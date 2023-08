Hoạt động mua bán nhà đất Bình Dương, Long An đều đã có tín hiệu “xanh” ở hầu hết các phân khúc, thị trường Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn còn ít điểm sáng tích cực.

Nhu Cầu Mua Bán Nhà Đất Bình Dương, Long An Tăng Trở Lại

Dữ liệu NCTT BĐS tháng 7/2023 của Batdongsan.com.vn công bố mới đây cho thấy, Long An đang là thị trường “hot” nhất khu vực Đông Nam Bộ khi mà hầu hết mọi phân khúc mua bán BDS tại đây đều ghi nhận xu hướng tăng trở lại.

Hoạt động mua bán nhà đất Bình Dương, Long An có tín hiệu xanh nhờ xuất hiện thêm các dự án mới.

Cụ thể, so với tháng 6 trước đó, lượng tin rao bán căn hộ Long An tăng 7%, nhu cầu tìm kiếm tăng 14%; biệt thự liền kề cũng có lượng sản phẩm rao bán tăng 17%, nhu cầu mua tăng 13%. Tương tự, lượng tin rao bán đất nền Long An cũng tăng 2% trong khi lượt tìm kiếm loại hình này tăng hơn 4% trong tháng 7/2023.

Xét về khu vực, ngoài trừ huyện Thủ Thừa có sự sụt giảm, hầu hết các địa phương còn lại của Long An là Bến Lức, Đức Hòa, Tân An, Tân Trụ, Cần Giuộc, Cần Đước đều ghi nhận hoạt động mua bán BDS phục hồi tốt, tỷ lệ tìm kiếm nhà đất tăng.

Trong đó, TP.Tân An ghi nhận lượng tìm mua nhà đất tăng hơn 12% so với tháng trước. Tân Trụ và Đức Hòa cũng có lượt tìm kiếm tăng 6% trong khi các địa phương còn lại thì tăng trung bình 2 -3%.

Tháng 7 tiếp tục ghi nhận “sắc xanh” trong giao dịch mua bán nhà đất Bình Dương . Lượng tin rao bán biệt thự, đất nền Bình Dương tăng lần lượt 3% và 14%; lượt tìm kiếm 2 phân khúc này cũng tăng lần lượt 1% và 5% trong tháng qua.

Riêng với phân khúc căn hộ Bình Dương, dù lượng tin rao bán có hiện tượng giảm nhẹ 6% nhưng nhu cầu mua loại hình này vẫn tăng thêm 6%.

Các khu vực đang được quan tâm về mua bán nhà đất Bình Dương là Thuận An (tăng 0,6%), Dĩ An (tăng 11,5%), Thủ Dầu Một (tăng 0,3%), Bến Cát (tăng 3%). Riêng Tân Uyên, Bàu Bàng và Dầu Tiếng, lượt tìm mua nhà đất giảm tầm 3-10% do thiếu hụt sản phẩm rao bán.

Đất Nền, Căn Hộ Tại Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu Lực Cầu Còn Yếu

Với hai thị trường còn lại là Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, các số liệu chưa có nhiều sự biến động. Cụ thể, nhu cầu mua bán nhà đất Đồng Nai tiếp tục sụt giảm. Lượng tìm mua chung cư Đồng Nai giảm 10%, đất nền dự án giảm 2,4% và nhà mặt phố giảm 6,2%.

Loại hình biệt thự là phân khúc hiếm hoi có dấu hiệu phục hồi với lượng quan tâm biệt thự Đồng Nai tăng 8,2%. Chủ yếu là do sự xuất hiện của một dự án quy mô lớn chuẩn bị triển khai tại đây trong tháng 8 được nhiều nhà đầu tư chú ý.

Phân khúc biệt thự và đất nền phân lô tự do quy mô nhỏ đang là 2 loại hình có giao dịch tốt tại Đồng Nai

Biên Hòa, Trảng Bom, Long Khánh đều có lượt tìm kiếm nhà đất giảm (trung bình từ 2-5%) so với tháng trước. Còn Nhơn Trạch, Long Thành, Định Quán có ghi nhận sự phục hồi nhẹ (tăng tầm 5 – 6%) nhu cầu mua trong tháng 7.

