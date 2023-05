Nhu cầu mua BĐS Bình Dương phân hóa mạnh

Sáng 19/4, tại khách sạn Bcons Bình Dương, Batdongsan.com.vn vừa tổ chức sự kiện báo cáo thị trường Bình Dương. Theo đó, những biến động về nhu cầu giao dịch nhà đất và giá cả của thị trường này đều được các chuyên gia phân tích và cập nhật chi tiết.

Cụ thể, trong tháng 4/2022 nhà đất tỉnh Bình Dương có mức độ quan tâm giảm mạnh ở cả phân khúc BĐS để bán và cho thuê. Nhu cầu tìm kiếm trên toàn thị trường giảm 14%, BĐS cho thuê giảm lượt quan tâm xuống hơn 15% trong khi nhu cầu tìm mua BĐS để ở cũng giảm 14% so với cùng kỳ 2021. Đất nền là loại hình ghi nhận sự quan tâm giảm nhiều nhất với mức giảm từ 15-18%, căn hộ chung cư giảm 4% so với cùng kỳ.

Thị trường Bình Dương đang có sự chuyển dịch nhu cầu mua ở những khu vực trọng điểm. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Xét về nhu cầu mua tại từng khu vực, ghi nhận mức giảm mạnh nhất Bình Dương trong tháng 4 vừa qua là TP. Thuận An. Lượt khách hàng có nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại đây giảm đến 21% nếu so với cùng thời điểm năm 2021. Tiếp theo, TP. Thủ Dầu Một và huyện Bến Cát cũng chịu ảnh hưởng chung khi lượt tìm mua nhà đất cùng giảm 17%. Với những thị trường còn lại như Tân Uyên, Bàu Bàng và TP. Dĩ An, mức giảm nhu cầu mua vào khoảng từ 8-10% so với năm 2021.

Ở hướng ngược lại, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên là hai thị trường đang cho thấy sức hấp dẫn với giới đầu tư khi nhu cầu tìm mua nhà đất tại đây tăng lần lượt là 17% và 6% nếu so với thời điểm này năm trước.

Lý giải về sự thay đổi nhu cầu tìm kiếm BĐS của người dùng tại thị trường Bình Dương, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết, thời gian qua, nhu cầu giao dịch BĐS tại Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một giảm mạnh chủ yếu là ở nhóm đất nền và chung cư. Trong đó đất nền chịu ảnh hưởng bởi chủ trương siết phân lô bán nền và siết dòng tín dụng vay đầu tư vào nhà đất. Bên cạnh đó, việc mức giá đất nền tăng mạnh trong 2 năm vừa qua cũng khiến dòng tiền đầu tư phải tìm kiếm những thị trường “dễ thở” hơn. Riêng với thị trường căn hộ, sự chững lại chủ yếu là từ nhóm các nhà đầu tư F0 đang chưa thanh khoản nguồn hàng tồn đọng.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam trình bày báo cáo thị trường BĐS Bình Dương tháng 4/2022.

Ông Tuấn dẫn chứng, theo số liệu từ báo cáo, trong 4 tháng đầu năm 2022, giá đất nền và căn hộ tại ba thị trường trọng điểm của Bình Dương vẫn tiếp tục tăng mạnh. Giá bán đất nền tại TP. Thuận An tăng 21%, đạt mức 22-31 triệu đồng/m2; TP. Dĩ An tăng 41% ở mức 31-38 triệu đồng/m2 và TP. Thủ Dầu Một có mức tăng là 19%, vào khoảng 22-43 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Tương tự, dù giảm nhiệt nhưng giá bán căn hộ tại TP. Thuận An và Thủ Dầu Một vẫn tăng thêm 4%, ở ngưỡng 29-32 triệu đồng/m2 trong tháng 4. Riêng TP. Dĩ An ghi nhận giá chung cư giảm khoảng 1%, ở tầm trung bình 30 triệu đồng/m2 nhờ sự xuất hiện của nhiều dự án bình dân tầm giá 26- 27 triệu/m2, kéo mặt bằng chung giảm nhẹ.

Nhìn nhận về xu hướng giao dịch của thị trường thời gian tới, ông Đinh Minh Tuấn cho biết, xu hướng tìm kiếm BĐS đã bắt đầu nhen nhóm ở các thị trường mới nổi như Tân Uyên, Phú Giáo, nơi có các thông tin về quy hoạch lên thành phố, các KCN cũng như mức giá đang thấp hơn nhiều địa bàn khác của tỉnh Bình Dương. Bất động sản Bình Dương chủ yếu vẫn theo hướng phát triển các khu đô thị/dự án dân sinh bên cạnh các KCN lớn. Sự tăng trưởng làn sóng các KCN mới đi kèm với dân số di cư nhờ công nghiệp và hạ tầng được triển khai đồng bộ sẽ tạo ra các cú hích tạo ra sự tăng trưởng về cả nhu cầu và giá cho các thị trường mới nổi như Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo.

Phương Uyên