Nhu cầu tìm mua nhà liền thổ Bình Dương tăng mạnh

Lượt tìm mua BĐS liền thổ Bình Dương tăng

Báo cáo thị trường BĐS Bình Dương vừa được Batdongsan.com.vn công bố cho thấy, mức độ quan tâm nhà đất liền thổ tại Bình Dương, nhất là khu vực TP. Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một đang có xu hướng tăng mạnh trong tháng 2/2022.

Cụ thể, trong tháng 1/2022, lượng khách tìm mua biêt thự, nhà phố liền kề tại Bình Dương tăng hơn 30% so với cùng kỳ 2021. Riêng tháng 2/2022, nhu cầu tìm kiếm BĐS tại tỉnh này tiếp tục tăng 24%, biệt thự, nhà phố ghi nhận nhu cầu mua tăng 22%. Bình Dương tiếp tục là thị trường dẫn đầu về tăng trưởng mức độ quan tâm nhà đất phía Nam trong hai tháng đầu năm. Xu hướng tìm mua nhà phố liền kề tại Bình Dương chủ yếu tập trung vào sản phẩm cao cấp triển khai trên địa bàn Thuận An, Dĩ An với lượng khách tìm kiếm lần lượt tăng 26% và 32% so với tháng trước.

Người mua nhà đang có xu hướng đổ về Bình Dương tìm mua các sản phẩm nhà phố cao cấp trong bối cảnh giá nhà TP.HCM leo thang.

Cũng theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn, trước ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như kỳ nghỉ Tết Âm lịch kéo dài, nguồn cung nhà liền thổ thị trường các tỉnh phía Nam ghi nhận sự sụt giảm mạnh. Theo đó, hai tháng đầu năm, các tỉnh phía Nam chỉ có khoảng 400 căn biệt thự, nhà phố mới chào bán, tập trung chủ yếu tại TP. HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai. Riêng Bình Dương tiếp tục khan hiếm nguồn cung mới khiến mức giá bán sơ cấp của thị trường ghi nhận tăng 5-10% so với 3-4 tháng trước.

Nhận định về sự gia tăng nhu cầu mua nhà liền thổ tại Bình Dương, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết, hơn 50% nhu cầu tìm kiếm nhà phố Bình Dương là đến từ người mua tại TP.HCM, nơi mà giá nhà phố/đất nền đang tăng chóng mặt, nguồn cung nhỏ giọt. Cùng với sự phát triển về cơ sở hạ tầng, lợi thế liền kề với TP.HCM, Bình Dương đang là thị trường hấp dẫn thay thế nguồn cung nhà liền thổ.

“Dù thị trường Bình Dương tăng nhanh nhưng so với TP.HCM giá vẫn còn dễ chịu, người mua nhà không thể tiếp cận thị trường TP.HCM sẽ chọn cách dịch chuyển về đây định cư. Nhu cầu mua tăng đồng nghĩa với giá BĐS sẽ tăng theo, hai yếu tố này đang bổ trợ nhau khiến người mua chuộng nhà liền thổ sẽ càng tập trung về Bình Dương, nhất là với loại hình nhà phố cao cấp trong các khu coumpoud khép kín khi mà nguồn cung loại hình này ở TP.HCM ngày càng khan hiếm, biên độ tang giá luôn dẫn đầu và tâm lý chuộng nhà gắn với đất vẫn rất mạnh”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Bình Dương thiếu hụt dự án nhà liền thổ cao cấp

Dù là "điểm nóng" BĐS khu vực phía Nam nhưng Bình Dương đang chủ yếu tập trung vào phân khúc căn hộ với mật độ dự án dày đặc tại TP. Dĩ An, Thuận An, đặc biệt trên trục Quốc lộ 13. Trong khi ở phân khúc nhà liền thổ, số dự án nhà phố, biệt thự xây sẵn chỉ chiếm tỷ lệ hạn chế và thiếu dự án cao cấp đủ tầm sánh với TP.HCM.

