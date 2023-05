Nhu cầu thuê trọ giảm mạnh tại các đô thị lớn

Hơn 2 tháng nay, dãy phòng trọ gần 16 phòng của ông Thành Tài tại khu vực Gò Vấp, TP.HCM vẫn bỏ không vì không tìm được người thuê. Khu nhà trọ này bên cạnh phục vụ cho lao động gần khu vực còn có sinh viên trường đại học gần đó thuê ở. Tình hình nghỉ học kéo dài làm sinh viên không quay lại thuê. Lao động trên địa bàn cũng giảm sút do một số đơn vị kinh doanh cắt giảm quy mô hoạt động.

Tình trạng trên không chỉ diễn ra tại TP.HCM, ở những đô thị tập trung nhiều lao động nhập cư như Bình Dương, Đồng Nai, hoạt động cho thuê căn hộ, phòng trọ gặp khó khăn không ít. Anh Nguyễn Anh Đức, chủ một khu nhà trọ hơn 20 phòng tại khu vực TP. Biên Hòa cho biết, thường thì sau Tết nhu cầu tìm kiếm thuê phòng trọ sẽ tăng cao do lượng lao động tập trung về làm việc, học sinh sinh viên quay lại trường. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, do chịu nhiều tác động, lượng khách đến thuê phòng giảm nhiều.

Tác động từ dịch bệnh khiến học sinh, sinh viên được nghỉ dài hạn, chưa biết thời điểm chính xác trở lại đi học, công nhân nhiều công ty cũng sợ dịch bệnh nên chưa đi làm. Nhiều doanh nghiệp sản xuất hạn chế quy mô hoạt động do việc xuất khẩu và nhập khẩu nguyên liệu gặp khó khăn. Do vậy, số phòng tại các khu trọ gần các khu công nghiệp, khu chế xuất và các trường học vẫn còn trống rất nhiều vì nhu cầu thuê giảm. Theo anh Đức, giá thuê không phải là vấn đề vì các khu phòng trọ tại đây đều có mức giá vừa tầm, từ 1-2 triệu/căn tùy diện tích. Khách thuê chủ yếu là dài hạn và lao động trên địa bàn nên không có chuyện giá thuê cao mà người ta bỏ thuê.

Không chỉ các phòng trọ nhỏ, hầu hết các loại hình cho thuê khác như chung cư mini, nhà nguyên căn, căn hộ cho thuê đều đang gặp khó khăn do lượng khách thuê giảm sút. Anh Sáng, chủ một tòa nhà kinh doanh căn hộ dịch vụ tại TP. Thủ Dầu Một cho biết, do suy giảm lượng khách du lịch, tình hình nhập cảnh khó khăn mà lượng khách thuê là dân du lịch hay giới chuyên gia bị giảm mạnh. Gần 70% diện tích thuê trong tòa nhà đang để trống, không ít khách thuê hiện tại đang có ý định trả phòng. Chưa bao giờ việc kinh doanh gặp khó khăn như hiện nay.



Nhiều khu phòng trọ vắng khách thuê do ảnh hưởng từ tình hình dịch

bệnh Covid -19 kéo dài. Ảnh: Phương Uyên

Với loại hình căn hộ cho thuê, tình trạng cũng không khả quan. Vốn đã gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh nguồn cung, nhiều chủ nhà giờ còn khổ hơn vì khách thuê trả phòng và tìm kiếm người thuê thời vụ ngày càng khó. Một nhà đầu tư căn hộ cho thuê tại quận 2 cho biết, trước đó do khó kiếm khách thuê dài hạn, nhà đầu tư này phải chuyển sang cho thuê thời vụ. Tuy nhiên từ Tết đến nay, lượng khách vãng lai dạng này giảm mạnh. Do khách chủ yếu là người nước ngoài, Việt kiều, dân du lịch hay giới chuyên gia từ các nơi đến có nhu cầu thuê ngắn trong vòng vài ngày hay 1-2 tháng nhưng giờ số khách này đang giảm mạnh khiến việc cho thuê gần như đứng lại. Có giảm giá thuê cũng không dễ tìm khách vì nhu cầu thuê nhà không có nhiều.

Dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn cho thấy, tính riêng trong tháng 2/2020, lượng tin rao cho thuê căn hộ chung cư, nhà trọ tại TP.HCM tăng gần 40% so với cùng kỳ. Số lượng tin rao thuê nhà mặt phố trên địa bàn cũng tăng hơn 50%. Tương tự, tại đô thị lớn khác là Hà Nội, lượng tin rao chào thuê căn hộ, phòng trọ đều tăng trung bình từ 15-30% so với cùng kỳ. Động thái trên cho thấy các chủ nhà đang rất tích cực trong việc tìm kiếm khách hàng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên trái ngược với động thái năng nổ của chủ nhà, nhu cầu thuê trọ lại giảm thấy rõ. Cụ thể, nhu cầu tìm thuê phòng trọ, nhà trọ tại TP.HCM giảm đến 50,6%, tại Hà Nội con số này cũng giảm đến hơn 40%. Các phân khúc khác như căn hộ chung cư, căn hộ dịch vụ cũng lần lượt giảm từ 10-20% nhu cầu tìm thuê. Điều này phản ánh rõ thực trạng ế ẩm hiện nay của loại hình đầu tư BĐS cho thuê tại các đô thị lớn.

Theo ông Phan Nguyễn Bình Minh, đại diện một công ty môi giới cho thuê mặt bằng tại Bình Dương, thị trường cho thuê đang thấm đòn vì dịch bệnh. Hoạt động cho thuê mặt bằng kinh doanh giảm sút, các doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn kéo theo thực trạng nhiều lao động phải tìm kiếm hướng đi mới. Một khi lao động giảm thì nhu cầu thuê nhà trọ, phòng trọ cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên ông Minh cho rằng, tình trạng này chỉ diễn ra trong ngắn hạn và sẽ khởi sắc nhanh chóng cùng với sự phục hồi của nền kinh tế khi dịch bệnh qua đi.

Phương Uyên