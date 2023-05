Nhu cầu BĐS TP. Thủ Đức hiện tại, mới là “mẩu nhỏ” của “ổ bánh lớn”

Nhu cầu nhà ở của TP. Thủ Đức lớn đến đâu?

Được định hướng trở thành đô thị hạt nhân, đầu tàu kinh tế của toàn khu vực phía Nam, TP. Thủ Đức sẽ cần một đoạn đường rất dài, ít nhất là 5 -10 năm để hướng đến mục tiêu này. Tuy nhiên theo các chuyên gia, giai đoạn phát triển này chính là thời điểm mở ra những cơ hội tốt nhất của thị trường. Trong suốt chiều dài phát triển này, chính phủ sẽ dồn lực và kinh phí để tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, tiện ích dịch vụ, hướng đến phát triển kinh tế cho TP. Thủ Đức.

Xét trên phương diện nhu cầu nhà ở của TP. Thủ Đức, trong đề án quy hoạch, đây là đô thị loại I với tổng diện tích 211,56 km2, quy mô dân số hiện tại hơn 1 triệu người. Theo dự kiến khoảng 10 năm nữa, dân số toàn TP. Thủ Đức sẽ tăng gấp 2 lần với hiện tại và mật độ dân cư của đô thị này sẽ còn tiếp tục tăng gấp 3 lần trong 20 năm. Tuy nhiên thống kê trên chỉ mới tính đến lượng cư dân chính của TP. Thủ Đức, chưa xét đến đội ngũ lao động, chuyên gia trong và ngoài nước đến làm việc và công tác có thời hạn tại thị trường này. Bên cạnh quy hoạch phát triển thành trung tâm kinh tế, tài chính và công nghệ, TP. Thủ Đức còn hướng đến việc là đô thị hàng đầu về y tế, văn hóa, giáo dục, giải trí của toàn miền Nam. Hướng phát triển toàn diện trên sẽ khiến lực lượng lao động và dân cư của TP. Thủ Đức vừa đông đảo vừa đa dạng trong tương lai.

Tuy nhiên, với quỹ đất hiện tại đang dần thu hẹp cùng lượng dự án được cấp phép khá khiêm tốn, nhu cầu an cư tại TP. Thủ Đức được dự báo sẽ sớm vượt qua lượng sản phẩm nhà ở mà thành phố này có thể cung ứng.

Mua BĐS tại TP. Thủ Đức là khoản đầu tư cho tương lai dài hạn

Trong 5 năm trở lại đây, giá BĐS TP. Thủ Đức liên tục tăng, thậm chí nhiều khu vực còn thường xuyên xuất hiện tình trạng sốt đất, tăng giá vượt ngoài tính toán của các chuyên gia. Theo báo cáo của Rever, các dự án chung cư Thủ Đức và quận 9 có mức tăng trưởng trần 140-192%.

Dù là tăng cao bao nhiêu, nhu cầu mua BĐS tại TP. Thủ Đức vẫn không giảm mà tiếp tục leo thang qua các năm. Nhà đầu tư đổ về đây, người mua ở thực cũng ưu ái khu vực này đầu tiên khi có ý định an cư lâu dài tại TP.HCM.

Một chuyên gia BĐS nhận định, không ngẫu nhiên giới đầu tư sành sỏi sẵn sàng bỏ hàng chục, hàng trăm tỷ đồng săn quỹ đất TP. Thủ Đức. Họ thấy được tiềm năng vô cùng lớn về phát triển kinh tế cũng như nhu cầu nhà ở của thị trường này một khi hạ tầng khu vực định hình. “Giá BĐS TP. Thủ Đức sẽ còn tăng rất cao, mức giá hiện nay nếu so với tiềm lực phát triển sau này của thị trường thì vẫn còn rất rẻ. Có thể so sánh với các thành phố có chung quy hoạch tương tự ở các quốc gia lân cận như Seoul, Thượng Hải, và thậm chí không cần so sánh đâu xa, chỉ cần nhìn vào giá BĐS trung tâm TP.HCM là có thể nhìn thấy tiềm năng dài hạn của TP. Thủ Đức lớn đến tầm nào”, vị này chia sẻ.

Đánh giá về khu vực có tiềm lực phát triển mạnh nhất của TP. Thủ Đức trong tương lai, các chuyên gia BĐS cho rằng quận 9 và Thủ Đức (cũ) sẽ là trung tâm chính và là nơi mà thị trường BĐS tăng trưởng mạnh nhất. Khu vực này sở hữu Khu công nghệ cao đã có hơn 140 dự án có tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ USD, chưa tính đến hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông liên kết vùng có thể thay đổi bộ mặt kinh tế phía Nam như tuyến Vành đai 3, Cao tốc TP.HCM – Long Thành, tuyến TP.HCM – Biên Hòa…Nơi đây cũng là tâm điểm phát triển các dự án đô thị tích hợp quy mô lớn, loại hình sản phẩm được nhận định là “khẩu vị” tương lai của thị trường BĐS.

Hiện tại, bên cạnh một số khu đô thị đang được phát triển từ 1-2 năm trước, nguồn cung đủ lớn được giới đầu tư chú ý phải kể đến dự án MT Eastmark City do Công ty BĐS Rio Land phát triển. Tọa lạc ngay trung tâm TP. Thủ Đức, dự án sở hữu 3 mặt tiền đường Vành Đai 3, Lò Lu, Trường Lưu – những cung đường kết nối giao thương hàng đầu của “tứ giác kinh tế” phía Nam: TP.HCM – Bình Dương – Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là dự án khu đô thị hiếm hoi có quy mô “khủng” với gần 2.000 sản phẩm nằm trong tổng thể quy hoạch diện tích đất hơn 20ha, thừa hưởng tiềm năng phát triển hạ tầng trọng điểm của thành phố, cùng hệ thống tiện ích vùng hiện đại và đồng bộ.

MT Eastmark City được kỳ vọng là khu căn hộ đạt chuẩn tiện ích cao cấp đầu tiên tại thành phố mới, đủ sức đáp ứng nhu cầu nhà ở chất lượng cho lực lượng lao động trí thức, giới chuyên gia… Với giá dự kiến chỉ từ 36 triệu đồng/m2, sự ra mắt của MT Eastmark City được đánh giá sẽ tạo ra “cú hích” giao dịch mới tại thị trường nhà ở TP.HCM thời gian tới.