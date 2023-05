Nhu cầu tìm mua căn hộ giá trung cấp tại TP.HCM tăng mạnh

Sức mua thực đổ về khu Tây

Báo cáo thị trường tháng 2/2022 vừa được Batdongsan.com.vn công bố mới đây cho thấy, lượng tin đăng rao bán căn hộ có chiều hướng giảm so với tháng trước đó, nhưng nhu cầu tìm mua phân khúc này lại tăng mạnh trong bối cảnh thị trường đối mặt nhiều thách thức từ lạm phát gia tăng.

Cụ thể, trong tháng 2/2022, lượng tin rao bán căn hộ chung cư trên địa bàn thành phố đứng yên so với tháng trước đó nhưng nhu cầu tìm mua phân khúc này lại tăng đến 22%. Riêng phân khúc căn hộ trung cấp ghi nhận nhu cầu mua tăng hơn 23% so với tháng đầu năm và tăng mạnh nhất ở loại hình căn hộ tầm giá từ 40-50 triệu đồng/m2 ở khu vực Bình Tân, Bình Chánh và TP. Thủ Đức.

Theo số liệu DKRA Vietnam, trong hai tháng đầu năm 2022, TP. HCM và các tỉnh giáp ranh có 10 dự án căn hộ mở bán mới, cung cấp 1.175 căn hộ. Nguồn cung mới tập trung tại TP. HCM, chiếm 58% tổng nguồn cung và 57% lượng tiêu thụ mới. Số căn tiêu thụ toàn thị trường đạt 845 căn, tăng 28%, tỷ lệ tiêu thụ đạt gần 80% trên sản phẩm mới.

Nhu cầu tìm mua các dự án căn hộ trung cấp đang tăng mạnh tại TP.HCM trong bối cảnh dòng tiền đổ vào BĐS dưới áp lực lạm phát.

Đáng chú ý, hầu hết các dự án trung cấp mới triển khai trên thị trường có tỷ lệ hấp thụ cao đều tập trung về địa bàn các quận/huyện phía Tây TP.HCM, uy xét theo khu vực, nguồn cung căn hộ khu Tây lép vế so với khu Đông – Nam trong khi dân số lại đông, nhu cầu nhà ở cao. Năm 2021 nguồn cung căn hộ khu Tây chỉ chiếm 17%, so với 20% của khu Nam và 58% của khu Đông thì khá khiêm tốn. Nhưng xét về tỷ lệ dự án trung cấp, khu Tây đang dần chiếm ưu thế hơn nhờ xuất hiện thêm nhiều dự án mới được triển khai trong năm 2022 và đang là khu vực ghi nhận nguồn cung căn hộ trung cấp tầm giá dưới 50 triệu/m2 dồi dào nhất thành phố.

Cụ thể, trong quý 1/2022, Tập đoàn Nam Long vừa động thổ dự án khu căn hộ biệt lập cao cấp Flora thuộc Akari City giai đoạn 2 tại quận Bình Tân với số lượng khoảng 1.600 căn hộ. Tổng thể dự án này bao gồm 4 block khép kín quy mô 5.500 căn hộ có giá chào bán vào khoảng 45 triệu đồng/m2. Đây là dự án hiếm hoi tại khu Tây có quy mô lớn, phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp sở hữu lợi thế đa tiện ích với vị trí trung tâm và liền kề nhiều cụm dịch vụ hạ tầng quy mô lớn. Hưng Thịnh Corp cũng triển khai ra thị trường dự án Moonlight Centre Point quy mô gần 1.000 căn hộ với tại Bình Chánh; DHA Group cũng triển khai tại khu Tây hai dự án căn hộ trung cấp D-Homme (quận 6) và D-Aqua (quận 8) với tổng nguồn cung gần 1.200 căn hộ; Tập đoàn Hoa Lâm đang phát triển dự án Aio Citi tại khu vực Bình Tân với quy mô lớn; An Gia đang chào bán căn hộ Westgate Bình Tân tầm giá khoảng 40 triệu/m2…

