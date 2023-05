Nhu cầu mua bán bất động sản đang tăng trở lại

Thị trường đang có dấu hiệu khởi động trở lại, đây là nhận định của anh Nguyễn Thanh Phong, một môi giới nhà đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu khi được hỏi về giao dịch của thị trường trong thời điểm hiện tại. Anh Phong cho biết, Vũng Tàu nới lỏng giãn cách từ trước đó nên nhiều hoạt động kinh tế bao gồm giao dịch BĐS đã từng bước quay trở lại. Tuy nhiên một lượng không nhỏ khách hàng mua BĐS tại Bà Rịa – Vũng Tàu là nhà đầu tư đến từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… chính vì vậy, việc thành phố mở cửa mở ra nhiều kỳ vọng sẽ sớm thúc đẩy lại giao thương với vùng lân cận và đưa thị trường trở lại thời kỳ nóng sốt.

Anh Phong cũng chia sẻ, trong tuần cuối của tháng 9 và những ngày đầu tháng 10 này, nhiều khách hàng quen đang nối lại liên hệ với bên sàn và bắt đầu tìm kiếm các dự án, khu đất tốt. Sản phẩm hướng đến vẫn là đất nền và căn hộ nghỉ dưỡng để đầu tư. “Nói về chốt giao dịch thành công ở ngay thời điểm này thì còn quá sớm nhưng thị trường đã ghi nhận mức độ quan tâm tìm mua BĐS tăng lên hẵn so với tháng trước đó. Tôi cho rằng với đà này, từ nay đến cuối năm sẽ có thêm nhiều dự án mới mạnh dạn triển khai bán và cũng sẽ có nhiều nhà đầu tư quay lại với thị trường”, anh Phong chia sẻ.

Thực tế cũng cho thấy trong giai đoạn từ 15-28/9 vừa qua, nhu cầu tìm mua BĐS tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã tăng hơn 20% so với tháng trước đó ngay khi thị trường này áp dụng chính sách bình thường mới. Không chỉ ở Vũng Tàu, tại TP.HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Long An, làn sóng mua BĐS đã nhen nhóm quay trở lại. Tại Long An, nhiều dự án vẫn triển khai chào bán trong giai đoạn dịch bệnh và ghi nhận tín hiệu tích cực. Ghi nhận thực tế của Batdongsan.com.vn cho thấy, ngay sau khi TP.HCM mở cửa, nhiều công trình xây dựng trên địa bàn đã được tái khởi động cùng với đó là các doanh nghiệp lớn rục rịch chào hàng.

Làn sóng đầu tư BĐS đang rục rịch gia tăng trở lại, nhất là ở các thị trường tỉnh liền kề với TP.HCM. Ảnh minh họa

Cụ thể, Tập đoàn Nam Long trong thời điểm quý 3/2021 đã kí hợp tác với ông lớn BĐS Nhật để phát triển 3 dự án BĐS vùng ven quy mô lớn. Một trong số đó là dự án căn hộ EHome Southgate tại tỉnh Long An. Đây là dự án chung cư nằm trong khuôn viên KĐT Waterpoint thuộc huyện Bến Lức, có diện tích 4,5ha bao gồm 7 khối nhà chung cư, tương đương hơn 1.400 căn hộ.

Theo chia sẻ từ đại diện Nam Long, EHome Southgate là dự án căn hộ trung cấp có giá báo giao động trong tầm 1 tỷ đồng/căn, không chỉ đáp ứng được nhu cầu nhà ở giá bình dân trên địa bàn Tây Nam Bộ nói chung mà cả của khu vực phía Tây TP.HCM nói riêng. Ngoài ra, dự án được quy hoạch phát triển trong khu đô thị Waterpoint hiện hữu, thừa hưởng hệ thống dịch vụ tiện ích đồng bộ, kết nối với hạ tầng giao thong hoàn thiện của toàn khu cùng hệ sinh thái “tất cả trong một” của Waterpoint. Chính vì vậy, khi giới thiệu ra thị trường, dự án này nhanh chóng ghi nhận lượng quan tâm khá lớn, vượt dự đoán của doanh nghiệp dù là trong thời điểm dịch bệnh còn phức tạp và người mua bị hạn chế di chuyển.

Riêng trong quý 4 tới đây, Nam Long sẽ tiếp tục chào bán ra thị trường hai dự án lớn là KĐT Izumi City quy mô 170ha tại Long Hưng, Biên Hòa và KĐT Mizuki Park tại Bình Chánh. Đơn vị này cũng khởi động phát triển dự án khu đô thị Nam Long Đại Phước 45ha tại Nhơn Trạch trong tháng 9.

