Những Chủ Đầu Tư BĐS Tung Ra Chính Sách Hấp Dẫn Chưa Từng Có Để “Phá Băng” Thị Trường Căn Hộ

Để sở hữu 1 căn hộ tại trung tâm thành phố, đặc biệt là một thành phố năng động và nhiều cơ hội việc làm như Bình Dương là mục tiêu và là niềm mơ ước của rất nhiều gia đình trẻ. Các dự án đáp ứng được các tiêu chí chuẩn về chất lượng, an toàn về pháp lý, đặc biệt giá thành phù hợp với túi tiền của đối tượng này là rất hiếm trên thị trường.

Tình Trạng Thực Tế, Không Dễ Để Sở Hữu 1 Căn Hộ Vừa Túi Tiền Tại Bình Dương

BĐS phân khúc ở thực vừa túi tiền của đại đa số người trẻ sẽ là nguồn sản phẩm được hấp thụ tốt nhất trong thời điểm này. Theo đó, nhiều lợi thế cho các dự án có mức giá dưới 1,4 tỷ đồng sẽ được khách hàng săn đón, tìm kiếm và sở hữu nhiều nhất năm 2023. Nhưng thực tế, hiện tại có quá ít các dự án đáp ứng được nhu cầu ở thực tại Bình Dương.

Với nhu cầu của đối tượng khách hàng mua ở thực, đa số họ tìm kiếm các dự án có tiện ích nội khu vừa đủ phục vụ nhu cầu mua sắm, phục vụ sinh hoạt hằng ngày, và căn hộ diện tích không quá lớn để có mức giá vừa túi tiền, dễ tiếp cận, dễ sở hữu. Đặc biệt trong vấn đề pháp lý, họ đặt yếu tố pháp lý phải “an toàn” lên hàng đầu khi mua căn hộ. Nhưng thực tế tại thị trường vùng ven liền kề TPHCM, nhất là thị trường Dĩ An, Thuận An của tỉnh Bình Dương người dân đang rất khó tìm kiếm được 1 sản phẩm hội đủ các yếu tố trên.

Cơ Hội Vàng Sở Hữu Nhà Tại Trung Tâm TP Dĩ An Năm 2023

Để đáp ứng nhu cầu bức thiết của thị trường, cùng với sứ mệnh mong muốn đem đến cho những gia đình trẻ, những người có mơ ước sở hữu một nơi an cư, một ngôi nhà mơ ước để ổn định và phát triển cuộc sống; Chủ đầu tư Thạnh Tân và đơn vị phát triển dự án Sen Group đã cho ra mắt dự án căn hộ Ventoso Tower. Dự án được phát triển dựa trên triết lý “Ikigai” kiến tạo phong cách sống theo tiêu chuẩn Nhật Bản, với thiết kế tối giản và diện tích căn hộ vừa đủ, mang đến những giá trị hạnh phúc, an yên.

Ventoso Tower còn là một dự án ở thực với rất nhiều ưu thế: Không rủi ro về pháp lý, dự án đã xây xong. Chủ đầu tư và ngân hàng Agribank đã bắt tay nhau đưa ra giải pháp đột phá về phương thức thanh toán tốt nhất thị trường để ai cũng có thể sở hữu ngôi nhà cho mình tại Trung tâm TP Dĩ An. Cụ thể, người mua chỉ cần thanh toán 135 triệu đồng ký hợp đồng mua bán & sở hữu ngay căn hộ, sau 6-9 tháng nhận bàn giao nhà ở ngay chỉ cần thanh toán thêm 200 triệu đồng, ngân hàng Agribank hỗ trợ vay lên đến 70%, ân hạn lãi gốc từ 6-9 tháng với mức lãi suất tốt nhất thị trường chỉ 9% / năm

Căn hộ Ventoso Tower đã xây xong và đang trong quá trình hoàn thiện các tiện ích nội khu để đón cư dân vào sinh sống. Ảnh: Quý Mai.

Ngoài phương thức thanh toán tối ưu nhất thị trường, Ventoso còn có những giá trị đặc biệt và rất phù hợp với nhu cầu ở thật: Vị trí đắc địa ngay tại Trung Tâm Thành Phố Dĩ An, cách Vincom Dĩ An chỉ 800m, dự án nằm trong khu dân cư hiện hữu lâu đời và sầm uất, đảm bảo tiện ích ngoại khu đầy đủ và đẳng cấp nhất của TP Dĩ An, pháp lý dự án hoàn thiện 100% với hơn 10 tiện ích nội khu đạt chuẩn. Đặc biệt, ngay trong Ventoso Tower, cư dân được thụ hưởng giá trị nhân văn từ Ngôi Nhà Trí Tuệ – Thư Viện Sách với hơn 1000 đầu sách và các khóa học ngôn ngữ, kỹ năng miễn phí trọn đời cho cư dân.

Anh Thuận đang sinh sống và làm việc tại Thủ Đức chia sẻ, khác với mua đầu tư, người mua ở thực mong muốn nơi ở phù hợp cả về điều kiện sống và ngân sách vừa tầm. Ở thời điểm hiện tại có nhiều lợi thế cho người mua từ các biến động thị trường theo hướng các sản phẩm bất động sản quay về giá trị thực. Trên thực tế có quá ít dự án ở thực có mức giá tầm dưới 1,4 tỷ trở lại và có nguy cơ biến mất theo sự phát triển vượt trội của Bình Dương nói chung và TP Dĩ An nói riêng, người mua cần nắm bắt cơ hội sở hữu căn hộ giá tốt trong thời điểm này.