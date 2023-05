Nhu Cầu Mua Căn Hộ Bình Dương Tăng Trở Lại

Sau thời gian dài khá im ắng nguồn cung và thanh khoản, thị trường căn hộ Bình Dương dần lấy lại sức nóng với sự xuất hiện của loạt dự án mới chuẩn bị triển khai chào bán dịp cuối năm. Theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn , nguồn cung hiện tại có phần đa dạng về tầm giá và chất lượng, xuất hiện nhiều dự án giá bán dao động từ khoảng 1,5-2 tỷ đồng/căn.

Thị trường căn hộ Bình Dương ghi nhận nhu cầu mua tăng trở lại với sự xuất hiện của nhiều nguồn cung mới mở bán.

Cụ thể, tại khu vực TP.Dĩ An, Phúc Đạt Group chính thức công bố dự án Phúc Đạt Connect 2 với quy mô 724 căn hộ. Theo đó giá bán căn hộ Phúc Đạt Connect2 dự kiến vào khoảng 40 triệu đồng/m2. Cùng trên khu vực Dĩ An, Tập đoàn Bcons đang triển khai giới thiệu ra thị trường tháp đầu tiên của khu phức hợp Bcons City có tên Green Topaz. Được biết, giá bán căn hộ Bcons City dự kiến sẽ vào khoảng từ 34 triệu đồng/m2 (tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ). Tương tự, trong quý 4/2022, Phú Đông Group cũng có kế hoạch tung ra thị trường dự án Phú Đông SkyOne , diện tích mỗi căn hộ dao động từ 30 m2 đến 75 m2, giá từ 1 – 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh những dự án mới, trong những tháng cuối năm, Bình Dương còn có thêm loạt dự án hiện hữu mở bán tiếp sau thời gian tạm nghỉ như dự án C-SkyView và C-RiverView của CĐT Công ty cổ phần Chánh Nghĩa Quốc. Trong tháng cuối năm dựu án này sẽ tiếp tục bán rổ hàng còn lại và nhận giữ chỗ cho giai đoạn 2. Một dự án khác là Diamond Boulevard của CĐT Tecco Miền Nam cũng sẽ mở bán thời gian tới với tầm giá dự kiến từ 31 triệu đồng/m2.

Báo cáo thị trường BĐS tháng 8/2022 của Batdongsan.com.vn cho thấy, nhu cầu tìm mua căn hộ tại thị trường Bình Dương đang có dấu hiệu phục hồi khi mức độ quan tâm với phân khúc này tăng 5% so với tháng 7 trước đó. Lượt tìm kiếm loại hình căn hộ tập trung chủ yếu ở khu vực giáp ranh với TP.HCM, Dĩ An và Thuận An. Cũng trong tháng 8 vừa qua, Thuận An là thị trường duy nhất tại Bình Dương ghi nhận nhu cầu tìm kiếm BĐS tăng, với mức tăng 6,2% và chủ yếu ở phân khúc căn hộ.

Trái ngược với loại hình chung cư đang có sự phục hồi tốt, giao dịch mua bán đất nền dự án và biệt thự tại Bình Dương vẫn chưa ghi nhận sự phục hồi tích cực nào từ nhu cầu mua do thiếu hụt nguồn cung mới chào bán. Theo đó, lượng tin rao bán biệt thự tại Bình Dương giảm 16% so với tháng trước, kéo theo đó là nhu cầu mua giảm 7%. Đất nền dự án cũng có lượng tin rao giảm 13% và nhu cầu mua giảm 12%. Các phân khúc còn lại như nhà phố, nhà riêng cũng ghi nhận sự quan tâm giảm lần lượt 19-23% so với tháng trước.

Ưu thế về kết nối giao thông với TP.HCM và giá bán vừa túi tiền khiến căn hộ Bình Dương được người mua thực lựa chọn.

Bà Phạm Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ BĐS Sao Việt cho biết, nhu cầu trên thị trường ở các tháng cuối năm đang dần có sự khởi sắc hơn. Tuy nhiên, so với thời điểm 2020, nguồn cung căn hộ trên thị trường Bình Dương vẫn hạn chế. Trước thực tế mức giá bán căn hộ trung bình tại thị trường TP.HCM đạt 75,4 triệu đồng (theo số liệu Cusman&Wakefield), chỉ riêng tại TP.Thủ Đức đã vào khoảng 85,6 triệu đồng/ m2. Trong khi di chuyển về các khu vực giáp ranh như Dĩ An, Thuận An của Bình Dương thì vẫn còn dòng căn hộ giá từ 1,5-2 tỷ đồng/căn. Chính ví vậy, phân khúc căn hộ tại thị trường Bình Dương mang lại sự lựa chọn hợp túi tiền hơn cho nhiều hộ gia đình trẻ có nhu cầu an cư và muốn sinh sống gần TP.HCM hơn.

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam, thị trường căn hộ Bình Dương còn nhiều tiềm năng để phát triển. Bình Dương hiện có nhu cầu mua ở thực rất lớn khi không chỉ người lao động làm việc tại địa phương muốn mua căn hộ an cư trong bối cảnh nhà phố có giá tăng cao. Không ít lao động từ TP.HCM không quá quan trọng về vấn đề địa phận cũng chọn mua chung cư tại Bình Dương để tiết kiệm chi phí. Với tốc độ phát triển hạ tầng cùng lợi thế về kết nối giao thông và mức giá phù hợp túi tiền với số đông, căn hộ Bình Dương được xem là lựa chọn tốt cho người mua thực trong thời gian tới.

Phương Uyên

