nổi lên là địa điểm tin cậy được giới sành địa ốc săn đón. Sở hữu lợi thế hạ tầng giao thông hoàn chỉnh nhờ được quy hoạch đầu tư xây dựng đồng bộ, đồng thời là cửa ngõ giáp ranh nhiều điểm du lịch hút khách trong nước và quốc tế tại Bình Định như Kỳ Co, Cù Lao Xanh, Eo Gió… đã từng bước đưa các dự án dọc tuyến đường ven biển khu này trở thành cung đường dát vàng.



Các dự án ven biển Nhơn Hội trở thành “con cưng” trong mắt các nhà đầu tư

Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh – Tiếp thị Công ty cổ phần Bất động sản Danh Khôi – đơn vị phát triển dự án Nhơn Hội New City cho biết, những dự án đất nền ven biển như Nhơn Hội New City gần đây có sự phát triển vượt bậc là do nhu cầu và tiềm năng khai thác giá trị quá lớn.

Với khả năng sinh lợi từ khai thác đầu tư, dự án Nhơn Hội New City không đơn thuần chỉ là sản phẩm để đầu tư mà còn là một tài sản tích luỹ giá trị. Đặc biệt, để xây dựng nên khu đô thị Nhơn Hội New City, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã bắt tay với đơn vị phát triển dự án là Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi (DKR) – hai nhà đầu tư, phát triển bất động sản tên tuổi với bề dày kinh nghiệm xây dựng và phát triển nhiều dự án trên toàn quốc. Cùng tiềm lực tài chính vững mạnh, tầm nhìn chiến lược lâu dài, sự bắt tay giữa hai ông lớn trên thị trường là điểm cộng của dự án đối với các nhà đầu tư bất động sản.



Nhơn Hội New City không chỉ là một sản phẩm đầu tư tốt

mà còn là tài sản tích lũy giá trị bền vững

Bên cạnh việc đảm bảo yếu tố pháp lý cho khách hàng trong quá trình giao dịch tại dự án, chủ đầu tư Nhơn Hội New City còn bảo tồn và phát triển không gian sống xanh với khu công viên rộng 5ha với những mảng xanh tự nhiên kết hợp cùng hồ bơi nội khu và sân golf để khách hàng trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp giữa thiên nhiên xanh mát. Dự án cũng ghi điểm với đường đi bộ trục hướng biển và kết nối quảng trường biển, dự kiến sẽ thu hút đông đảo người dân và khách du lịch. Trong tương lai, cư dân an cư tại Nhơn Hội New City sẽ được tận hưởng không khí trong lành cùng gió biển, không gian cây xanh rộng lớn ngay trong lòng khu đô thị.