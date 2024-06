Nhu Cầu Thuê Chung Cư TP.HCM Tăng Trở Lại

Giá và nhu cầu thuê chung cư TP.HCM đang bắt đầu có dấu hiệu tăng trong 5 tháng đầu năm, nhất là ở các dự án mới bàn giao.

Nhu Cầu Thuê Chung Cư TP.HCM Tăng

Sau nhiều lần tìm hiểu mua nhà, cuối cùng chị Thu Hiền (quận 8, TP.HCM) quyết định thuê căn hộ chung cư tại Bình Tân với mức giá 9,5 triệu đồng/tháng. Theo chị cho biết, mức giá thuê trên là phù hợp với gia đình 4 người, căn hộ chị thuê diện tích 68m2, 2 phòng ngủ.

Ban đầu tôi cũng tính mua nhưng do điều kiện kinh tế chưa cho phép nên thời gian này vẫn tạm đi thuê. Căn chung cư nhà tôi đang thuê gần nơi làm việc, không gian sinh hoạt thoải mái, đầy đủ tiện ích, gần ngay trường con tôi đang học, giá thuê cũng không cao nên tôi tính thuê dài hạn”, chị Hiền tiếp tục bỏ ngỏ chuyện mua nhà vì khó kiếm dự án vừa túi tiền để mua.

Nhiều gia đình trẻ chọn đi thuê chung cư TP.HCM thay vì mua vì nhiều yếu tố. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Xu hướng người trẻ chọn thuê thay vì mua nhà ngày càng nhiều. Thế nên trong bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn, phân khúc cho thuê căn hộ TP.HCM cũng đang ghi nhận sự hồi phục tích cực.

Theo dữ liệu trực tuyến của website Batdongsan.com.vn, trong 4 tháng đầu năm, nhu cầu tìm thuê chung cư TP.HCM hồi phục tích cực và gần như tăng trưởng đều đặn qua các tháng. Cụ thể, quý 1/2024, lượt tìm thuê chung cư TP.HCM tăng 29%, nhà trọ tăng 33% so với cùng kỳ. Trong đó, nhu cầu thuê chung cư Bình Thạnh, Tân Phú, Bình Tân, quận 7 tăng mạnh trung bình từ 41- 55% so với quý trước đó.

Chia sẻ từ nhiều đơn vị môi giới cho thuê chung cư TP.HCM, cho thấy nhu cầu thuê đang diễn biến tích cực nên thị trường cũng rục rịch có sự điều chỉnh giá thuê.

Ghi nhận tại một số dự án căn hộ mới bàn giao trên địa bàn TP.HCM như Akari City (đường Võ Văn Kiệt, Bình Tân), cụm Flora Panorama (thuộc KĐT Mizuki Park Bình Chánh) tình hình cho thuê khá tốt. Mức giá thuê dao động từ 9-15 triệu đồng/tháng đối với các căn diện tích từ 56-80m2 đang có nhiều người hỏi thuê. Đặc biệt, khu căn hộ mới bàn giao nhận được sự quan tâm thuê đáng kể. Theo lịch sử giá từ Batdongsan.com.vn, giá thuê căn hộ Mizuki Park hiện tại đã tăng gần 25%, còn Akari City cũng có mức giá thuê tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, tại khu vực trung tâm, giá thuê căn hộ dao động từ 20-45 triệu đồng mỗi tháng tùy dự án. Cụ thể, chung cư Metropole Thủ Thiêm đang có giá cho thuê đắt đỏ hơn, từ 30 – 45 triệu đồng/căn hộ 2 phòng ngủ (chưa bao gồm phí); hay tại quận Bình Thạnh, chung cư Vinhomes Central Park, Sài Gòn Pearl, Sunwah, City Garden giá cho thuê mỗi căn hộ 2 phòng ngủ từ 18 – 45 triệu đồng/tháng, đầy đủ nội thất. Giá thuê đã có điều chỉnh tăng từ 5-11% so với quý 1/2023.

Khu vực quận 4, quận 7 nhờ giáp ranh với trung tâm nên nhu cầu thuê nhà ở đây rất lớn. Không chỉ thuê nhà để ở, nhiều người thuê nhà để làm căn hộ Airbnb cho thuê theo ngày. Do vậy giá thuê khu vực quận 4 bình quân khoảng 25-30 triệu đồng/tháng, chung cư cũ cũng có giá từ 12-20 triệu đồng/tháng.

