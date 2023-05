Nhu cầu tìm mua BĐS tại Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 20% trong dịch

Dồn dập dự án lớn đổ vào Bà Rịa –Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong số ít các địa phương phía Nam ghi nhận làn sóng đầu tư vẫn tăng trưởng mạnh bất chấp dịch bệnh hoành hành. Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong 8 tháng đầu năm 2021, tỉnh có 39 dự án đầu tư được cấp mới, trong đó, có 11 dự án FDI và 28 dự án trong nước. Tổng vốn thu hút hơn 945 triệu USD, đạt hơn 150% kế hoạch năm, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2020.

Mới đây, Tập đoàn Quantum (Mỹ) vừa ký thỏa thuận cam kết đầu tư 20 – 30 tỷ USD vào thị trường Việt Nam, trong đó có nhiều dự án được đề xuất ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Cụ thể, Quantum đặt trọng tâm đầu tư tại Việt Nam vào những lĩnh vực quan trọng như nhà máy điện Long Sơn (trị giá khoảng 5 tỷ USD) tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Quantum cũng bày tỏ mong muốn được đầu tư lớn vào mảng logistics tại Vũng Tàu và xây dựng tuyến đường sắt từ Vũng Tàu kết nối Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM.

Làn sóng đầu tư BĐS khu công nghiệp đổ về thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu khiến tổng vốn đầu tư vào thị trường tăng 52% trong dịch bệnh.

Trước đó, Tập đoàn AMATA (Thái Lan) đã có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xin nghiên cứu để đề xuất dự án đầu tư tại địa bàn xã Cù Bị, huyện Châu Đức nhằm hình thành một khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ cửa ngõ phía ây Bắc của tỉnh với tổng diện tích khu vực khoảng 3.800 ha.

Cũng trên địa bàn huyện Châu Đức, UBND Bà Rịa – Vũng Tàu đang xem xét phát triển thêm 4 khu công nghiệp mới với tổng diện tích 5.700 ha, tăng tổng diện tích khu công nghiệp tại đây lên gấp 2,8 lần hiện tại. Theo đó, diện tích khu công nghiệp Châu Đức dự kiến chiếm 45% toàn tỉnh, gấp gần 1,4 lần diện tích khu công nghiệp của địa phương xếp thứ 2 là thị xã Phú Mỹ. Hiện nay, Châu Đức đang có 2 khu công nghiệp quy mô lớn là cụm khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức (2.287 ha, lớn nhất ở Bà Rịa – Vũng Tàu) và khu công nghiệp Đá Bạc (1.058 ha). Bên cạnh đó là khá nhiều cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Trong đó, Sonadezi Châu Đức được đánh giá là một trong những khu công nghiệp phức hợp lớn của cả nước và đã thu hút 60 doanh nghiệp từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ… Dự kiến đến năm 2022 sẽ có khoảng 80.000 – 120.000 kỹ sư, chuyên gia và công nhân về làm việc, với tỷ lệ lấp đầy 80%.

Theo sau làn sóng phát triển các khu công nghiệp, hàng loạt dự án khu đô thị dân sinh cao cấp được triển khai hướng đến phục vụ nhu cầu sống của đội ngũ chuyên gia, lao động và đón đầu làn sóng phát triển kinh tế của khu vực. Mới đây Hưng Vượng Holdings vừa công bố triển khai dự án The Fusion tại huyện Châu Đức. Đây là khu biệt thự cao cấp dành cho chuyên gia, liền kề khu công nghiệp Sonadezi – khu công nghiệp lớn nhất Bà Rịa – Vũng Tàu hiện nay, với quy mô 2.287ha cung cấp trên 400 sản phẩm nhà ở và sẽ được giới thiệu ra thị trường trong quý 4/2021. The Fusion là một trong 2 dự án ở Bà Rịa – Vũng Tàu, vừa được Hưng Vượng Holdings mua lại từ Công ty TNHH MTV Lan Anh, dự án được kỳ vọng sẽ tạo sức nóng cho phân khúc đất nền giai đoạn cuối năm.

Kéo nhu cầu tìm mua BĐS tại Bà Rịa – Vũng Tàu tăng

Làn sóng đầu tư ồ ạt đổ về Bà Rịa – Vũng Tàu khiến sức nóng của thị trường này gia tăng và kéo theo đó là nhu cầu tìm mua BĐS giai đoạn gần đây biến động mạnh. Dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong tháng 9/2021, nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu có dấu hiệu tăng nhẹ, riêng trong giai đoạn từ 15-27/9 vừa qua, Batdongsan.com.vn ghi nhận mức độ quan tâm tìm kiếm nhà đất tại tỉnh này tăng đột biến hơn 20% so với trước đó. Đặc biệt, nhu cầu tìm mua nhà đất ở huyện Châu Đức có xu hướng tăng mạnh sau hàng loạt thông tin huyện này dự kiến tăng 5.700 ha KCN và Thủ tướng chấp thuận chủ trương mở rộng cao tốc hay việc Tập đoàn Quantum muốn đầu tư hàng tỷ USD vào đây…

Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong số ít các địa phương phía Nam ghi nhận nhu cầu tìm mua nhà đất tăng trong tình hình dịch bệnh còn phức tạp.

Nhận định về thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu, ông David Jackson, TGĐ Colliers Việt Nam cho biết, so với các thị trường Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu còn nhiều dư địa phát triển. Bà Rịa – Vũng Tàu sở hữu vị trí chiến lược ở cửa ngõ ra biển Đông, đồng thời là một trong những vùng kinh tế trọng điểm tại phía Nam. Những năm gân đây tỉnh nhận được sự đầu tư mạnh mẽ về giao thông, được đánh giá là thị trường đem lại sự an tâm cho nhà đầu tư khi số lượng giao dịch ổn định, giá BĐS còn khá mềm nên khả năng sinh lời rất cao. Cùng với đó, biên độ tăng giá BĐS rất ổn định, đều đặn, không quá nhanh và nhiều triển vọng tăng mạnh trong vài năm tới. Đặc biệt, thời điểm hiện tại tỉnh đang đón sóng đầu tư loạt cao tốc, sân bay, cảng biển và khu công nghiệp. Với sự phát triển mạnh mẽ này dự báo trong tương lai BĐS Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ còn mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn thu hút giới đầu tư trên cả nước.

Theo VDSC dự đoán, Vũng Tàu sẽ là địa phương có giá thuê KCN tăng mạnh nhất trong thời gian tới với khoảng 13%, lên 85 USD/m2/chu kỳ thuê. Dự báo này được đưa ra trên cơ sở nguồn cung tại hai thủ phủ Bình Dương và Đồng Nai hạn chế và Vũng Tàu có giá thuê cạnh tranh hơn so với khu vực Long An. Bên cạnh đó, giá nhà đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu cũng sẽ đi chung với xu hướng tăng sóng đầu tư của thị trường này.

