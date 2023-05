Sự phục hồi hoạt động giao dịch nhà phố, nhà riêng TP.HCM ngày càng rõ nét khi nhu cầu tìm mua loại hình này tăng trưởng tốt trong các tháng vừa qua. Báo cáo thị trường BĐS quý 2/2022 của Batdongsan.com.vn chỉ ra, trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm căn hộ, đất nền trên cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng đang giảm, giao dịch nhà riêng, nhà phố tại các quận nội thành TP.HCM lại có xu hướng phục hồi tốt nhờ sự tăng trưởng của nền kinh tế và xu hướng đẩy mạnh tiêu dùng trở lại. Tuy nhiên sự tăng trưởng tích cực này chỉ diễn ra với quận nội thành, thị trường nhà phố vùng ven vẫn khá ảm đạm.

Cụ thể, theo số liệu báo cáo, trong quý 2/2022 nhu cầu tìm mua nhà riêng tại quận 3, Tân Bình, Phú Nhuận có xu hướng tăng nhẹ từ 5-8%, nhà mặt phố tăng mạnh với mức tăng từ 13-31% so với cùng kỳ. Phú Nhuận là quận ghi nhận nhu cầu tìm mua nhà phố tăng mạnh nhất với mức tăng 31%, quận 3 tăng 29%, quận 5 và quận 6 đồng loạt tăng 25%, trong khi quận 2 cũng có nhu cầu tìm mua nhà phố tăng 13% so với cùng kỳ. Ngược lại, với các quận/huyện ngoại thành, nhu cầu tìm mua không có nhiều cải thiện và vẫn tiếp diễn xu hướng giảm. Lượng quan tâm tìm mua nhà riêng tại quận 9 giảm 9%, Thủ Đức giảm 14% và quận 7 cũng giảm 8% trong quý 2 vừa qua. Tương tự, mức độ quan tâm giao dịch nhà phố tại quận 9 và quận 7 cũng lần lượt giảm 5% và 1% so với thời điểm 2021.

Giá rao bán nhà riêng, nhà phố tại TP.HCM tăng mạnh tại các quận nội thành. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Nhu cầu giao dịch gia tăng cũng kéo theo giá bán nhà riêng, nhà phố tại nhiều quận/huyện TP.HCM tăng mạnh trong quý vừa qua. Theo đó, giá bán nhà riêng tại quận 1, quận 3, quận 7 tăng từ 6-7% so với cùng kỳ, riêng quận 2 ghi nhận mức tăng đến 17%. Cùng với đó, giá chào bán nhà phố tại quận 2, quận 7 và quận 3 cũng tăng trung bình từ 5-8% so với quý 2/2021.

Chia sẻ về hoạt động của thị trường nhà riêng, nhà phố thời gian qua, anh Mạnh, môi giới nhà phố lâu năm tại TP.HCM cho biết, nhu cầu giao dịch nhà phố đang quay trở lại và ngày càng tích cực hơn ở các quận trung tâm. Sau khi làn sóng "đánh bắt nhà đất xa bờ" hạ nhiệt, nhiều nhà đầu tư đang gom lại dòng tiền với các sản phẩm giàu tính an toàn ở các đô thị trung tâm nên nhà riêng, nhà phố được săn đón trở lại.

Tuy nhiên, do việc huy động dòng vốn vay từ ngân hàng gặp khó, loại hình nhà riêng, nhà phố lại là tài sản lớn không dễ mua bán, nhóm đối tượng có tài chính mạnh sở hữu không nhiều nên ưu thế giao dịch hiện tại đang nghiêng về người mua. “Nhà đầu tư xuống tiền mua nhà phố, nhà riêng thời điểm này sẽ dễ săn được hàng tốt với giá hời, trong bối cảnh nhiều chủ nhà khó huy động vốn, phải chấp nhận bán nhanh với giá thấp hơn kỳ vọng”, anh Mạnh cho hay.

Về triển vọng thị trường nhà phố, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vự phía Nam chia sẻ, sự biến động thị trường thời gian qua khiến nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm BĐS giàu tính an toàn và thanh khoản cao. Trong bối cảnh lạm phát, phần lớn nhà đầu tư không muốn để dòng tiền mất giá nên sẽ đầu tư vào BĐS và nhà phố là hướng đi an toàn vì khai thác thương mại tốt, dễ sang nhượng.

Cùng với sự hồi phục của kinh tế tiêu dùng, nhà phố các khu vực trung tâm thành phố và dọc các tuyến phố chính sẽ tiếp tục được săn đón nhiều trong thời gian tới, dẫn đến việc giá bán và thuê ở khu vực này sẽ tiếp tục trên đà tăng trở lại. “Giá đất ở các tỉnh có thể tăng nóng, nhưng không bền. Về lâu dài, giá nhà đất ở khu vực thành phố chỉ có tăng vì các dịch vụ hoàn thiện, dân cư ngày càng có xu hướng về đô thị”, ông Tuấn nhìn nhận.

Theo dự báo của các chuyên gia, du lịch quốc tế sẽ mở cửa trở lại trong năm 2022 và phục hồi tốt hơn trong 2023, tạo điều kiện cho sự hồi phục của hoạt động thương mại, bán lẻ. Thị trường nhà riêng, nhà mặt phố tại các thành phố lớn sẽ sớm tăng trưởng trở lại theo xu hướng chung của hoạt động bán lẻ. Với loại hình nhà riêng, nhà phố, tâm lý chuộng nhà liền thổ của người mua nhà vẫn rất cao. TP.HCM trong 2 năm trở lại đây khan hiếm nguồn cung dòng sản phẩm này do quỹ đất hạn chế và thiếu hụt dự án mới. Bên cạnh đó, nhà riêng lẻ luôn là loại hình vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở thực vừa phục vụ kinh doanh cho thuê rất tốt. Lượng khách hàng cần mua nhà riêng để an cư luôn cao. Ngoài ra, đây luôn là kênh trú ẩn an toàn và sinh lợi cao nếu so sánh với nhiều loại hình nhà ở khác. Đối mặt áp lực lạm phát gia tăng, tâm lý người mua nhà chỉ ưu tiên chọn lựa các loại hình BĐS "ăn chắc mặc bền", yếu tố an toàn được đưa lên hàng đầu. Thị trường nhà riêng, nhà phố tại nội thành sẽ có sự tăng trưởng trong thời gian tới.

Phương Uyên