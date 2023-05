Nhu Cầu Mua Căn Hộ, Biệt Thự Long An “Ngược Dòng” Tăng Mạnh

Dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong tháng 1/2023, khi hầu hết các tỉnh vệ tinh khác như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phan Thiết đều chứng kiến xu hướng giảm mạnh nhu cầu mua căn hộ, nhà liền thổ và đất nền thì thị trường BĐS Long An lại ghi nhận sự gia tăng mạnh về lượt quan tâm tìm mua với hai loại hình căn hộ và biệt thự. Cụ thể, lượt tìm mua căn hộ chung cư tại Long An tăng 44%, biệt thự liền kề cũng có nhu cầu mua tăng 4% so với cuối năm 2022. Không chỉ nhu cầu tìm mua gia tăng, lượt tìm thuê căn hộ chung cư tại Long An cũng tăng tăng 10,2% trong tháng, tìm thuê nhà riêng tăng 17%, biệt thự liền kề ghi nhận lượng tin rao thuê tăng 26,3% so với thời điểm cuối năm trước.

Căn hộ tầm giá 1 tỷ đồng tại Long An đang được người mua nhà quan tâm trong bối cảnh nhu cầu mua thực gia tăng.

Xét về khu vực, huyện Bến Lức, Cần Giuộc và Đức Hòa là 3 địa phương tập trung nhiều sự quan tâm của người mua BĐS tại Long An. Đặc biệt là khu vực Bến Lức với 90% nhu cầu tìm kiếm căn hộ đổ về thị trường này. Đây cũng là khu vực duy nhất hiện đang triển khai dự án căn hộ thương mại trên địa phận Long An. Cụ thể, dự án căn hộ hiện đang chào bán và thu hút được nhiều sự quan tâm tìm kiếm tại Long An là khu căn hộ EHome Southgate quy mô 4,5 ha, nằm trong KĐT tích hợp Waterpoint do tập đoàn Nam Long phát triển và giới thiệu ra thị trường từ cuối năm 2021. EHome Southgate là dự án gồm 7 block cao 12 tầng, cung cấp cho thị trường hơn 1.400 căn hộ giá bình quân chỉ 1 tỷ đồng/căn. Dự án đã hoàn thiện bàn giao nhà giai đoạn 1, cất nóc các tòa nhà thuộc giai đoạn 2 và đang thi công phần móng cho giai đoạn 3. Chủ đầu tư cũng có kế hoạch mở bán giai đoạn mới vào quý 2/2023 tới đây sau khi ghi nhận nhu cầu mua cao từ thị trường.

Nếu Bến Lức chiếm “độc quyền” loại hình căn hộ, nguồn cung biệt thự liền kề tại Long An phân bổ rộng hơn ra các khu vực như Đức Hòa, Cần Giuộc, Bến Lức. Tuy nhiên do ảnh hưởng tình hình chung mà số lượng dự án chào bán khá hạn chế, ít sản phẩm mới. Ngoài một số dự án vẫn còn rải rác nguồn cung từ giỏ hàng cũ như như Sol City (Đức Hòa), West Lakes Golf & Villas, Iris Residence, Tak Garden Riverside,Empire Grand Plaza… giai đoạn cuối năm 2022 đầu 2023, thị trường Long An chỉ có duy nhất một nguồn hàng mới thuộc phân khúc hạng sang chào bán công khai là 96 căn biệt thự biệt lập Park Village, dự án thành phần thuộc phân khu Central Park (nằm trong KĐT tích hợp Waterpoint) của CĐT Nam Long Group. Các căn biệt thự trên cũng ghi nhận tỷ lệ đặt mua cao, với doanh số pre-sales hơn khoảng 200 tỷ đồng trong đợt chào bán mới đây. Được biết, các căn biệt thự Park Village có giá từ 16,8 tỷ đồng/căn với 3 loại sản phẩm chính Garden Grand Villa, Canal Grand Villa và Park Grand Villa.

Nhìn chung lượng sản phẩm căn hộ và nhà liền thổ đưa ra giao dịch các tháng đầu năm tại Long An đang khá khiêm tốn. Số liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, tính riêng trong tháng 1/2023 lượng tin rao bán BĐS tại Long An giảm 69% so với tháng 12/2022, căn hộ có lượng hàng chào bán giảm 17%, biệt thự giảm 38% và đất nền giảm đến 65%. Sự sụt giảm nguồn cung nhà đất Long An do vướng các vấn đề pháp lý, xét duyệt hồ sơ khiến nhiều dự án không thể triển khai như dự kiến. Bên cạnh đó, tâm lý đầu tư xuống thấp cũng tạo ảnh hưởng đến quyết định triển khai dự án mới của nhiều chủ đầu tư.

Xét về yếu tố khiến BĐS Long An “ngược dòng” thị trường, thu hút được nhu cầu mua gia tăng, chuyên gia trong ngành cho biết, bên cạnh sức nóng từ dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành (đoạn đi qua tỉnh Long An dài gần 5km, chạy qua hai huyện Cần Giuộc và Bến Lức) đang thổi vào thị trường BĐS Long An, yếu tố giá bán phù hợp túi tiền người mua nhà giai đoạn này cũng là nguyên nhân khiến căn hộ và biệt thự liền kề tại Long An thắng thế so với các thị trường khác.

So với các đô thị vệ tinh lân cận TP.HCM, giá nhà liền thổ Long An có tính cạnh tranh cao và chất lượng tốt.

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Việt Nam, so với TP.HCM hay Bình Dương, Đồng Nai, nguồn cung căn hộ tại Long An còn hạn chế nhưng lại đánh đúng tiêu chí giải “cơn khát” nhà ở cho người thu nhập thấp. Với khoảng giá chỉ tầm 1 tỷ đồng/căn là mức tài chính mà nhiều gia đình trẻ có tính toán mua nhà thường đã tích lũy được, có thể bỏ ra mà không phải đi vay thêm quá nhiều, nhất là ở trong bối cảnh người mua nhà sợ phải ôm lãi suất. Khoảng cách từ Long An đến TP.HCM không quá xa, cộng thêm yếu tố tích cực từ hạ tầng với hàng loạt tuyến cao tốc kết nối, căn hộ giá bình dân tại Long An là sự lựa chọn hấp dẫn và phù hợp với nhiều hộ gia đình hiện nay.

Theo thống kê từ Sở Xây dựng tỉnh Long An, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng hơn 250 dự án (gần 7.000 ha) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, tập trung nhiều ở các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Thủ Thừa và TP. Tân An. Tuy nhiên, các dự án này chủ yếu tập trung vào loại hình nhà ở liền kề, biệt thự thấp tầng. Trong khi đó, nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân tại các khu, cụm công nghiệp rất lớn, song lại chưa có nhiều sản phẩm trong phân khúc này. Long An đang có 16 khu công nghiệp và 22 cụm công nghiệp đã hoạt động, tỷ lệ lấp đầy khoảng 91,9%, lượng công nhân gần 200.000 người. Theo quy hoạch, tỉnh sẽ có 31 khu công nghiệp và 62 cụm công nghiệp đã phê duyệt triển khai và đang xin chấp thuận chủ trương đầu tư 4 khu công nghiệp quy mô hàng trăm hecta. Nhu cầu nhà ở lớn kèm theo đó là tiềm năng phát triển dồi dào cho thị trường này cả ở mảng nhà ở giá bình dân và biệt thự liền kề cho giới chuyên gia giúp Long An vừa hấp dẫn nhà đầu tư vừa thu hút được cả người mua ở thực.

