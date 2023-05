Nhu cầu tìm thuê tăng mạnh đẩy giá căn hộ mới bàn giao

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn , nhu cầu tìm thuê BĐS trên thị trường TP.HCM đang nghiêng về phân khúc căn hộ chung cư với mức độ quan tâm và lượng tìm kiếm tăng mạnh trong 3 tháng vừa qua. Cụ thể, từ thời điểm tháng 5 đến tháng 7/2019, nhu cầu tìm thuê chung cư liên tục gia tăng và dẫn đầu các phân khúc BĐS cho thuê, bỏ xa các sản phẩm truyền thống như phòng trọ, nhà trọ và nhà riêng lẻ. Mức độ quan tâm tìm thuê chung cư tháng 5/2019 tăng hơn 19% so với thời điểm tháng 4 trước đó. Sang tháng 6 lượng tìm thuê chung cư tiếp tục tăng thêm 25% và đến tháng 7/2019 vừa qua lại tiếp tục tăng gần 30%. Như vậy, cứ sau mỗi tháng, lượng người tìm căn hộ cho thuê tại TP.HCM tăng thêm từ 20-30%.

Dữ liệu nghiên cứu của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, trong nửa đầu quý 3/2019, mức độ quan tâm của loại hình cho thuê chung cư chủ yếu hướng đến các dự án mới hoàn thiện, đang trong giai đoạn chuẩn bị bàn giao và có thể đi vào khai thác ngay. Địa bàn được quan tâm nhiều là các quận 2, quận 7, Bình Thạnh và Tân Phú. Chính sự gia tăng nhu cầu thuê tại các dự án chuẩn bị bàn giao khiến giá giao dịch tại các dự án này tăng thêm từ 10-15%.



Người có nhu cầu tìm mua và thuê nhà đang chuộng các căn hộ diện tích vừa phải. Ảnh minh họa

Theo tìm hiểu thực tế của PV, các thị trường tại TP.HCM đều ghi nhận nhu cầu tìm thuê chung cư tăng trong các tháng qua và hầu hết rơi vào các khu vực có dự án hoàn thiện đang rao bán hoặc chuẩn bị bàn giao. Các dự án này có nhu cầu giao dịch sang nhượng nhộn nhịp với mức chênh thêm từ 5-10% so với giá bán thứ cấp trước thời điểm bàn giao.

Cụ thể, tại khu vực quận 2, dự kiến trong quý 2 và 3 sẽ có 6 dự án chung cư chuẩn bị bàn giao như Feliz en Vista, Waterina Suites, Palm Heights, Jamila… Đây đều là sản phẩm nhà ở thuộc phân khúc cao cấp, chủ yếu thu hút các đối tượng thuê là người nước ngoài, chuyên gia và giới tài chính khá giả, giá thuê khá đắt đỏ. Giá sang nhượng sản phẩm tại các dự án này đã tăng thêm từ 5-8% so với giá giao dịch trước thời điểm hoàn thiện.

Khu vực quận Tân Phú hiện có trên dưới 10 dự án căn hộ đang trong quá trình hoàn thiện cơ bản, dự kiến sẽ đưa ra thị trường ở giai đoạn này. Đây cũng là khu vực có nhiều dự án phân khúc tầm trung từ 2 tỷ đồng/căn được chào bán chênh thêm từ 8-10% ngay sau khi nhận bàn giao. Chẳng hạn, dự án Carillon 7 (đường Lương Minh Nguyệt) của TTC Land hiện đang đưa ra thị trường với mức giá chênh từ 1,5-2 triệu/m2 so với giá rao bán thứ cấp thời điểm trước khi hoàn thiện. Dự án Melody Residense (đường Âu Cơ) của Hưng Thịnh hiện giao dịch chênh lệch 1-2,5 triệu/m2 so với giá bán thời điểm mới bàn giao. Dự án Richstar của Novaland có giá chênh thêm gần 1,5 triệu/m2 so với thời điểm vừa nhận nhà…



Các dự án có thể đưa vào khai thác ngay được nhiều nhà đầu tư cho thuê nhắm đến

Tại khu vực quận 7, loạt dự án hoàn thiện như Jamona Heights, Luxcity, Dockland… đang rộn ràng giao dịch chênh lệch thêm từ 6-10%. Chung cư Jamona Heights (Bùi Văn Ba, Phường Phú Thuận) ghi nhận mức giá chênh từ 2,5-3 triệu/m2 so với thời điểm trước bàn giao. Đây cũng là dự án có mức chênh khá cao trên thị trường thứ cấp do có lợi thế 100% căn hộ view sông và triển khai trong khu đô thị hiện hữu. Loạt dự án vừa bàn giao trước đó như Luxcity (528 Huỳnh Tấn Phát), Dockland (99 Nguyễn Thị Thập), Hưng Phát The Golden Star, Cosmo City đều có giá giao dịch chênh lệch từ 7-10%. Quận 7 cũng là khu vực có nhu cầu tìm thuê chung cư thuộc phân khúc trung cao tốt nhất thị trường hiện nay, trong đó sản phẩm có giá thuê từ 12-22 triệu/tháng được ưa chuộng.

Theo ghi nhận của Batdongsan.com.vn, những BĐS ở giai đoạn sắp bàn giao nhà bước vào cuộc đua nhắm đến nhu cầu ở thực lẫn đầu tư. Tuy nhiên hiện nay, phần lớn các dự án đang trong quá trình hoàn thiện, số lượng căn đưa ra thị trường có thể khai thác ngay thực tế không nhiều. Chính vì vậy, cạnh tranh vẫn là ở các dự án cũ đã đưa vào sử dụng và các dự án mới vừa ra mắt. Lợi thế của các dự án mới tung ra thị trường thời gian gần đây là chất lượng còn tốt, diện tích triển khai căn hộ nhỏ, phù hợp với nhiều đối tượng thuê có tài chính vừa phải. Còn lợi thế của các dự án hiện hữu trước đó là có vị trí đẹp và đã qua thẩm định thực tế của thị trường.

Dự báo nguồn cung căn hộ sắp hoàn thiện, nhận nhà ở ngay tại TP.HCM sẽ gia tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, mức giá thứ cấp biến động khác nhau ở mỗi dự án, đang tạo nên sự cạnh tranh giá khá mạnh mẽ trên thị trường cho thuê.

Phương Uyên