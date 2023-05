Nhu Cầu Tìm Mua Căn Hộ Và Nhà Liền Thổ Tăng Đầu Năm 2023

Báo cáo NCTT vừa được Batdongsan.com.vn công bố mới đây cho thấy, so với cùng thời điểm năm 2022, nhu cầu tìm mua căn hộ và biệt thự trên cả nước ghi nhận xu hướng tăng lần lượt là 64% và 96%. Riêng khu vực TP.HCM, nhu cầu tìm mua căn hộ tăng 74% và biệt thự, nhà liền kề tăng 131% so với tháng 1/2022. Lượng quan tâm tìm mua căn hộ tại TP.HCM tăng mạnh nhất ở các dự án có giá bán dao động quanh ngưỡng trên dưới 50 triệu đồng/m2. Cụ thể, căn hộ tầm giá từ 40-55 triệu đồng/m2 ghi nhận lượt tìm mua tăng 69%, căn hộ giá trên 55 triệu đồng/m2 tăng 131% so với cùng kỳ 2022.