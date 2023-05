Nhu cầu thuê căn hộ chung cư tăng mạnh ở vùng ven

Theo báo cáo thị trường quý 2/2022 của Batdongsan.com.vn , thị trường bất động sản cho thuê tiếp tục phục hồi mạnh sau 2 năm ảm đạm vì dịch Covid-19. Sự phục hồi diễn ra ở tất cả loại hình, từ văn phòng cho thuê, nhà mặt phố, nhà riêng, căn hộ cho thuê đến kho xưởng, mặt bằng thuê lẻ. So với quý 2/2021, văn phòng cho thuê là loại hình phục hồi mạnh nhất với tỷ lệ 100%, tiếp theo là nhà phố với 60%. Nhu cầu thuê căn hộ chung cư cũng tăng 17% và nhà riêng tăng 7% so với cùng kỳ. Nguyên nhân phục hồi trên diện rộng của thị trường bất động sản cho thuê là do dịch Covid-19 đã được đẩy lùi, người dân quay trở lại nhịp sống thường nhật: các công ty làm việc trực tiếp tại văn phòng, công nhân quay lại nhà máy, lao động nhập cư quay lại thành phố tìm việc làm…