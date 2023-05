Nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ 2 tăng nhiệt trở lại sau dịch Covid-19

Thị trường “ngôi nhà thứ 2” đầy tiềm năng tại Việt Nam

Sức hấp dẫn chủ yếu của ngôi nhà thứ hai là vừa có thể nghỉ dưỡng, gần gũi thiên nhiên vừa có thể khai thác cho thuê trong thời gian nhàn rỗi. Trên thế giới, ngôi nhà thứ hai là loại hình đã phát triển khá mạnh và lâu đời. Tại Việt Nam, mô hình này mới xuất hiện trong vài năm trở lại đây và mới chỉ ở giai đoạn sơ khai. Cụ thể, tổng số bất động sản nghỉ dưỡng cả nước là 66.000 đơn vị. Con số này chỉ bằng một nửa so với 120.000 đơn vị nghỉ dưỡng tại tỉnh Phuket, Thái Lan.



Thị trường second home Việt Nam đang đạt đến độ chín muồi

Mới đây theo Telegraph, Việt Nam lọt top 20 thị trường second home mới nổi. Về mức giá, Việt Nam xếp thứ 3 trong danh sách các thị trường second home hấp dẫn có giá trung bình trên 500.000 bảng (khoảng 635.000 USD), sau Kenya và Slovenia. Theo các chuyên gia, đây là loại hình mới nổi tại thị trường Việt Nam do tích hợp được cả nhu cầu nghỉ dưỡng và đầu tư khi sản phẩm nhàn rỗi.

Ông Neil MacGregor – Tổng giám đốc của Savills Việt Nam nhận định, thị trường second home Việt Nam đang đạt đến độ "chín" sau 10 năm xuất hiện sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đầu tiên, khởi phát tại TP. Đà Nẵng. Theo thời gian thị trường phát triển sôi động và mở rộng ra nhiều địa phương, nhất là tại những thành phố biển có hạ tầng phát triển, kết nối thuận tiện bằng đường hàng không.

So sánh với các quốc gia trong khu vực, chuyên gia từ Savills cho rằng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam có tiềm năng đáng kể. Một phần do mức giá second home còn thấp so với các nước khác đồng thời người mua nhận lợi ích kép. Trước hết là tiềm năng tăng giá tốt nhờ lượng du khách dồi dào và ngày càng tăng trưởng. Kế đến, lợi nhuận sinh lời từ cho thuê cũng rất khả quan, nhất là tại các dự án có sự hợp tác quản lý vận hành từ đơn vị chuyên nghiệp.

Xuất hiện những dự án đưa ước mơ sở hữu “ngôi nhà thứ 2” tới nhiều người Việt

Trước đây, khi nói đến “ngôi nhà thứ 2” sẽ là các loại hình sản phẩm như biệt thự nghỉ dưỡng, biệt thự ven biển có giá khá cao, đa số phù hợp với đối tượng người mua là các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính lớn với mục tiêu đầu tư dài hạn. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường đã xuất hiện thêm các dòng sản phẩm mới với giá trị vừa tầm hơn giúp việc sở hữu ngôi nhà thứ 2 đến với nhiều người. Chính việc này càng đẩy nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ 2 tăng cao. Đơn cử như căn hộ khách sạn với diện tích khoảng 32m2 tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né tại Mũi Né, Phan Thiết có giá từ 700 triệu đồng/căn đáp ứng nhu cầu của số đông và trở thành lựa chọn của nhiều gia đình và giới đầu tư địa ốc.



Căn hộ khách sạn Apec Mandala Wyndham Mũi Né giá trị vừa tầm với nhiều gia đình Việt

Dòng sản phẩm này không chỉ hấp dẫn giới thượng lưu mà theo dự báo sẽ là trở thành trào lưu của giới trẻ ở độ tuổi dưới 35 bởi nó đánh giá được thương hiệu cũng như giá trị của bản thân họ, lại gần gũi thiên nhiên. Thực tế, xu hướng dịch chuyển, tìm mua căn nhà thứ 2 vẫn đang âm thầm diễn ra trên thị trường địa ốc. Trước thực trạng quá tải dân số, nạn kẹt xe, ô nhiễm khói bụi hay rác thải từ các nhà máy…đã gây áp lực lên 2 đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM. Đặc biệt sau khi tuyến đường cao tốc Dầu Giây Phan Thiết và sân bay Phan Thiết hoàn thiện, từ các thành phố lớn di chuyển tới Apec Mandala Wyndham Mũi Né chỉ mất 2-3 tiếng đồng hồ. Việc di chuyển tới “ngôi nhà thứ 2” càng trở lên dễ dàng hơn vào mỗi dịp cuối tuần.

Apec Mandala Wyndham Mũi Né tọa lạc tại vị trí đủ gần để kết nối tới các điểm du lịch, đủ xa để những khách hàng có được không gian nghỉ dưỡng đích thực, phù hợp với nhu cầu của khách hàng khi lựa chọn “ngôi nhà thứ 2”: xu hướng sống xanh và ưu tiên những sản phẩm có tầm nhìn về phía biển vừa có cảnh quan rừng xanh bao bọc với độ cao vừa phải, cảnh quan rộng thoáng gần gũi với thiên nhiên.



Hình ảnh tiến độ dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né

Gần đây Apec Group tung ra chính sách “Ân hạn nợ gốc vô thời hạn” – thanh toán 50% giá trị căn hộ và trả lãi hàng tháng. Với căn hộ trị giá 1 tỷ, chỉ cần đóng trước 500 triệu là khách hàng đã được nhận bàn giao, giấc mơ sở hữu “ngôi nhà thứ 2” bên bờ biển tuyệt đẹp như Mũi Né đến gần hơn bao giờ hết. Bên cạnh chính sách bán hàng hấp dẫn, tiến độ thi công của dự án cũng là một điểm thu hút và tạo niềm tin cho khách vào dự án. Hiện nay với tần suất lao động 3 ca/1 ngày, 5 ngày/1 tầng, dự án đã thi công đến tầng 5 và dự kiến bàn giao vào quý 1/2020.