Theo báo cáo thị trường tháng 5/2021 của Batdongsan.com.vn , trong khi hầu hết các loại hình nhà đất khác đều có xu hướng suy giảm giao dịch và nhu cầu mua dưới tác động từ dịch bệnh, căn hộ chung cư là loại hình duy nhất ghi nhận nhu cầu tìm mua gia tăng ở cả thị trường TP.HCM và Hà Nội.

Cụ thể, tính riêng trong tháng 5/2021, căn hộ chung cư và biệt thự là hai loại hình sản phẩm hiếm hoi ghi nhận mức độ quan tâm và tìm mua tăng trong khi đất nền, nhà phố, đất dự án đều giảm mạnh. Lượng quan tâm tìm mua nhà chung cư tăng 3,3% so với tháng 4 trước đó, trong khi lượng tìm mua nhà biệt thự cũng tăng 4,5%. Nhu cầu tìm kiếm căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng 12% so với tháng 4/2021 trong khi tại TP.HCM, con số này tăng thêm 8%. Dòng sản phẩm ghi nhận nhu cầu tìm mua cao chủ yếu đến từ sản phẩm căn hộ trung – cao cấp có tầm giá từ 40 triệu đồng/m2 trở lên, mức tăng trung bình từ 7-9% tại thị trường TP.HCM và 14-16% tại thị trường Hà Nội.

Mức độ quan tâm tìm kiếm căm hộ tại TP.HCM tiếp tục tháng 5/2021 bất chấp sự ảnh hưởng từ Covid 19. Ảnh batdongsan.com.vn

Không chỉ nhu cầu tìm mua tăng, giá bán căn hộ tại TP.HCM cũng tiếp tục ghi nhận xu hướng tịnh tiến trong tháng 5 vừa qua. Theo đó, giá bán chung cư tại nhiều quận huyện ngoại thành tăng thêm 1% so với thời điểm tháng 4/2021 và 5% nếu so với cùng thời điểm này năm 2020. Cá biệt, lượng tin đăng rao bán sản phẩm căn hộ trên thị trường trong tháng 5 có dấu hiệu sụt giảm hơn 3% so với tháng trước. Nguồn cung giảm mạnh nhất là ở loại hình rao bán căn hộ trung – cao cấp.

Thực tế từ giao dịch thị trường trong tháng 5 vừa qua cũng cho thấy, nhiều dự án căn hộ mới chào bán trước thời điểm tiến hành giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đều ghi nhận sức tiêu thụ tốt bất chấp dịch bệnh. Hầu hết các sản phẩm có chất lượng tốt, quy mô, uy tín của các chủ đầu tư lớn, nằm trong tầm giá từ 40-50 triệu đồng/m2. Cụ thể, trong buổi mở bán dự án căn hộ tại khu đô thị Mizuki Park (Bình Chánh) đầu tháng 5, chủ đầu tư Nam Long cho biết dù rơi vào tuần phát sinh dịch bệnh nhưng số lượng khách hàng ghé thăm dự án tăng hơn 40% so với thời điểm tháng 4 trước đó. Hơn 600 căn hộ biệt lập thuộc dự án Mizuki Park được giao dịch thành công chỉ trong vòng 5 giờ đồng hồ, trong đó 60% nhu cầu giao dịch là từ khách hàng mua đầu tư. Dù dự án này đang chào bán giai đoạn 2, mức giá hiện tại đã tăng hơn 30-40% so với giai đoạn đầu, chạm mức gần 40 triệu/m2 nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn đánh giá đây là mức giá mềm với một dự án căn hộ triển khai trong khu đô thị quy mô lớn và khép kín tại TP.HCM.

Một dự án khác của chủ đầu tư Nam Long là căn hộ Akari Bình Tân cũng ghi nhận nhu cầu mua tăng trong tuần mở bán vừa qua. Theo đó lượng khách tìm đến dự án tăng hơn 40% so với tháng trước. So với các dự án thuộc khu Đông – Nam, Akari Bình Tân là dự án nhà ở trung cấp, giá bán vào khoảng 35-38 triệu/m2, phù hợp với nhiều người mua có nhu cầu an cư. Thực tế hơn 80% khách hàng mua dự án này đều là người mua để ở. Ngoài 2 dự án chào bán sơ cấp trên, nhiều dự án căn hộ khác đang triển khai lân cận TP.HCM có tầm giá 37-60 triệu đồng/m2 như LDG Sky; Bcons Plaza, Bcons Sala; căn hộ PiCity (quận 12); Sunshine City, Sunshine Diamond River quận 7, Celesta Rise tại Nhà Bè đều ghi nhận nhu cầu mua tốt trong tháng 5 vừa qua.

Nhiều dự án triển khai mở bán trong tháng 5 vừa qua ghi nhận sức tiêu thụ tốt từ người mua đầu tư và ở thực. Ảnh minh họa

Lý giải nguyên nhân khiến căn hộ tại TP.HCM vẫn ghi nhận nhu cầu mua cao, giới chuyên môn cho rằng, nguồn cung hạn chế trong khi khả năng hấp thụ của thị trường cao đang là yếu tố khiến loại hình căn hộ dù giá liên tục leo thang nhưng nhu cầu mua không giảm. Xét về nguồn cung căn hộ, TP.HCM trong 5 tháng đầu năm chỉ có khoảng 8 dự án chào bán, nguồn cung khoảng 3.422 căn hộ khoảng 2-3 dự án trong số đó có tầm giá trung cấp. Trong khi đó lượng tiêu thụ căn hộ trên toàn thị trường TP.HCM đạt 6.460 sản phẩm, phần lớn người mua đang phải giao dịch nguồn hàng thứ cấp còn tồn đọng.

Dự báo trong tháng 6/2021 dưới ảnh hưởng từ quy định giản cách xã hội kéo dài, giao dịch phân khúc căn hộ tại TP.HCM có thể sẽ chịu sự sụt giảm nhất định. Tuy nhiên tác động từ dịch bệnh vẫn sẽ khó gây ảnh hưởng đến đà tăng của giá nhà.

Phương Uyên

