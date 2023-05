Nhu cầu mua đất nền tại nhiều tỉnh phía Nam đang tăng trở lại

Trong cơn bão Covid-19 lần 4, đất nền là loại hình ghi nhận nguồn cung và nhu cầu giao dịch giảm mạnh nhất thị trường khi giãn cách xã hội. Báo cáo thị trường BĐS quý 3/2021 của Batdongsan.com.vn chỉ ra, lượng tin đăng rao bán nhà đất tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam gần như chạm đáy. Tại Bình Dương số lượng tin rao BĐS giảm 71%, Long An và Đồng Nai đồng loạt giảm 63% trong khi Bà Rịa –Vũng Tàu cũng giảm 68%. Nhu cầu giao dịch nhà BĐS tại các tỉnh thành này giảm hơn 30%, trong đó, lượt tìm kiếm tại Bình Dương giảm 60%, Đồng Nai là 56% còn Bà Rịa – Vũng Tàu cũng giảm 59% so với quý trước.

Đất nền là phân khúc ghi nhận nhu cầu tìm mua giảm mạnh nhất. Trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8/2021, tại các tỉnh thành phía Nam như Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Lâm Đồng mức độ quan tâm đất nền đều giảm đến 63% so với quý 2/2021.

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tại nhiều tỉnh thành lân cận TP.HCM đang tăng trở lại khi lệnh giãn cách xã hội nới lỏng. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Tuy là phân khúc giảm nhiệt mạnh nhất nhưng đất nền cũng là phân khúc ghi nhận đà phục hồi tốt nhất thị trường trong hiện tại. Cụ thể, xét từ giai đoạn giữa tháng 9/2021 đến nay, khi nhiều tỉnh thành phía Nam nới lỏng giãn cách và TP.HCM chuẩn bị mở cửa lại kinh tế, lên kế hoạch tái giao thương với các tỉnh thành lân cận, nhiều phân khúc vẫn đang loay hoay tìm hướng phục hồi còn mức độ quan tâm tìm kiếm đất nền đã bật tăng trở lại nhanh chóng.

Biến động mức độ quan tâm đất nền tại thị trường phía Nam trong tháng 9 tăng hơn 22% so với tháng 8. Khu vực TP.HCM, trong khi nhà phố, nhà riêng, biệt thự liền kề vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, đất nền lại ghi nhận nhu cầu tìm mua tăng hơn 12%, đây cũng là phân khúc ghi nhận nhu cầu mua tăng cao nhất trong cả quý vừa qua. Ở các địa phương lân cận, như Bình Dương, Long An, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, nhu cầu tìm mua đất nền cũng đều lần lượt tăng trung bình 30%.

Không chỉ nhu cầu mua tăng, giá bán đất nền cũng tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng liên tục trong thời gian vừa qua. Theo đó, giá đất nền tại Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu tăng thêm 7% so với cùng kỳ 2020, trong khi giá rao bán đất nền tại Long An cũng tiếp tục tăng hơn 3%. Một số địa phương phía Nam như Bình Thuận, Lâm Đồng, Cần Thơ cũng ghi nhận mức giá rao bán đất nền tăng nhẹ từ 1-2% hoặc đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Nhận định về đà hồi phục mạnh mẽ của thị trường đất nền, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết, nhu cầu hàng năm của thị trường đối với loại hình đất nền luôn tăng rất mạnh. Vì là phân khúc phục vụ mục đích đầu tư cao nên trong thời điểm giãn cách, khó khăn trong việc di chuyển, đi thực địa dự án khiến giao dịch đất nền gần như đứng im. Do luôn đứng đầu trong danh sách ưu tiên của nhà đầu tư nên chỉ cần thị trường tái khởi động, việc mua bán thông thuận thì tất yếu các giao dịch đất nền cũng sẽ tăng trở lại.

Đất nền được dự báo sẽ tiếp tục là phân khúc thu hút nhu cầu đầu tư tăng cao hậu Covid-19. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, đất nền là phân khúc dễ mua dễ bán. Với tầm tài chính từ vài trăm triệu hay đến vài tỷ đồng, nhà đầu tư đều có thể tìm được sản phẩm phù hợp ở loại hình này. Đất nền cũng có tỷ suất lợi nhuận khá cao, nếu lựa chọn đúng vị trí, khu vực có hưởng lợi từ phát triển hạ tầng, quy hoạch, nhà đầu tư có thể thu nguồn lợi rất lớn từ đất nền mà không phải phân khúc nào cũng có được.

“Hiện nay các khu vực trung tâm ngày càng khan hiếm quỹ đất và giá cũng tăng cao, vậy nên nhà đầu tư đã dần có sự dịch chuyển ra các tỉnh vùng ven để đón đầu xu hướng giãn dân cư ra các vùng lân cận TP. HCM. Sự xuất hiện của các đại đô thị vệ tinh ở các vùng ven được phát triển bới các tâp đoàn lớn cũng dẫn tâm lý người mua đổ về các thị trường này. Họ vừa mua để đầu tư vừa là để tích lũy và đón đầu thời điểm đô thị hóa trong vài năm tới”, ông Tuấn cho hay.

Dự báo thời điểm phục hồi của thị trường nhà đất các tỉnh phía Nam, ông Tuấn cho biết, từ nay đến cuối năm thị trường BĐS các tỉnh vùng ven sẽ phục hồi theo hướng tăng dần từng bước và vào khoảng tháng 12/2021, mức độ quan tâm tìm mua có thể trở lại như trước thời điểm dịch.

Phương Uyên