Theo nhiều môi giới, dù đắt đỏ là vậy nhưng "hở căn nào ra là hết căn đó"… Với khu vực quận 7, nguồn cung chào thuê đa dạng hơn nên giá thuê cũng không “chát”, trung bình từ 15-35 triệu đồng/tháng với các dự án cao cấp, từ 9 -12 triệu đồng/tháng cho các dự án cũ hơn. Với các quận huyện ngoại thành như TP.Thủ Đức, Bình Chánh, Bình Tân nhiều chung cư lượng khách thuê luôn sẵn, căn nào giá tốt, nhà đẹp thường chưa kết thúc hợp đồng cũ đã có khách cọc giữ chỗ, chỉ cần người thuê cũ trả nhà là họ dọn vào ở ngay.

Tỷ Suất Lợi Nhuận Thuê Căn Hộ TP.HCM Vẫn Chưa Phục Hồi

Dù nhu cầu thuê và giá thuê căn hộ TP.HCM đang có sự tăng trưởng tốt nhưng xét trên tỷ suất lợi nhuận đầu tư, căn hộ cho thuê tại TP.HCM vẫn đang rất khiêm tốn, thấp hơn so với Hà Nội và các địa phương lân cận như Bình Dương, Long An.

Cụ thể, số liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, nếu quý 1/2023 tỷ suất lợi nhuận đầu tư cho thuê chung cư TP.HCM là 4,5%, con số này giảm xuống chỉ còn 4,1% trong quý 4/2023 và tính đến hiện tại, tỷ suất lợi nhuận đầu tư chung cư cho thuê tại TP.HCM chỉ còn 3,9%. Thấp hơn nhiều so với con số 4,1% của Hà Nội và 4,7-6% với các thị trường vệ tinh lân cận.

Tỷ suất lợi nhuận thấp được cho là vì sự chênh lệch ngày càng nhiều giữa giá bán và giá thuê chung cư TP.HCM. Theo đó, nếu giá thuê chung cư chỉ nhích nhẹ từ 5-10% trong 2 năm qua thì giá bán căn hộ TP.HCM trung bình mỗi quý tăng đều đặn từ 3-5%. Thậm chí giá bán trung bình toàn thị trường với các dự án sơ cấp tại TP.HCM còn tăng 10-15% do bị nguồn hàng cao cấp, hạng sang chiếm áp đảo.

Dù vậy theo giới chuyên gia, đầu tư căn hộ vẫn là hướng đi an toàn và ổn định trong bối cảnh thị trường chưa hoàn toàn hết khó khăn. Theo đó, thời điểm này đang là giai đoạn tốt để xuống tiền đầu tư căn hộ cho thuê vì trong 3 – 5 năm tới, nguồn cung căn hộ nội thành TP.HCM sẽ vẫn khan hiếm. Tỷ suất sinh lời trên căn hộ vẫn khá ổn, trong khi có thêm dòng tiền cho thuê. Sau khoảng thời gian khai thác cho thuê, nhà đầu tư có thể bán ra với mức giá hấp dẫn hơn.

Theo báo cáo về xu hướng và tâm lý người tiêu dùng bất động sản (CSS) của Công ty PropertyGuru, giá nhà tăng cao cùng tình hình kinh tế khó khăn khiến xu hướng thuê nhà được dự báo sẽ gia tăng trong nửa đầu năm 2024. Trong đó, chung cư là loại hình bất động sản được người thuê quan tâm nhiều nhất (43%), sau đó là nhà riêng (18%) và nhà trọ (18%). Chỉ một bộ phận nhỏ (9%) quan tâm đến nhà phố cho thuê.

Ông Lê Bảo Long, Giám đốc chiến lược PropertyGuru Việt Nam, cho biết xét trên tầm nhìn dài hạn, căn hộ cho thuê vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn vì có tỷ suất lợi nhuận trung bình cao (cộng gộp mức tăng giá theo thời gian và lợi nhuận cho thuê), trung bình khoảng 12,5%/năm. Đây là mức lợi nhuận tốt và ổn định hơn so với nhiều kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng, ngoại tệ, đất nền, gửi tiết kiệm…

Giá mua bán căn hộ chung cư tại TP.HCM hiện tại cũng rất cao so với thu nhập trung bình của người dân, do đó thuê căn hộ TP.HCM để ở vẫn đang là lựa chọn hợp lý hơn so với phần lớn người dân. Trong tương lai, các dự án chung cư sơ cấp sẽ có mặt bằng giá cao vì chủ đầu tư phải tối ưu hóa lợi nhuận khi các chi phí bị đẩy lên. Điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường cho thuê chung cư TP.HCM tăng trưởng mạnh những năm tới.

Như Ý

