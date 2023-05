Sự quan tâm của nhà đầu tư với đất nền giảm mạnh trong tháng 5 do tác động từ Covid-19 bùng phát. Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo thị trường tháng 5/2021 của Batdongsan.com.vn . Theo đó, lượng quan tâm phân khúc đất nền tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là tại những tỉnh có số lượng ca nhiễm cao có sự suy giảm rõ rệt.

Cụ thể, so với tháng 4/2021, mức quan tâm giảm 19% chung cho toàn thị trường. Đây cũng là mức giảm của thị trường Hà Nội và TP.HCM. Các tỉnh/thành có mức độ quan tâm giảm sâu nhất là Bắc Giang (49%), Bắc Ninh và Hà Nam (46%), Vĩnh Phúc (38%), Đà Nẵng (36%), Quảng Nam (35%).

Tại TP.HCM, dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn chỉ ra, đất và đất nền vốn là loại hình bất động sản “hot” cũng có lượt quan tâm quay đầu giảm mạnh trong tháng 5. Cụ thể, lượng quan tâm tìm kiếm đất nền giảm 18% trong khi sản phẩm đất nền dự án giảm đến 29% chỉ trong vòng 1 tháng. Xu hướng tìm kiếm đất nền giảm mạnh ở các khu vực vùng ven như TP. Thủ Đức, quận Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn và Cần Giờ.

Không chỉ TP.HCM, nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam cũng cùng “số phận” khi loại hình đất nền gần như đều có nhu cầu tìm mua đi xuống. Theo đó, mức độ quan tâm đất nền tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Long An đều giảm từ 11-13% so với tháng trước, Bình Dương là tỉnh có mức giảm thấp nhất, vào khoảng 9% trong khi nhiều tỉnh thành khu vực miền Tây có nhu cầu mua không biến động nhiều do thị trường này từ đầu năm đến nay tăng trưởng ổn định.

Lượng quan tâm đất nền giảm mạnh trong tháng 5/2021 dưới tác động từ dịch bệnh và hậu sốt đất. Ảnh minh họa

Batdongsan.com.vn đánh giá, thị trường đất nền TP.HCM và các tỉnh lân cận giảm nhiệt phần nhiều do tác động tạm thời từ Covid-19 và ảnh hưởng hậu sốt đất. Tuy nhiên xu hướng giảm mạnh về nhu cầu tìm kiếm không gây tác động nhiều đến giá bán của loại hình này. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, ngoài một số khu vực từng diễn ra sốt giá cục bộ, mặt bằng giá đất nền tại nhiều địa phương hầu như không hề giảm trong tháng 5 vừa qua. Thị trường nhiều khu vực còn ghi nhận xu hướng tăng giá ở những khu vực có tiềm năng thực sự, có sự phát triển về hạ tầng, hoặc sự tăng trưởng đột phá BĐS công nghiệp.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó TGĐ Batdongsan.com.vn cho biết, Covid vẫn diễn biến phức tạp, áp lực của thị trường trong bối cảnh các ngành kinh tế khác tiếp tục khó khăn, nguồn cung chính thống tại thị trường sơ cấp không nhiều nên dù tỷ lệ hấp thụ của thị trường thấp, giá đất nền vẫn sẽ khó giảm. Khác với các năm trước đây, giới đầu tư BĐS thận trọng và suy tính dài hạn hơn trong bài toán tài chính. Họ gần như ít chấp nhận khoản lỗ lớn và lộ trình tài chính rõ ràng nên sẽ không bán tháo với giá quá thấp. Trong trường hợp thị trường hạ nhiệt, giao dịch giảm thì giới đầu tư cũng chỉ chấp nhận ra hàng với tầm giá ít nhất bằng giá mua vào, nếu có thì cũng chỉ giảm nhẹ. Do đó, giá thị trường sẽ tiếp tục đi ngang, ít nhất là trong 2 quý tới đây.

Bên cạnh đó, trong các tháng đầu năm 2021, rổ hàng đất nền tại thị trường TP.HCM và những khu vực giáp ranh đô thị đang khan hiếm, rổ hàng hóa trên đà sụt giảm. Ghi nhận trong nửa đầu năm 2021, thị trường đất nền các tỉnh giáp ranh TP.HCM như Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ có khoảng 7 dự án mở bán, 4 trong số đó là dự án cũ mở bán giai đoạn tiếp theo, cung cấp khoảng 1.300 nền đất, một con số khiêm tốn so với các năm qua.

Trong khi đó, theo thông tin từ các chủ đầu tư có dự án triển khai, gần 85-90% sản phẩm đất nền mở bán đầu năm nay đã được thị trường đón nhận, mức thanh khoản này tăng 37% so với thời điểm cuối năm. Diễn biến này cho thấy thị hiếu của nhà đầu tư với loại đất nền vẫn rất tích cực khi quỹ đất sạch tại TP.HCM ngày càng khan hiếm, thị trường đất nền vùng ven chiếm giữ vị thế chủ lực suốt một năm qua. Theo dự báo từ các chuyên gia của Batdongsan.com.vn, đất nền vẫn tiếp tục là kênh được giới đầu tư bất động sản cá nhân ưu tiên chọn lựa trong những quý tới.

Phương Uyên