Trong số 114 dự án được phê duyệt 1/500 năm 2020, số dự án nhà liền thổ đếm trên đầu ngón tay. Có thể kể đến khu nhà ở Nam Tân Uyên, dự án khu nhà ở cao cấp Đỗ Gia, khu nhà ở dịch vụ Phú Mỹ. Trước đó, khu vực này xuất hiện một số dự án nhà phố như Victory City, Hana Garden Mall, Uni Mall Center, Casa Mall, Bình Dương Avenue City, The Eden City, Cité D’amour… Với những dòng sản phẩm cao cấp hơn, tại Bình Dương hiện chỉ có khu compound The Standard của Tập đoàn An Gia, quy mô khoảng 7 ha, gồm 374 căn nhà liền kề và shophouse, bàn giao vào tháng 3/2022.

Dù nhu cầu mua cao nhưng thị trường Bình Dương đang thiếu các dự án biệt thự, nhà phố cao cấp đạt chuẩn như TP.HCM.

Được biết dự án này có tổng vốn đầu tư lên đến 1.200 tỷ đồng với 374 căn nhà liền kề và shophouse. Khởi công xây dựng từ tháng 11/2020, đây được xem là dự án khu biệt lập cao cấp đầu tiên tại Bình Dương ghi điểm với cư dân nhờ dịch vụ quản gia “All in One”. Đây cũng là số ít dự án được đầu tư hàng triệu USD để phát triển tiện ích dịch vụ chất lượng tương đương các khách sạn 5 sao như hồ bơi, clubhouse, khu vui chơi trẻ em trong nhà và ngoài trời, phòng gym, yoga, xông hơi, sân thể thao đa năng, thư viện, bar-lounge…

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc cao cấp CBRE Việt Nam, Bình Dương là thị trường có nhiều tiềm năng cho các KĐT mới, trong đó các dự án phức hợp và căn hộ chung cư với thiết kế đồng bộ, cao cấp sẽ phù hợp nhu cầu ngày càng cao của người dân tại thành phố công nghiệp này. Bình Dương được xem là thủ phủ về BĐS khu công nghiệp với 48 khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn, chiếm 1/4 diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam. Nhờ hạ tầng hoàn thiện, vị trí địa lý thuận tiện, Bình Dương dự kiến tiếp tục hút vốn đầu tư ngoại vào lĩnh vực KCN, kéo theo đó là nhu cầu nhà ở cho chuyên gia sẽ tăng trong tương lai.

“Để đáp ứng tiêu chuẩn sống mới, phù hợp với tầng lớp thu nhập cao, giới chuyên gia, kỹ sư cấp cao đang sinh sống và làm việc tại địa phương, mô hình nhà phố biệt lập được quy hoạch khép kín, riêng tư với an ninh 24/7, tiện ích đầy đủ cùng tiềm năng tăng giá là lựa chọn của giới doanh nhân và những người có thu nhập cao tại Bình Dương, nhất là trong bối cảnh lạm phát gia tăng, dòng sản phẩm này sẽ ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên Bình Dương đang khá hiếm dự án đạt chuẩn cao cấp, phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng sống mới, tương đương với trải nghiệm sống đầy đủ tiện nghi, hiện đại như TP.HCM”, ông Kiệt nhận định.

Đồng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn cho rằng, Bình Dương hiện là tỉnh có tỷ lệ di cư tới sinh sống rất cao, lên đến 200%. Trong số lượng di cư tới thì có hơn 50% là chưa có nhà ở, do đó, nhu cầu về nhà ở phát sinh liên tục, trong khi nguồn cung ra thị trường vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Điều này tạo ra sức cầu lớn khiến giá BĐS liên tục tăng trong các năm qua. Sau thời gian phát triển mạnh phân khúc căn hộ vừa túi tiền, thị trường Bình Dương hứa hẹn sẽ tiếp tục trưởng thành với sự xuất hiện của những dòng sản phẩm cao cấp hơn.

Phương Uyên