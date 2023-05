Nhu cầu mua nhà đa thế hệ ở Mỹ gia tăng vì Covid

Cụ thể, theo một báo cáo mới đây của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Mỹ (NAR), trong năm ngoái, có 18% người mua nhà trong độ tuổi từ 41-55 quyết định mua nhà ở cho nhiều thế hệ trong gia đình họ. Với nhóm người mua trên 75 tuổi, nhà đa thế hệ cũng chiếm khoảng 17% tổng lượng giao dịch.

Nhà đa thế hệ vốn không phải lựa chọn phổ biến ở thị trường bất động sản Mỹ vì lối sống của người dân đề cao sự độc lập, tự do cá nhân. Các gia đình hạt nhân (gồm cha mẹ và con cái) thường sống ở nhà riêng, ít trường hợp sống chung kiểu “tam đại đồng đường”. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng nổ đã thay đổi cách nghĩ và ưu tiên của nhiều người. Nhu cầu mua nhà lớn cho gia đình đa thế hệ cùng chung sống đã gia tăng đáng kể trong năm qua.



Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy nhu cầu tìm nhà đa thế hệ của người Mỹ trong năm 2020.

Bà Jessica Lautz, đại diện NAR, cho biết: “Có nhiều lý do khiến các gia đình đa thế hệ lựa chọn sống cùng nhau. Nổi bật trong số đó là mục đích tiết kiệm tiền và cảm giác an toàn.”

Nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch khiến nhiều người mất việc làm hoặc giảm thu nhập. Tình hình khó khăn khiến nhiều cặp đôi trẻ phải thay đổi kế hoạch mua nhà ở riêng. Các gia đình tìm mua những ngôi nhà rộng hơn, sống cùng nhau nhằm tiết kiệm tiền và san sẻ chi phí sinh hoạt. Đại dịch cũng khiến nhiều người bất an, lo lắng, muốn được ở gần người thân của mình hơn trước. Nhiều người cao tuổi cho biết họ cảm thấy an toàn hơn khi sống chung với con cháu, dù phải cách ly thì ở cùng với gia đình vẫn tốt hơn so với việc không thể gặp mặt nhau.

Báo cáo của NAR cũng hé lộ nhiều thông tin về nhân khẩu học của người mua nhà Mỹ năm 2020. Cụ thể, nhóm người trong độ tuổi từ 22-40 chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số người mua nhà vào năm ngoái, đạt 37%. Tiếp theo là nhóm tuổi từ 56-74, chiếm 32% và nhóm tuổi từ 41-55, chiếm 24%. Nhóm tuổi từ 18-24 chỉ chiếm 2% trong tổng số.

Về tài chính, nhóm tuổi từ 41-55 chi nhiều tiền mua nhà nhất, trung bình khoảng 305.000 USD mỗi căn. Khoảng 17% trong số này sẵn sàng chi hơn 500.000 USD cho một ngôi nhà mới. Nhóm tuổi từ 31-40 chi trung bình 300.00 USD để mua nhà, trong đó 18% chọn nhà có giá từ 500.000 USD trở lên. Không bất ngờ, nhóm người mua trẻ tuổi, từ 22-30 chi ít nhất, trung bình khoảng 229.000 USD. Chỉ 6% trong số họ đủ khả năng tài chính để mua nhà giá từ 500.000 USD.

Kết quả trên được công bố dựa trên khảo sát được thực hiện với 8.212 người đã mua nhà ở Mỹ trong năm 2020.

