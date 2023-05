Nhu cầu mua giảm sút, vì sao giá nhà đất vẫn tăng?

Dữ liệu nghiên cứu trực tuyến của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2020, thị trường BĐS ghi nhận sự sụt giảm mạnh nhu cầu tìm kiếm và đầu tư BĐS, nhất là trong phân khúc đất nền dự án và nhà phố.

Cụ thể, mức độ quan tâm tìm kiếm nhà đất của người dùng cả nước trong tháng 2/2020 giảm 14% so với cùng kỳ, riêng TP.HCM ghi nhận nhu cầu tìm mua BĐS giảm gần 24%. Nếu so với tháng 1, nhu cầu mua BĐS có tăng nhưng đây là thời điểm Tết Âm lịch, vốn rất ít giao dịch. Mức tăng của tháng 2 chỉ cho thấy thị trường phần nào đã khởi động trở lại sau đợt nghỉ lễ kéo dài, còn nếu so với cùng kỳ 2019, nhu cầu mua giảm đáng kể.

“Lượng tin đăng rao bán trong tháng 2/2020 tăng đáng kể, cao hơn 30% so với cùng thời điểm này 2019. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đang tích cực gia tăng hoạt động rao bán để tăng sức nóng cho thị trường. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nền kinh tế trầm lắng khiến nhu cầu tìm kiếm và mua nhà đất vẫn không mấy cải thiện”, ông Đinh Việt Hoàng, đại diện P. NCTT của Batdongsan.com.vn cho biết.

Cũng theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, tại TP.HCM, chung cư hiện là phân khúc được tìm kiếm nhiều nhất thị trường. Dù vậy, quan tâm vẫn giảm 4,6%, riêng nhà phố giảm tới 35% so với cùng kỳ. Cá biệt loại hình đất nền có mức độ quan tâm giảm gần 50%.

Trong số các phân khúc trên, chung cư có nhu cầu giảm chủ yếu do thiếu nguồn cung mới. Lượng sản phẩm rao bán thứ cấp căn hộ thiếu đa dạng và tập trung ở loại hình cao cấp, với số tin đăng bán căn hộ cao cấp tăng gần 19% trong khi loại căn hộ bình dân lại giảm hơn 6,6%. “Căn hộ là phân khúc phù hợp với nhu cầu ở thực của đại bộ phận người mua nhà. Dù trong giai đoạn thị trường giảm nhiệt, phân khúc này vẫn sẽ ghi nhận mức độ quan tâm rất cao. Giao dịch không sôi động phần nhiều là do cung – cầu không gặp nhau khi sức mua tập trung vào nhà ở trung cấp, bình dân còn sản phẩm bán phần lớn là nhà cao cấp”, đại diện Batdongsan.com.vn lý giải.



Nhu cầu tìm kiếm nhà đất có xu hướng giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm 2020. Ảnh minh họa

Với phân khúc đất nền, nhu cầu giảm là do nhà đầu tư chưa sẵn sàng quay lại với loại hình này. Bên cạnh thiếu nguồn cung mới, giá bán thứ cấp sản phẩm đất nền hiện khá cao, vượt sức mua của nhóm người mua ở thực. Đây là dòng sản phẩm chủ yếu được giao dịch bởi giới đầu tư, do đó trong bối cảnh kinh tế khó khăn, dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, nhóm khách hàng này giảm khá nhiều.

Đáng chú ý, dù xu hướng tìm kiếm BĐS đang giảm khá mạnh nhưng giá bán nhà đất tại TP.HCM vẫn đang tăng khá cao. Tính riêng tháng 2/2020, giá căn hộ tại TP.HCM tăng 10,9% so với cùng kỳ 2019, đạt mức trung bình hơn 44 triệu/m2. Đất nền, nhà phố dù gặp khó khăn trong việc ra hàng nhưng giá bán vẫn đang neo ở mức cao, không có dấu hiệu giảm.

Lý giải về nguyên nhân giá BĐS vẫn tăng cao bất chấp nhu cầu giao dịch có dấu hiệu giảm, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn – CN HCM cho biết, sự sụt giảm giao dịch đến từ việc nhu cầu mua đầu tư BĐS giảm mạnh, nhà đầu tư đang ưu tiên giữ tiền để phòng ngừa rủi ro, đây vốn là điều vẫn thường thấy. Không chỉ với nhà đất, kể cả các kênh đầu tư khác như chứng khoán, USD, vàng cũng có dấu hiệu chuyển về trạng thái phòng ngự. Điều này tất yếu khiến nhu cầu giao dịch giảm.

Ở một khía cạnh khác, nhu cầu tìm mua nhà ở thực tại TP.HCM vẫn đang cao hơn rất nhiều so với lượng sản phẩm chào bán hiện có trên thị trường. Điều này giúp nhiều CĐT tự tin khi đưa ra mức giá bán cao. Bên cạnh đó, với những nhà đầu tư thứ cấp đang sở hữu căn hộ, nếu không chịu áp lực từ đòn bẩy tài chính, phần lớn vẫn tin tưởng về thanh khoản thị trường sau khi dịch bệnh được kiểm soát nên không muốn giảm giá.

“Với phân khúc đất nền, nhà phố dù đã xuất hiện tình trạng bán cắt lỗ, bán tháo để ra hàng nhanh nhưng mặt bằng giá chung của loại hình này vẫn không giảm. Nguồn cung đất nền, nhà phố vốn không còn nhiều, tâm lý người Việt vẫn chuộng nhà đất liền thổ nên nhà đầu tư chỉ tạm “án binh bất động” và rất tự tin về khả năng thanh khoản tốt của phân khúc này khi khó khăn qua đi”, ông Tuấn nhận định.

Phương Uyên