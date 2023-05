Nhu cầu mua BĐS TP.HCM giảm nhẹ, giá vẫn đều đặn tăng

Sáng nay, tại TP.HCM Batdongsan.com.vn tiếp tục công bố báo cáo thị trường BĐS quý 3/2020 với sự đồng hành của nhà tài trợ là CTCP Đầu tư Phúc Long PNJ. Tại sự kiện, ông Nguyễn Quốc Anh, P.TGĐ Batdongsan.com.vn nhận xét, dù chịu ảnh hưởng chung từ đợt tái bùng phát dịch bệnh và cả tác động do tâm lý tháng Ngâu, thị trường phía Nam phản ứng khá điềm tĩnh.

Theo một khảo sát của Batdongsan.com.vn, 58% người tham gia cho biết nếu tìm thấy sản phẩm phù hợp, họ vẫn sẵn sàng xuống tiền mua nhà trong tháng Ngâu. Dữ liệu lớn (big data) của Batdongsan.com.vn trong hai đợt dịch vừa qua cũng chỉ ra, tại TP.HCM nếu đợt bùng phát tháng 4/2020 khiến nhu cầu tìm mua chung cư giảm đến 37% thì khi dịch tái phát lần 2, mức độ quan tâm chỉ giảm tầm 9%. Diễn biến này cho thấy người mua nhà ngày càng thích ứng với tình trạng dịch bệnh và không để yếu tố này tác động nhiều đến quyết định đầu tư.

Các chủ đầu tư cũng dần quay lại với hoạt động mở bán. Trong quý 3 vừa qua, TP.HCM có thêm 3 dự án mới và 3 dự án hiện hữu chào bán, nguồn cung sơ cấp ước tính gần 7.600 căn. Xét trên lượng tin đăng chào bán trong quý, con số này tăng 6% so với cùng kỳ 2019 nhưng vẫn rất hạn chế nếu so với cùng kỳ 2018.



Dịch Covid-19 lần 2 ít tác động đến tâm lý người mua nhà, yếu tố nguồn cung mới là rào cản chính.

Dịch Covid-19 lần 2 và tháng Ngâu gây ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch bán hàng tập trung của nhiều dự án ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam, mức độ quan tâm BĐS tai TP.HCM so với quý 2/2020 giảm khoảng 3% bất chấp lượng tin đăng nhà đất tăng 12%. Các tỉnh phía Nam khác như Long An, Bình Dương, Đồng Nai cũng tăng lần lượt từ 14-21% so với quý truước dú nhu cầu mua đều giảm từ 3-13%.

Bất chấp nhu cầu mua BĐS giảm, giá căn hộ tại TP.HCM vẫn liên tục tăng trong mùa dịch, đặc biệt là với thị trường BĐS khu Đông. Giá bán căn hộ trung bình tăng từ 1-2 % so với quý trước đó và tăng gần 7-8% so với cùng kỳ 2019. Trong đó khu vực quận 2, quận 9, Thủ Đức và Tân Phú là những địa phương có mức tăng giá cao nhất, trung bình 1,5-2% trong 3 tháng vừa qua.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng bộ phận NCTT Batdongsan.com.vn cho biết, trong quý 3/2020 nguồn cung nhà ở thấp tầng tại TP.HCM tương đối thấp và hầu như không có dự án mới chào bán. Đặc biệt phân khúc đất nền vẫn mất hút trên thị trường khiến chung cư tiếp tục là loại hình nhà ở duy trì mức độ quan tâm ổn định và có lượng người quan tâm lớn nhất trên Batdongsan.com.vn. Trong số các loại hình bất động sản, chung cư đứng đầu về mức độ quan tâm với 29%, kế đến là đất thổ cư với 23%, nhà riêng 21%.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy ưu thế của chung cư trong lựa chọn của người tiêu dùng. 63% người được hỏi cho biết sẽ chọn căn hộ chung cư thay vì chọn nhà hẻm nhỏ 1-2m. Và khi chọn mua chung cư, ngoài giá bán thì yếu tố pháp lý của dự án, uy tín của chủ đầu tư là 2 yếu tố được người mua quan tâm hàng đầu.



Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng bộ phận NCTT Batdongsan.com.vn trình bày tại sự kiện báo cáo thị trường quý 3/2020 tại TP.HCM

Covid-19 tái phát vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 và tháng Ngâu đã tiếp tục đẩy thị trường quý 3/2020 vào thế khó khăn. Dù đối mặt khó khăn liên tiếp nhưng khảo sát người dùng của Batdongsan.com.vn cho thấy BĐS vẫn là kênh đầu tư được lựa chọn nhiều nhất. Ngay cả thời điểm vàng liên tục tăng giá thì 57% người dùng của Batdongsan.com.vn vẫn lựa chọn phương án đầu tư vào nhà đất. Người dân cũng không còn quá nặng nề tâm lý kiêng kỵ tháng Ngâu khi 58% số người được hỏi vẫn chọn mua bất động sản trong tháng 7 âm lịch nếu tìm được sản phẩm phù hợp. Thị trường đang từng bước hồi phục sau Covid-19 lần 2.

Nhìn nhận về hoạt động của thị trường trong 3 tháng cuối năm, ông Nguyễn Quốc Anh cho rằng, đây luôn là thời điểm bán hàng sôi động nhất của thị trường, thực tế nhiều chủ đầu tư đã rục rịch tung ra dự án mới. Về yếu tố giá bán, theo P.TGĐ Batdongsan.com.vn, thị trường sẽ duy trì mức giá ổn định, có thể sẽ xuất hiện tình trạng tăng giá nhẹ ở một số phân khúc nhưng bình diện chung sẽ khó xuất hiện những đợt biến động giá lớn.

Phương Uyên