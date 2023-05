Nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh sau Tết

Báo cáo thị trường tháng 2/2022 của Batdongsan.com.vn công bố cho thấy, lượng tin đăng và mức độ quan tâm loại hình đất, đất nền dự án tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước có động thái tăng mạnh ngay sau kỳ nghỉ Tết âm lịch, đặc biệt là tại các tỉnh thành miền Nam và Nam Trung Bộ.

Cụ thể, trong tháng 2, TP.HCM ghi nhận lượng tin rao bán đất nền và đất nền dự án tăng 6% so với tháng đầu năm, nhu cầu tìm kiếm loại hình này tăng hơn 18% trong tháng qua. TP. Thủ Đức, Củ Chi, Nhà Bè và Bình Chánh là các khu vực ghi nhận lượng tin rao và nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh nhất, đây cũng là những địa phương có giao dịch và biến động giá đất nền và nhà liền thổ sôi động nhất các tháng đầu năm. Trong khi TP.Thủ Đức ghi nhận nhu cầu mua rơi vào sản phẩm đất nền dự án với tầm giá từ 4,5-7 tỷ đồng, huyện Củ Chi có lượng quan tâm đến các lô đất nông nghiệp và đất nền diện tích lớn với giá trị hàng chục tỷ đồng.

Bên cạnh TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đồng Nai cũng là những thị trường có tăng trưởng nhu cầu tìm mua đất nền cao trong tháng 2. Theo đó, Lâm Đồng có lượt tìm kiếm đất nền tăng 41%, tiếp theo sau là Khánh Hòa và Đà Nẵng, lần lượt ghi nhận nhu cầu giao dịch đất nền tăng 32-34%, Đồng Nai cũng có số lượng tìm kiếm đất nền tăng 25% so với tháng trước. Ngoài ra, các tỉnh thành liền kề TP.HCM như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và Long An cũng tiếp tục có nhu cầu giao dịch đất nền tăng 12-17% so với tháng trước.

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Giá bán loại hình đất nền sơ cấp tại nhiều địa phương cũng đang giữ ở mức khá cao. Mức giá đất sơ cấp thấp nhất ở TP.HCM hiện là 48 triệu đồng/m2, cao nhất 97 triệu đồng/m2 với đất nền dự án. Bình Chánh, Nhà Bè, TP. Thủ Đức là những khu vực có chỉ số quan tâm đất nền tăng cao nhất sau Tết, giá đất nền trung bình tại hai huyện khu Nam ghi nhận được ở mức -6 tỷ đồng/nền từ 150-200m2, tức khoảng 22-30 triệu đồng/m2. Riêng đối với TP.Thủ Đức, một lô đất nền 100/m2 ở quận 2 có giá trung bình từ 4,5-6 tỷ đồng (khoảng 45 -60 triệu đồng/m2), còn ở quận 9 từ 3,5-4,8 tỷ đồng (khoảng 35-45 triệu đồng/m2).

Nhìn nhận về xu hướng gia tăng nhu cầu mua với loại hình đất nền, chuyên gia của Batdongsan.com.vn cho biết, do lo ngại về trượt giá khi tiền được bơm ra thị trường qua các gói kích thích kinh tế và giải ngân đầu tư công, nhu cầu tích lũy tài sản gắn liền với đất làm kênh trú ẩn an toàn sẽ tăng lên trong năm nay. Đối với nhóm bất động sản liền thổ, đất nền có giá vừa túi tiền hơn so với nhà phố, biệt thự hay shophouse nên sẽ hút các dòng vốn quy mô trung bình khá trở lên. Tuy vậy, theo các chuyên gia, hiện tượng nóng sốt trên diện rộng trên thị trường khó diễn ra, mà chỉ diễn ra cục bộ ở một số địa phương hưởng lợi từ quy hoạch, hạ tầng.

Các chuyên gia của Batdongsan.com.vn cũng dự báo, thị trường đất nền sẽ tiếp tục tăng nhiệt trong thời gian tới mà tâm điểm đất nền phía Nam sẽ là khu Đông, Nam TP.HCM và các đô thị vệ tinh tiếp giáp Sài Gòn. Điểm nhấn mới của phân khúc này là các hạng mục hạ tầng giao thông sân bay Long Thành, cao tốc Dầu Giây – Liên Khương. Ở phía Nam TP.HCM, Long An tiếp tục là thủ phủ đất nền khá lớn trong năm 2022.

Phương Uyên