Những câu chuyện thị trường nổi bật trong báo cáo quý 2 của Batdongsan.com.vn

Lần đầu tiên sau 2 năm dịch bệnh, Batdongsan.com.vn – thành viên Tập đoàn PropertyGuru sẽ tổ chức trực tiếp sự kiện công bố báo cáo quý thị trường bất động sản (BĐS). Sự kiện diễn ra vào ngày 5/7 tại TP. HCM và ngày 7/7 tại Hà Nội.

Ngoài những dữ liệu về thị trường, Batdongsan.com.vn cũng công bố Báo cáo tâm lý người tiêu dùng BĐS – CSS với nhiều thông tin giá trị về thị hiếu, nhu cầu và niềm tin của người tiêu dùng BĐS. Báo cáo này cũng chỉ ra các thay đổi của tâm lý người dân trong nửa cuối năm 2022 so với nửa đầu năm về thị trường BĐS.

Trong thời gian xuất hiện nhiều thông tin về lạm phát thì người mua BĐS cần lưu tâm tới những thông tin mà Batdongsan.com.vn cung cấp để có cái nhìn rõ ràng hơn về thị trường nói chung, hỗ trợ cho các quyết định giao dịch BĐS của mình.

Mức độ tăng giá của nhà đất vượt vàng, chứng khoán và tiền gửi

Trải qua 2 năm dịch bệnh kéo dài, thị trường nhà đất, vàng, chứng khoán và tiền gửi tiết kiệm ghi nhận nhiều diễn biến thăng trầm. Dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn mang đến cái nhìn tổng quan về sự tăng trưởng chỉ số giá của các loại hình đầu tư chính qua các mốc thời gian. Nhà đầu tư và người tìm kiếm BĐS thông qua đó có thể nắm bắt xu hướng phát triển và so sánh tiềm năng tăng giá của các loại tài sản này để đưa ra phương án đầu tư phù hợp.

Trong hơn 2 năm, từ 1/2020 đến tháng 6/2022, đất và nhà ở có chỉ số tăng giá cao nhất, xếp sau đó là vàng, chứng khoán và tiền gửi tiết kiệm.

Trong tháng 6/2022, chỉ số giá đất tăng 86% so với tháng 1/2020

Mặc dù chỉ số giá vàng và chứng khoán đã tăng mạnh vào tháng 1 năm nay, lần lượt tăng 44% và 57% so với tháng 1/2020, nhưng sang tháng 6/2022, giá vàng và chứng khoán đã giảm, nên mức tăng so với tháng 1/2020 còn 34% và 21%.

Từ Nam ra Bắc: đất nền tăng giá mặc dù mức độ quan tâm giảm ở nhiều khu vực

Theo ước tính của Batdongsan.com.vn, trong quý 2/2022 đất nền tại miền Bắc và miền Nam có mức độ quan tâm giảm lần lượt là 16% và 12% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng mặt bằng giá rao bán vẫn tăng ở nhiều tỉnh so với trung bình giá 2021.

Mức độ quan tâm đến đất nền miền Bắc và miền Nam đều giảm trong quý 2/2022 so với cùng kỳ năm 2021

Hà Nội chứng kiến nhu cầu tìm kiếm đất nền giảm đến 23% nhưng mặt bằng giá rao bán đất ở nhiều quận, huyện vùng ven tăng mạnh. Trong đó, đất nền huyện Đông Anh, Gia Lâm, Quốc Oai tăng lần lượt 31%, 27% và 20% so với trung bình giá năm 2021.

Thị trường TP. HCM cũng ghi nhận mức độ quan tâm đất giảm 11%. Tuy nhiên, giá rao bán đất nền trong quý 2/2022 ở nhiều khu vực của thành phố đều tăng so với trung bình năm 2021, như quận 9 tăng 11%, Củ Chi tăng 8%, Nhà Bè tăng 4%.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, mặc dù mức độ quan tâm đến BĐS có dấu hiệu “giảm nhiệt” tại nhiều tỉnh thành trong quý 2/2022 so với cùng kỳ năm 2021 nhưng trong ngắn hạn giá BĐS sẽ khó có khả năng giảm. Ngoài mục đích để ở với nhu cầu luôn hiện hữu, mục đích đầu tư sẽ hướng tới dài hạn. Vì vậy, tâm lý đầu tư sẽ không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ngắn hạn như dịch bệnh và các yếu tố khác.

Thị trường đất nền toàn quốc trong quý 2/2022 ghi nhận mức độ quan tâm ước tính giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên vẫn cao hơn 5% so với quý 2/2019 – thời kỳ trước dịch Covid-19. Ông Nguyễn Quốc Anh nhận định “Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng giá BĐS tăng hay không là nhu cầu của thị trường. 80% lượng giao dịch, tìm kiếm BĐS tập trung tại Hà Nội và TP.HCM. Tốc độ đô thị hóa từ hai đô thị này cao và đông dân cư, do đó nhu cầu về nhà ở vẫn cao”.

Tại sự kiện công bố Báo cáo thị trường quý 2/2022 tới đây, Batdongsan.com.vn sẽ đi sâu phân tích các đợt sốt đất đã xảy ra trong 30 năm kể từ khi BĐS Việt Nam chuyển sang cơ chế thị trường, đưa ra những dấu hiệu nhận biết sốt đất và dự báo liệu sốt đất có xảy ra trong thời gian tới.

Mức độ quan tâm chung cư cho thuê tại Hà Nội và TP.HCM tăng, lợi suất cho thuê có tỷ lệ thuận?

Dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn trong quý 2/2022 cho thấy mức độ quan tâm BĐS cho thuê ở Hà Nội và TP. HCM ước tính tăng lần lượt 33% và 23% so với cùng kỳ 2021, tăng 64% và 32% so cùng kỳ năm 2020. Xét trên toàn quốc, ước tính nhu cầu tìm kiếm BĐS cho thuê mảng văn phòng tăng 7%, nhà phố tăng 63%, chung cư tăng 18% so với cùng kỳ 2021.

Đối với chung cư cho thuê tại Hà Nội, lượng quan tâm tăng chủ yếu ở khu vực ngoài trung tâm như huyện Gia Lâm tăng 13%, huyện Đông Anh tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021. Còn ở TP. HCM, lượng quan tâm chung cư cho thuê tăng nhiều nhất ở khu vực phía Đông như Quận 2 tăng 36%, Quận 1 tăng 13%, Quận 7 tăng 10%.

Giá rao bán cũng như nhu cầu tìm thuê căn hộ ở Hà Nội và TP. HCM đều tăng, lợi suất cho thuê loại hình này ở các đô thị lớn liệu có tăng tương ứng trong quý 2/2022?

Năm 2021, lợi suất cho thuê chung cư Hà Nội và TP. HCM giảm so với năm 2020

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn thể hiện lợi suất cho thuê chung cư Hà Nội và TP. HCM trong năm 2021 đều giảm so với năm 2020. Nếu như năm 2020, lợi suất cho thuê căn hộ ở hai thành phố này lần lượt là 5,1% và 4,9% thì năm 2021 lợi suất cho thuê căn hộ chỉ còn 4,3% (Hà Nội) và 4,1% (TP. HCM).

Báo cáo thị trường BĐS quý 2/2022 của Batdongsan.com.vn sẽ phân tích bài toán cho thuê chung cư Hà Nội và TP. HCM năm 2022 và cung cấp những dữ liệu chi tiết về mức độ quan tâm, nguồn cung cũng như lợi suất cho thuê của loại hình đang ngày càng thịnh hành tại các đô thị lớn này.

Hà Phương