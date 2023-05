Nhu Cầu Mua BĐS Long An Tăng Mạnh Ở Loại Hình Căn Hộ Và Nhà Liền Thổ

Lượt Tìm Mua Căn Hộ, Biệt Thự Long An Tăng Mạnh

Liên tiếp trong 2 tháng gần đây, mức độ quan tâm nhà đất tại nhiều địa phương phía Nam có động thái giảm, giao dịch trầm lắng. Tuy nhiên trái với làn sóng chung, thị trường BĐS Long An vẫn cho thấy điểm sáng khi nhu cầu tìm mua BĐS tăng đều đặn ở cả loại hình nhà liền thổ và căn hộ chung cư.

Cụ thể, theo Báo cáo thị trường BĐS tháng 8/2022 vừa được Batdongsan.com.vn công bố gần đây, Long An tiếp tục là địa phương hiếm hoi ghi nhận sự quan tâm BĐS gia tăng trong khi các địa phương khác có xu hướng đứng yên, thậm chí giảm mạnh. Theo đó, lượt tìm kiếm nhà đất tại Long An tăng 18% trong 8 tháng đầu năm. Lượng tin rao bán BĐS tại đây cũng tăng 84% so với cùng kỳ 2021. Còn các thị trường khác như Bà Rịa – Vũng Tàu lại giảm 18% lượt tìm kiếm, Bình Dương và Đồng Nai cũng giảm lần lượt từ 7-10% nhu cầu tìm mua nhà đất trong 8 tháng đầu năm 2022 (so với cùng kỳ 2021).

Dòng sản phẩm biệt thự, nhà liền kề tại Long An được người mua quan tâm tìm kiếm nhiều trong 8 tháng đầu năm 2022.

Riêng thời điểm tháng 8/2022 vừa qua, Long An cũng tiếp tục ghi nhận lượt tìm kiếm BĐS tăng mạnh ở loại hình nhà liền thổ. Sản phẩm biệt thự, nhà liên kế và nhà riêng, nhà phố tại Long An đều tăng trưởng tốt trong khi phân khúc căn hộ cũng có chuyển biến tích cực. Cụ thể, nhu cầu tìm mua biệt thự, nhà liền kề tại Long An tăng 13,4%, nhà riêng tăng 10,3% còn nhà mặt phố Long An tăng 71,8% so với 1 tháng trước đó. Xét về khu vực, Bến Lức, Tân Trụ và Thủ Thừa là 3 địa phương nhận được nhiều sự quan tâm tìm kiếm BĐS trong tháng qua. Theo đó, lượt tìm mua nhà đất tại Bến Lức tăng 4,7% so với tháng trước và là thị trường thu hút nhiều nhu cầu mua BĐS đứng thứ 2 tại Long An chỉ sau Đức Hòa. Tân Trụ và Thủ Thừa là hai thị trường mới cũng đang nhận được mức độ quan tâm tìm kiếm BĐS tăng 9-10%.

Đặc biệt, trong tháng vừa qua, Long An ghi nhận một dự án căn hộ cao tầng quy mô lớn mở bán là EHome Southgate của CĐT Nam Long triển khai tại huyện Bến Lức. Sự xuất hiện nguồn cung căn hộ tại Long An khiến lượng tin rao phân khúc này tăng mạnh 131%, nhu cầu mua căn hộ Long An tăng 144% so với tháng trước. Theo tìm hiểu, EHome Southgate là dự án căn hộ cao tầng đầu tiên triển khai tại Long An, dự án này đang chào bán giai đoạn 2 với tầm giá từ 1 tỷ đồng/căn. Dù là loại hình mới giữa một thị trường có truyền thống phát triển nhà liền thổ, 100% giỏ hàng căn hộ công bố trong tháng 8 vừa qua đã được tiêu thụ hết. Trước đó, 400 căn hộ giai đoạn 1 thuộc dự án này cũng bán thành công và đang hoàn thiện, chuẩn bị công đoạn bàn giao cho cư dân về ở thời gian tới.

