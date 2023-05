Bình Phước dẫn đầu xu hướng đầu tư BĐS vùng ven

Theo dữ liệu nghiên cứu thị trường từ chuyên trang Batdongsan.com.vn, Bình Phước và Bình Dương là 2 địa phương tại khu vực phía Nam ghi nhận lượng tin đăng và lượt tìm kiếm BĐS tăng mạnh nhất trong quý 3/2019. Cụ thể, lượng tin chào bán BĐS tại Bình Phước tăng đến 32% so với quý trước, trong khi Bình Dương, cụ thể là Dĩ An, Thuận An, có thông tin sẽ lên thành phố chỉ tăng 16%. Tương tự, trong khi mức độ quan tâm nhà đất tại hầu hết các tỉnh phía Nam có xu hướng giảm thì Bình Phước vẫn ghi nhận mức tăng đến 33% so với quý 2.



Hạ tầng là đòn bẩy giúp thị trường BĐS Bình Phước ngày càng sôi động và thu hút giới đầu tư

Điểm đặc biệt của nhà đất Bình Phước trong quý 3 vừa qua là Đồng Phú đã vượt qua thị trường mới nổi Đồng Xoài để trở thành khu vực được tìm kiếm nhiều nhất cả tỉnh. Báo cáo từ Batdongsan.com.vn chỉ ra, trong khi số lượt tìm kiếm BĐS tại Đồng Xoài và Chơn Thành chỉ tăng lần lượt 21% và 24% thì lượt tìm kiếm tại Đồng Phú tăng đột biến đến 137%. Đất nền và đất nền dự án là sản phẩm được nhà đầu tư ưa chuộng nhất, với số lượt tìm kiếm tăng lần lượt 23% và 31%.

Lý giải cho sức hấp dẫn của thị trường BĐS Đồng Phú nói riêng và Bình Phước nói chung, giới chuyên gia cho rằng, bên cạnh sự hoàn thiện của hệ thống cơ sở hạ tầng và tốc độ đô thị hóa cao thì tiềm năng phát triển của nhà đất Bình Phước là rất lớn trong khi giá bán lại khá mềm.

Cụ thể, Bình Phước là khu vực cửa ngõ liên kết TP.HCM với các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh Đông Nam Bộ qua các tuyến quốc lộ 13, quốc lộ 14 và các trục đường liên tỉnh như ĐT.741, ĐT.747. Cảng cạn Hoa Lư chính thức khởi công xây dựng cùng với tuyến đường sắt Chơn Thành – Đăk Nông đang tạo ra cú hích cho thị trường BĐS Bình Phước. Riêng với Đồng Phú, cùng với tuyến tỉnh lộ DT753, tuyến đường cao tốc Đồng Phú – Bình Dương đang được thi công sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Đông – Nam TP. Đồng Xoài và huyện Đồng Phú.

Làn sóng săn lùng dự án pháp lý sạch

Định hướng đến năm 2020, Bình Phước sẽ có 12.000 doanh nghiệp, 13 khu công nghiệp và hàng loạt khu đô thị thương mại dịch vụ hiện đại với lượng lớn dân cư đổ về đây sinh sống và làm việc, từ đó mở ra nhiều cơ hội phát triển cho thị trường BĐS.

Điểm nhấn của thị trường này theo đánh giá của các NĐT là giá còn mềm hơn hẳn so với các tỉnh giáp ranh là Bình Dương, Đồng Nai trong khi tiềm năng phát triển tương đương. Do vậy, giới đầu tư liên tục đổ về thị trường mới nổi này để săn lùng dự án sạch, đón đầu cơ hội.



KDC Mỹ Khánh Vy là một trong số ít dự án nhà phố thương mại có quy hoạch hạ tầng đồng bộ

và pháp lý hoàn thiện được thị trường săn đón

Tuy nhiên, tại Đồng Phú, các dự án có quỹ đất sạch, vị trí đẹp, pháp lý hoàn thiện, được quy hoạch đồng bộ và được phép mở bán còn khá hạn chế, nhất là những dự án tọa lạc tại các vùng trung tâm, gần các KCN lớn. Chính vì vậy, khi thông tin dự án KDC Mỹ Khánh Vy sẽ chính thức chào bán trong cuối năm nay đang tạo được sức hút lớn trên thị trường.

Nằm trên khu vực trọng điểm phát triển kinh tế của huyện Đồng Phú, KDC Mỹ Khánh Vy do Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Thái Sơn Real triển khai đang được đánh giá là dự án tâm điểm của thị trường Bình Phước nói chung và Đồng Phú nói riêng. Đây là dự án hiếm hoi tọa lạc trên tuyến đường DT741, tuyến đường thông thương chính di chuyển từ TP. Đồng Xoài đến Bình Dương và TP.HCM. Dự án còn liền kề KCN Bắc Đồng Phú, nơi tập trung đông đảo giới chuyên gia nước ngoài, người lao động và dân cư địa phương đổ về sinh sống và làm việc.

KDC Mỹ Khánh Vy được giới đầu tư ví von là khu phố thương mại giữa lòng KCN Bắc Đồng Phú, là tâm điểm thương mại của thị trấn Tân Phú với các hoạt động giao thương sầm uất liên tục diễn ra. Bên cạnh kiến trúc cảnh quan chiếm 60% tổng diện tích quy hoạch, dự án còn chú trọng triển khai các công trình giáo dục, đất cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống tiện ích nội khu và ngoại khu. Dự kiến khi đi vào hoạt động, Mỹ Khánh Vy không chỉ phục vụ nhu cầu nhà ở mà còn giúp tạo ra khoảng không gian giải trí cao cấp, khu phố thương mại phục vụ nhu cầu mua sắm của đông đảo người dân địa phương.

Thông tin liên hệ:

Đơn vị phát triển: Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Thái Sơn Real

Website: http://bdsthaison.vn/

Hotline: 0933 19 10 19

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/11/21/nhu-cau-tim-mua-bds-tai-binh-phuoc-tang-manh-nhat-trong-cac-tinh-phia-nam