Thị trường sở hữu ưu thế giá

Số liệu của Savills Việt Nam cho thấy, giá sơ cấp căn hộ hạng C tại TP.HCM đã chạm mốc 60 triệu/m2, tăng 27% so với cùng kỳ. Mặt bằng giá hầu hết các dự án đều tăng 5 – 8%, có dự án có tăng hơn 11% so với quý 4/2021. Đặc biệt, giá căn hộ hạng sang tại khu Đông đạt ngưỡng 400 triệu đồng/m2. Trong khi hầu hết các dự án đang chào bán tại khu Tây dù cao cấp cũng chỉ ở mức 45-55 triệu đồng/m2. Điều này khiến nhu cầu mua ở thực và cả đầu tư đều đổ mạnh về khu vực phía Tây.

Theo ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc R&D DKRA Việt Nam, tâm lý lo ngại lạm phát đã khiến một bộ phận nhà đầu tư chọn BĐS làm tài sản trú ẩn, đặc biệt là phân khúc căn hộ. TP.HCM đang khan hiếm nguồn cung căn hộ, nhất là căn hộ tầm trung vì lượng sản phẩm mới chủ yếu tập trung ở phân khúc căn hộ hạng A. Căn hộ hạng C vừa túi tiền vẫn khan hiếm. Trong bối cảnh giá nhà tại TP.HCM đang leo thang, xu hướng mua căn hộ dồn về nơi còn triển khai những dự án có tầm giá dưới 60 triệu đồng/m2 như các quận huyện khu Tây là điều dễ hiểu.

Khu Tây là thị trường hiếm hoi còn phát triển nhiều dự án căn hộ có tầm giá dưới 50 triệu/m2 tại TP.HCM

Tuy nhiên theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn, giá căn hộ khu Tây cũng đang trên đà tăng mạnh trước áp lực về chi phí xây dựng và đô thị hóa của khu vực. Ví như căn hộ Akari City giai đoạn 1 được mở bán vào năm 2019, với giá bán 30 triệu/m2, khoảng từ 1,7 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ. Đến nay giá thứ cấp dự án đã tăng từ 30 – 40%. Các căn hộ bán giai đoạn 2 có giá khoảng 45 – 50 triệu/m2. Theo chủ đầu tư, sở dĩ giá bán tăng cao, bên cạnh yếu tố sản phẩm chào bán đợt 2 thuộc về dòng căn hộ biệt lập cao cấp, được chăm chút thiết kế, tiện ích, hệ thống dịch vụ hạ tầng ngày càng hoàn thiện, yếu tố chi phí triển khai và đô thị hóa của khu vực cũng khiến giá BĐS điều chỉnh theo.

Tương tự căn hộ Picity High Park (quận 12), giá mở bán đầu năm 2020 là vào tầm 38-40 triệu/m2, hiện tại chủ đầu tư đang chào bán block mới với giá từ 46-57 triệu/m2, tăng thêm từ 8-17 triệu/m2 so với trước. Hay dự án Moonlight Centre Point (Bình Tân) hiện giao dịch giá khoảng 57-67 triệu/m2, so với thời điểm đầu năm 2021 đã tăng 15%. Hay như dự án The Peak Garden (quận 7) cũng có mức giá giao dịch trên thị trường không dưới 55 triệu/m2, tăng 15% so với các dự án cùng khu vực bán trước đó.

Dù giá bán đang trên đà tăng cao, nhiều người mua nhà vẫn chọn các dự án căn hộ tại khu Tây vì yếu tố phù hợp tài chính và tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường này. Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn chia sẻ, với những dự án chất lượng thật thì giá trị tinh thần hay khả năng sinh lời là vô hạn. Một khi quỹ đất khan hiếm, giá vật liệu ngày càng tăng cao, thì những dự án chất lượng không còn nhiều trên thị trường, nên dự báo 2 năm nữa dù có tiền cũng không dễ gì mua được một không gian sống rộng rãi và nhiều giá trị. Ở tầm tài chính vào khoảng 2-3 tỷ đồng, để tìm một không gian sống rộng thoáng, hiện tại chỉ có khu Tây là còn nguồn cung đáp ứng được yêu cầu này.

Phương Uyên