Nếu Đồng Nai vẫn còn có tín hiệu khả quan ở một số phân khúc, nhà đất Bà Rịa – Vũng Tàu ảm đạm trong tháng 7 khi mọi loại hình đều có lượt tìm kiếm giảm. Mức giảm mạnh nhất là ở phân khúc căn hộ chung cư (giảm 5%), tiếp đến là nhà riêng (giảm 4,5%) và đất bán (giảm 3,3%). Đất nền dự án là phân khúc duy nhất có lượt tìm mua không tiếp tục giảm nhưng cũng không tăng.

Ngoài hai thành phố là Bà Rịa và Vũng Tàu có giao dịch mua bán BDS ổn định, hầu hết các huyện khác trên địa bàn tỉnh BR-VT đều sụt giảm sự quan tâm. Suy giảm mạnh nhất là khu vực huyện Đất Đỏ và Phú Mỹ, nơi từng xảy ra nhiều cơn sốt đất khiến giá BĐS tăng cao, rơi vào thực trạng giá ảo. Nhiều khu đất nền tại đây dù giảm giá 30 -40%, về mức giá gốc, thậm chí rẻ hơn giá gốc vẫn không dễ giao dịch.

Điểm Sáng Của Thị Trường Vẫn Ở Vùng Vệ Tinh

“Điểm sáng” của thị trường BĐS là nhu cầu mua đang kết thúc chuỗi ngày “đi xuống”, tín hiệu tích cực dần quay trở lại khi người mua nhà đã rục rịch quay về.

Dù phần lớn người mua vẫn đang duy trì tâm lý xem xét, thăm dò, lượng giao dịch thực còn khá thấp. Nhưng sự xuất hiện của các dự án mới, nguồn cung lẫn sức cầu được kì vọng sẽ sớm phục hồi, nhất là ở các thị trường vệ tinh, nơi đang có nhiều sản phẩm mới tung ra từ quý 3/2023.

Bên cạnh đó, sức nóng từ hạ tầng cũng đang là chìa khóa thúc đẩy nhu cầu mua bán BDS đổ về các đô thị vệ tinh. Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như Vành đai 2, Vành Đai 3 , cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Dầu Giây – Phan Thiết, Bến Lức – Long Thành… rục rịch khởi công; lộ trình nâng cấp đô thị tại hàng loạt quận/huyện… thuộc các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai đã ảnh hưởng rõ nét đến quyết định trở lại thị trường của nhà đầu tư phía Nam.

Batdongsan.com.vn đánh giá về tiềm năng của thị trường BĐS Tân Uyên, Bình Dương

Bàn về các thị trường sẽ “nóng” trong giai đoạn tới, chuyên gia của Batdongsan.com.vn cho rằng, Long An và Đồng Nai sẽ là những thị trường có sự nhộn nhịp ở phân khúc nhà phố và biệt thự. Nếu phân khúc đất nền chỉ mới nhen nhóm một vài giao dịch, dòng biệt thự tại Long An, Đồng Nai đang được khá nhiều người người mua quan tâm. Trong đó, Nhơn Trạch, Bến Lức, Đức Hòa cũng đang “nóng” lên nhờ thông tin quy hoạch lên đô thị loại I và loại II trước năm 2030.

Còn với Bình Dương, khu vực lân cận Tp.HCM, tiếp giáp Tp.Thủ Đức. Vậy nên Bình Dương được dự báo sẽ tiếp tục dẫn đầu về sức nóng căn hộ. Hiện tại, nhiều dự án căn hộ Bình Dương bắt đầu rục rịch khởi động mở bán. Một số dự án còn ghi nhận tỷ lệ booking sản phẩm tăng mạnh.

Một thị trường khác cũng sẽ tạo sóng căn hộ trong các tháng cuối năm là Long An. Do khu vực này đang có một dự án chung cư cao tầng nằm trong một khu đô thị quy mô với tầm giá chỉ 1 tỷ đồng/căn chuẩn bị mở bán. Từ các đợt bán trước đó, dự án này cũng đều ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ cao, vì vậy, trong đợt bán sắp tới dự kiến cũng sẽ tiếp tục được chào đón.

Phương Uyên