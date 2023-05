Nhà đầu tư chuộng đất nền sổ đỏ ven biển

Trong một báo cáo thị trường nhà ở của Batdongsan.com.vn đã công bố về mức tăng giá của bất động sản. Cụ thể trong 17 năm (tính từ năm 2002 đến 2018), giá bất động sản (BĐS) tại Hà Nội tăng 27 lần, tại TP. HCM tăng 22 lần, nhưng giá vàng chỉ tăng 5 lần.

Con số này cho thấy, BĐS đang là một kênh đầu tư tạo ra mức biên độ lợi nhuận cao nhất. Trong khi vàng từng là kênh đầu tư an toàn đã phải lui hạng bởi khả năng sinh lời thấp, mức độ biến động chậm. Còn chứng khoán thì được ví như cuộc chơi “5 ăn, 5 thua”, đầy rủi ro. Chưa kể, nhà đầu tư chứng khoán luôn đòi hỏi nền tảng kiến thức tốt.



Đất nền sẵn sổ đỏ ven biển đang là kênh đầu tư được ưa chuộng

Theo các chuyên gia BĐS, so với đầu tư căn hộ và các dòng sản phẩm mới như officetel, hometel hay condotel, thì kênh đầu tư đất nền đang vượt trội hơn hẳn về 4 yếu tố: Khả năng tăng giá mạnh, tỷ suất sinh lời vượt trội, nguồn cung hạn chế và có tính thanh khoản cao.

Ở nhóm BĐS liền thổ, đất nền có ưu thế về nguồn vốn đầu tư khi dòng tiền mua đất nền thường thấp hơn nhà phố và biệt thự. Theo ông Nguyễn Hoàng Sơn – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BĐS Danh Khôi, đất nền là loại hình đầu tư mang lại lợi nhuận cao hơn so với các phân khúc khác trên thị trường BĐS, nhờ tốc độ tăng giá nhanh, việc tìm kiếm khách hàng cùng không tốn quá nhiều thời gian như các sản phẩm khác.

“Đất nền, nhất là những dự án đã có sẵn sổ đỏ chính là sản phẩm đầu tư an toàn và tỉ suất sinh lời cao nhất cho các nhà đầu tư”, ông Sơn nhận định.

Nhơn Hội New City – Đất nền sổ đỏ tại trung tâm thành phố du lịch biển Quy Nhơn

Tính pháp lý an toàn, tiềm năng sinh lời tốt, nhu cầu thị trường lớn, tuy nhiên, các dự án có sẵn sổ đỏ đang rất khan hiếm. Vì vậy, thông tin dự án Nhơn Hội New City tiếp tục bàn giao sổ đỏ cho khách hàng vào ngày 01/3 vừa qua một lần nữa đưa dự án làm dậy sóng thị trường.



Dự án Nhơn Hội New City tiếp tục bàn giao sổ đỏ cho khách hàng ngay tại dự án

Chính thức ra mắt thị trường từ tháng 6/2019, Nhơn Hội New City ghi điểm trong mắt nhà đầu tư nhờ tiến độ thi công hạ tầng và bàn giao sổ đỏ nhanh chóng. Là sản phẩm tâm huyết do liên danh Công ty Cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt, Công ty Cổ phần BĐS Netland, Công ty Cổ phần đầu tư Danh Khôi Holdings làm chủ đầu tư, dự án gây ấn tượng khi bàn giao những sổ đỏ đầu tiên cho khách hàng ngay tháng 11/2019 – chỉ sau 5 tháng ra mắt.

Dự án được giới đầu tư đánh giá cao nhờ yếu tố pháp lý minh bạch, vị trí đắc địa ngay của ngõ thủ phủ du lịch thành phố biển Quy Nhơn, quy hoạch hoàn chỉnh, tiện ích đa dạng… với tiềm năng sinh lời lớn.



Công viên kỳ quan trong dự án Nhơn Hội New City

Với định hướng phát triển trở thành một đô thị du lịch nghỉ dưỡng hiện đại, là một điểm đến không thể bỏ qua trên hành trình du lịch biển miền Trung, Nhơn Hội New City được đầu tư chuỗi tiện ích đặc trưng và nổi bật, như chuỗi 8 công viên kỳ quan, hồ bơi bốn mùa rộng 7.000m2, trung tâm thể thao đa năng… Nhờ vị trí đắc địa tại giao lộ vàng quốc lộ 19B – tuyến Nhơn Lý, dự án còn kết nối dễ dàng đến trung tâm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, sân golf 36 lỗ chuẩn quốc tế, Safari Park…

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang thiếu các dự án đất nền ven biển, việc dự án Nhơn Hội New City tiếp tục bàn giao sổ đỏ cho khách hàng là một sự khẳng định về tính pháp lý, uy tín và năng lực của chủ đầu tư trong việc mang đến cho khách hàng một sản phẩm đầu tư an toàn với tỉ suất sinh lời ấn tượng. Đặc biệt, chủ đầu tư còn mang đến cho khách hàng cơ hội đầu tư chắc thắng khi cam kết mua lại sản phẩm sau 12 tháng với lợi nhuận tối thiểu 10%/năm. Theo đánh giá của chủ đầu tư, lợi nhuận sau 12 tháng khi khách hàng đầu tư vào Nhơn Hội New City sẽ cao hơn rất nhiều mức lợi nhuận cam kết, nhờ lợi thế hạ tầng tại Quy Nhơn đang được xây dựng đồng bộ, cùng sự phát triển bùng nổ của du lịch trong thời gian qua đã chắp cánh cho tiềm năng của BĐS nơi đây.