Cùng đón đầu làn sóng BĐS sau dịch, Tập đoàn BĐS Thắng Lợi vừa tiến hành làm lễ ra quân giai đoạn 3 cho dự án The Sol City và dự án West Market Lạc Tấn trong tháng 9 vừa qua. Trước đó, để tránh tình trạng phải “đóng băng”, Thắng Lợi đã sử dụng phương pháp bán hàng trực tuyến trong mùa dịch và ghi nhận kết quả giao dịch rất hiệu quả. Quý 4 tới đây, doanh nghiệp này dự kiến chào bán dự án West Market Lạc Tấn, một dự án với diện tích gần 7.000 m2 được phát triển tại Long An với quy mô 30 sản phẩm căn hộ shophouse. Ngoài dự án này, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển thêm 1 dự án rộng 130 ha tại tỉnh Long An và số lượng hàng bán ra vào quý 4 sẽ không dưới 500 sản phẩm.

Nhiều dự án BĐS có chất lượng tốt được chào bán trong thời điểm dịch bệnh vẫn ghi nhận được nhu cầu mua tích cực từ khách hàng. Ảnh minh họa

Tập đoàn Danh Khôi cũng vừa chính thức tung ra thị trường dự án khu phức hợp đô thị biển Lagi New City tại Bình Thuận. Dự án có quy mô 43,4ha với các dòng sản phẩm nhà phố thương mại biển. Trước đó, bất chấp Covid-19 diễn biến phức tạp, Danh Khôi vẫn thâu tóm nhiều quỹ đất vàng ở Đà Nẵng, Nha Trang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quy Nhơn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Khang Điền cũng tổ chức tái khởi động dự án Khu biệt thự Armena quy mô 180 căn tại phường Phú Hữu (TP. Thủ Đức) sau hơn 3 tháng ngưng thi công do ảnh hưởng dịch. Tương tự, nhiều chủ đầu tư khác như Novaland, Hưng Thịnh, Nam Long, An Gia, Phú Đông, Thắng Lợi… cùng các đơn vị môi giới cũng đã sẵn sàng nguồn hàng để cho ra mắt thị trường khi giãn cách được nới lỏng.

Ông Nguyễn Thanh Quyền, TGĐ Tập đoàn BĐS Thắng Lợi chia sẻ, sau dịch, nhu cầu nhà đầu tư cần tìm dự án để xuống tiền, hạn chế sự "dậm chân" của dòng tiền mình đang sở hữu sẽ tăng mạnh. Đây là điểm sáng của thị trường ngay sau dịch Covid đợt 4. Nhà đầu tư gần như đói nguồn hàng có chất lượng. Các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ đảm bảo, chất lượng công trình cũng như quy hoạch đồng bộ đáp ứng được nhu cầu đang được săn đón. Qua dịch lần này lộ thêm 1 xu hướng mới, đó là second home – ngôi nhà thứ hai – nơi trú ẩn an toàn tránh dịch vùng ven được các nhà đầu tư, khách hàng hỏi thông tin rất nhiều. Thị trường dự kiến sẽ bức phá mạnh mẽ ngay trong khó khăn của nền kinh tế, ông Quyền nhấn mạnh.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc Cấp cao CBRE cho rằng, sau 2 năm giậm chân vì đại dịch thì hiện tại, rất nhiều nhà đầu tư đang nóng lòng quay trở lại thị trường, tham khảo và tìm kiếm cơ hội mới. Nhà đầu tư có nguồn tài chính hiện chỉ thiếu sản phẩm, cơ hội để xuống tiền và khi thị trường mở cửa, cơ hội này cũng sẽ mở ra. Nội lực về nguồn cầu trên thị trường đang rất lớn. Sự khan hiếm nguồn cung cũng sẽ tác động mạnh đến sự hồi phục của thị trường sau dịch Covid-19 do nhu cầu của người mua vẫn rất lớn. Bà Dung nhận định, sau dịch số lượng người quan tâm đến BĐS vẫn rất nhiều, thậm chí sẽ còn tăng mạnh hơn cả thời điểm trước đó vàquý 4 dòng tiền sẽ dồn về các "vùng trũng" như đất nền, khu đô thị phát triển, những khu du lịch nghỉ dưỡng có tiềm năng phát triển tốt.

Phương Uyên