Lực Đẩy Từ Tăng Trưởng Kinh Tế

Xét về nguồn cung nhà liền thổ, Long An hiện cũng có khá ít sản phẩm biệt thự, nhà liền kề chào bán tại thị trường sơ cấp. Với loại hình biệt thự cao cấp, thời gian qua chỉ có CĐT Nam Long mở bán dòng sản phẩm Grand Villa thuộc khu biệt thự ven sông The Aqua (nằm trong KĐT Waterpoint 355ha tại Bến Lức). Các căn biệt thự tại đây có giá bán từ 23 tỷ đồng, được giới thiệu ra thị trường đầu năm 2022 và phần lớn đều đã có chủ nhân sở hữu. Bên cạnh đó còn có một số dự án nhà phố liền kề khác như The Sol City, Iris Residence, Tak Garden Riverside, Elite Life, Imperia Grand Plaza, West Lakes Golf & Villas cũng đang giao dịch nhưng số lượng sản phẩm sơ cấp khá hạn chế.

Bên cạnh nhà liền thổ, thị trường BĐS Long An đang dần xuất hiện loại hình căn hộ cao tầng và được người mua đón nhận tốt.

Sức nóng của thị trường BĐS Long An đến từ yếu tố hạ tầng và hàng loạt thông tin các ông lớn đổ về triển khai đại đô thị lớn. Cụ thể, mới đây thông tin Tập đoàn ParkCity Property Holdings (Malaysia) đã tới Long An để đề xuất đầu tư dự án Khu phức hợp đô thị và công nghiệp, diện tích khoảng 2.600 ha, bao gồm hệ thống sân golf tại Bến Lức. Novaland cũng đang đẩy mạnh triển khai một khu đô thị quy mô hàng nghìn hacta tại Đức Hòa. Bên cạnh các đô thị, hàng loạt dự án kinh tế lớn cũng cập bến Long An thời gian qua như Tập đoàn Aeon Mall xây dựng siêu thị tiện ích lớn nhất khu vực, CocaCola xây dựng nhà máy, Alibaba đầu tư hệ thống kho vận tại Bến Lức, Tandoland phát triển khu công nghiệp quy mô 250ha tại Bến Lức và khu công nghiệp Lộc Giang 466 ha tại Đức Hòa. Tập đoàn Nam Long đang hợp tác với Tập đoàn Giáo dục Khai Sáng đầu tư trường Emasi xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp song ngữ chuẩn quốc tế tại Long An…

Long An đang có nhiều đột phá trong phát triển kinh tế với hơn 1.144 dự án FDI được đầu tư, tổng vốn 9.803,55 triệu USD, trong đó có 588 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 3.624 triệu USD. Đến năm 2025, tỉnh tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu về kinh tế ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ngoài ra, việc khởi động hai tuyến hạ tầng lớn là Vành đai 3 và cao tốc Bến Lức – Long Thành (giai đoạn 1) cũng mở ra cơ hội khai thác vị trí thuận lợi giữa Long An và TP.HCM củng như các địa phương lân cận. Với việc quỹ đất dồi dào, hạ tầng giao thông đang được nâng cấp mở rộng, cơ chế chính sách thông thoáng, Long An được dự báo sẽ tiếp tục là điểm đến lợi thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, theo đó làng sóng BĐS cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh tại thị trường này trong thời gian tới.

Nhằm cung cấp toàn cảnh bức tranh BĐS Việt Nam, Batdongsan.com.vn tổ chức sự kiện công bố Báo cáo thị trường BĐS quý 3/2022 qua nền tảng Zoom vào sáng ngày 6/10.

Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2022 của Batdongsan.com.vn Thời gian: 9h00 ngày 6/10/2022

Hình thức: sự kiện trực tuyến qua Zoom

Miễn phí tham dự thông qua thư mời Đăng ký TẠI ĐÂY để nhận thư mời tham dự

Phương Uyên

Xem thêm: