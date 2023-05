Nhu cầu tìm kiếm BĐS tại TP.HCM chuyển hướng từ đất nền sang căn hộ

Sáng nay, Batdongsan.com.vn vừa tổ chức công bố B áo cáo thị trường BĐS TP.HCM quý 3/2019 tại Khách sạn Rex Hotel, TP.HCM. Tại đây, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn chi nhánh HCM cho biết, sau 2 quý giao dịch có phần trầm lắng, phân khúc căn hộ chung cư tại TP.HCM ghi nhận lượng giao dịch tăng mạnh trở lại trong quý vừa qua nhờ sự xuất hiện nguồn cung lớn.



Sự kiện Báo cáo thị trường BĐS TP.HCM quý 3/2019 của Batdongsan.com.vn

tổ chức tại Khách sạn Rex Hotel

Cụ thể, quý 3/2019 TP.HCM có thên khoảng 14.000 căn hộ chung cư từ các dự án mở bán lần đầu, chủ yếu đến từ một vài chủ đầu tư lớn. Tổng lượng tin đăng giao dịch phân khúc chung cư tăng thêm 71% so với quý 2/2019, trong đó dòng sản phẩm căn hộ cao cấp có lượng tin đăng bán và cho thuê tăng trưởng mạnh nhất, lên đến hơn 10% so với quý trước và 14% so với cùng kỳ năm 2018. Giao dịch chủ yếu tập trung tại các quận 7, 2, 4 với những dự án tiêu biểu như: Q7 Boulevard, Sunshine Diamond River (quận 7), Saigon Royal Residence (quận 4), Masteri Thảo Điền (quận 2)

Không chỉ có lượng tin rao bán gia tăng, nhu cầu tìm kiếm căn hộ cũng tăng mạnh trong quý 3. So với cùng kỳ năm 2018, lượng tìm kiếm nhà chung cư tại TP.HCM tăng hơn 50% và nếu so với riêng quý 2 trước đó, mức độ quan tâm tăng thêm 30%. Quận 7, Bình Thạnh và quận 8 là 3 địa bàn có lượng quan tâm tìm mua căn hộ cao nhất TP.HCM, với mức tăng lần lượt là 36%, 39% và 33%. Riêng quận 9 dù là thị trường có nguồn hàng căn hộ lớn nhất hiện nay nhưng nhu cầu tìm mua căn hộ tại đây chỉ tăng 11%.

Đi cùng với xu hướng tìm mua căn hộ gia tăng, giá bán phân khúc này cũng tăng cao hơn quý trước. Theo đó, chỉ số giá bán căn hộ chung cư tại TP.HCM tăng thêm 2,7% so với quý trước và gần 11,8% so với cùng kỳ năm 2018 với mức chào bán trung bình rơi vào khoảng 37 triệu/m2. Tốc độ tăng giá bán đang cao hơn tốc độ tăng giá thuê của phân khúc này.

Lý giải xu hướng tìm kiếm và giao dịch phân khúc chung cư tăng mạnh, ông Đinh Minh Tuấn cho rằng, đây là diễn biến tất yếu khi thị trường TP.HCM đang rơi vào thực trạng khan hiếm nguồn cung và thiếu sự đa dạng sản phẩm để nhà đầu tư lựa chọn. Theo ông, nếu nhìn vào thực tế thị trường TP.HCM trong các quý gần đây, có thể thấy thị trường chỉ có phân khúc chung cư là có nguồn hàng chào bán áp đảo. Nguồn cung các phân khúc còn lại trên thị trường đều rất hạn chế, trong đó nhà phố, biệt thự gần như không có nguồn cung mới trong quý 3, lượng sản phẩm rao bán thứ cấp chỉ dao động trên dưới 300 căn.

Riêng với đất nền, bên cạnh nguồn hàng hạn chế, hiện tượng khủng hoảng pháp lý đất nền thời gian gần đây liên quan sự kiện Alibaba bị truy tố lừa đảo đã khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại và chỉ quan tâm nhiều đến các dự án có pháp lý ổn định (vốn còn rất ít nguồn hàng giao dịch trên thị trường). Khi mà nguồn cung đất nền và nhà liền thổ chững lại, nhà đầu tư và cả người mua thực sẽ chuyển sự quan tâm tới loại hình chung cư. Thực tế cho thấy, lượng tìm kiếm chung cư không chỉ tăng ở TP.HCM mà còn cả Hà Nội.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng nhấn mạnh, xu hướng tìm kiếm căn hộ chung cư ở TP.HCM gia tăng phần lớn tập trung ở các địa bàn có dự án mới chuẩn bị triển khai bán, có thay đổi lớn về hạ tầng như quận 7 hay quận 8. Ngoài ra, quý này cũng chứng kiến nhu cầu tìm kiếm sản phẩm căn hộ hiện hữu thuộc những dự án cũ tăng mạnh trở lại, nhất là ở những dự án đã và đang chuẩn bị bàn giao hay vừa đi vào hoạt động, có uy tín trên thị trường. Lượng quan tâm tập trung ở các mức giá từ 35-50 triệu/m2, phù hợp với giá bán các dự án mới mở bán ở quý 3/2019.

Nhận định về hoạt động của phân khúc chung cư trong các tháng cuối năm, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, thị trường sẽ không có nhiều biến động lớn do nguồn hàng hạn chế. Trong quý cuối năm 2019 dự kiến sẽ có thêm tầm 7-10 dự án mới chào bán, chủ yếu từ các quận ven thành phố, khu vực phía Tây với các dự án như AIO City, Akari City và D-Homme, phía Nam với các giai đoạn tiếp theo của Eco Green Saigon, Sunshine City Saigon và dự án mới là Sunshine Diamond River, hay Lovera Vista.

Với nguồn cung mới và các hoạt động tích cực từ các chủ đầu tư, thị trường được kỳ vọng sẽ sôi động hơn, giá sơ cấp có thể tăng nhẹ so với quý 3. Ngoài ra, các vấn đề về hạ tầng như ngập lụt, kẹt xe, ô nhiễm môi trường ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng tới điều kiện sống của dân cư tại các thành phố lớn. Vì vậy, các khu đô thị nằm xa trung tâm tại phía Đông và phía Tây với đầy đủ tiện ích và kết nối tốt sẽ được thị trường đón nhận tích cực.

Phương Uyên