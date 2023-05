Bà Rịa – Vũng Tàu: nhu cầu tìm mua căn hộ tăng vượt đất nền, nhà phố

Báo cáo thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu của Batdongsan.com.vn triển khai gần đây cho thấy, trong tháng 2/2022, Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận sự tăng trưởng mạnh cả về nguồn cung và lượt quan tâm tìm mua nhà đất. Theo đó, lượng tin rao bán BĐS tại đây tăng 17%, nhu cầu tìm kiếm cũng tăng 12% so với tháng trước.

Xét về từng phân khúc, đất nền đang là loại hình có tăng trưởng nguồn cung rao bán cao nhất nhưng lại có nhu cầu tìm mua tăng thấp nhất trong tháng vừa qua. Cụ thể, lượng tin đăng bán đất nền tăng 16% trong khi nhu cầu tìm kiếm chỉ tăng 5%. Nhà riêng, nhà phố Bà Rịa – Vũng Tàu có lượng tin rao bán tăng 13% nhưng nhu cầu tìm kiếm lại tăng mạnh, tới hơn 14%.

Nhu cầu tìm kiếm BĐS Bà Rịaa – Vũng Tàu tăng ở hầu hết các phân khúc và mạnh nhất là loại hình căn hộ.

Dẫn đầu sức mua thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu trong tháng 2 vừa qua là phân khúc căn hộ chung cư. Theo đó, dù lượng tin rao bán căn hộ chỉ tăng 14% nhưng nhu cầu tìm mua sản phẩm này để ở tăng đến 41%. Không chỉ với loại hình căn hộ bán, căn hộ cho thuê tại thị trường này cũng đang tăng mạnh với lượng tin đăng cho thuê tăng 56% và nhu cầu tìm thuê tăng 55,7%.

Sự quan tâm tìm mua căn hộ tại Bà Rịa – Vũng Tàu tập trung mạnh vào khu vực TP. Vũng Tàu. Đây cũng là khu vực chính đang nhận được nhiều sự quan tâm của người mua BĐS nhất trên toàn tỉnh. Riêng trong tháng 2, lượng khách hàng tìm mua BĐS trên địa bàn TP. Vũng Tàu tăng 24,4%, khu vực ghi nhận tăng trưởng lượng tìm mua cao tiếp theo là huyện Đất Đỏ, với mức tăng 10%. Các địa bàn khác như Bà Rịa, Xuyên Mộc, Châu Đức, Long Điền cũng lần lượt có mức tăng trưởng lượng khách tìm mua BĐS từ 4,3-7,5% so với tháng trước. Huyện Phú Mỹ, nơi từng là tâm điểm giao dịch đất nền của Bà Rịa – Vũng Tàu do nguồn cung chào bán trong tháng 2 vừa qua bị sụt giảm mạnh khiến nhu cầu tìm kiếm nhà đất cũng chỉ tăng 1% so với tháng 1/2022.

Thị xã Phú Mỹ

Xu hướng tăng trưởng giao dịch BĐS tại Bà Rịa – Vũng Tàu được nhận định là đến từ yếu tố tỉnh này sắp có sự điều chỉnh về giá đất. Theo đó, UBND tỉnh vừa có tờ trình trình Thường trực HĐND tỉnh về việc điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn. Theo văn bản, Bà Rịa -Vũng Tàu đề xuất điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp khu vực đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh tăng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ.

Dự kiến giá đất nông nghiệp địa phương này sẽ tăng từ 5-50% tùy từng khu vực và từng loại đất, trong đó đất trồng cây lâu năm, hằng năm dự kiến sẽ tăng khoảng 25-50%, giá đất nuôi trồng thủy sản sẽ điều chỉnh tăng từ 5-25%. Đối với giá đất ở sẽ điều chỉnh theo hệ số tăng tại các huyện, thị, xã, thành phố dựa theo mức trần khung giá các loại đất. Thông tin này đã khiến thị trường BĐS sôi động hơn hẳn, đặc biệt là làn sóng "gom hàng" chờ điều chỉnh giá diễn ra ở nhiều địa phương như TP. Vũng Tàu, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Bà Rịa.

TP. Vũng Tàu vẫn là thị trường được người mua ưu chuộng nhất bên cạnh một số khu vực nóng về phát triển công nghiệp. Nguồn Batdongsan.com.vn.

Nếu so với các địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thị trường BĐS Bà Rịa – Vũng Tàu đi sau, song đã bứt phá mạnh mẽ trong những năm gần đây, trở thành điểm đến của giới đầu tư – kinh doanh địa ốc. Nhiều “ông lớn” trong ngành như Vingroup, Sun Group, Novaland, Tuần Châu, FLC, Hưng Thịnh… đã tìm hiểu và đầu tư ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng như dự án Quốc lộ 55, đường ven biển Phước Hải – Lộc An, đường tỉnh ĐT.992C, ĐT.765… mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho khu vực này.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có trên 200 dự án BĐS đã đi vào hoạt động hoặc triển khai. Trong đó có khoảng 37 dự án thuộc khu đô thị mới, 26 khu nghỉ dưỡng sinh thái, 27 dự án căn hộ, 10 khu phức hợp,… còn lại phân bổ cho các các loại hình BĐS khác như: biệt thự, condotel, nhà ở xã hội, khách sạn, TTTM…

Theo các chuyên gia của Batdongsan.com.vn, việc điều chỉnh giá đất nhà nước sẽ kéo theo giá đất thị trường tại địa phương này tăng cao. Thực tế, giá đất thị trường của Bà Rịa – Vũng Tàu hiện cũng cao hơn nhiều lần so với bảng giả của tỉnh và việc tăng giá đất theo bảng giá mới sẽ khiến giá đền bù và chuyển mục đích sử dụng đất tăng, kéo theo việc tăng giá ở các dự ánBĐS. Trong bối cảnh quỹ đất tại TP.HCM ngày một khan hiếm, giá đất không ngừng leo thang đã hình thành nên xu hướng ly tâm, nhiều người tìm đến vùng ven để an cư và Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những điểm đến. Xu hướng này được dự báo sẽ còn diễn ra mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, nhất là khi hệ thống hạ tầng giao thông phát triển, khoảng cách địa lý sẽ không còn quá quan trọng. Nơi nào có giá đất còn mềm, hạ tầng liên kết hoàn thiện thì thị trường bất động sản nơi đó chắc chắn sẽ phát triển.

Phương Uyên