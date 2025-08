Những Chủ Đầu Tư Từ Việt Nam Chiến Thắng Tại Giải Thưởng Bất Động Sản Châu Á PropertyGuru 2024

Hơn 130 chủ đầu tư, đơn vị thiết kế hàng đầu từ khắp Châu Á đã hội tụ tại đêm chung kết Giải thưởng Bất động sản Châu Á Propertyguru 2024 tổ chức tại Bangkok.

BANGKOK, Thái Lan – Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru thường niên lần thứ 19, với V-ZUG Thailand là nhà tài trợ chính, đã công bố các nhà phát triển bất động sản xuất sắc nhất trong khu vực. Đêm Chung kết diễn ra tại khách sạn The Athenee Hotel, A Luxury Collection, Bangkok.

Tranh tài với nhiều đối thủ quốc tế nặng ký tại Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru 2024, các chủ đầu tư đến từ Việt Nam đã xuất sắc giành được 4 giải thưởng danh giá. Trong đó Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long được vinh danh là Nhà phát triển cộng đồng tốt nhất (Châu Á). Gamuda Land giành được 2 danh hiệu cho Eaton Park trong khi Ecopark giành chiến thắng cho dự án Eco Village Saigon River. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Đông Thành (OSI Holdings) cũng lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru 2024 với dự án Oriental Square.

Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long nhận giải thưởng

Gamuda Land giành 2 danh hiệu giải thưởng ở dự án Eaton Park

Dự án Eco Village Saigon River mang về giải thưởng cho Ecopark

Zhuhai Huafa Properties Co., Ltd. lần đầu tiên được vinh danh là Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Châu Á. Đây là một trong năm giải thưởng dành cho các đại diện từ Trung Quốc đại lục. Những đơn vị chiến thắng từ Trung Quốc đại lục bao gồm Lead8, được trao giải cho các dự án MixC Changchun và K11 Shanghai, Huaihai Middle Road. Các công ty thiết kế chiến thắng khác là Jiang & Associates Creative Design, giành giải cho ALIBABA BEIJING CHAOYANG SCIENCE & TECHNOLOGY PARK, và Sybarite, giành giải cho SKP Chengdu.

Các nhà phát triển từ Hồng Kông (Trung Quốc) và Macau cũng ghi dấu ấn với bốn danh hiệu chiến thắng. Những đơn vị chiến thắng bao gồm China Resources Land (Overseas) Limited và Poly Property (Hong Kong) Co., Limited, chiến thắng cho PANO HARBOUR; Lek Hang Group cho Hotel Central Macau; Lofter Group Limited cho 1 Ki Lung Street; và New Orient Group cho San Tung Fong Commerical Inn North Wing (Tòa nhà nhà hàng LokKok trước đây).

Với 12 giải thưởng, Philippines đã trở thành thị trường “ẵm” nhiều giải thưởng nhất năm nay. Federal Land, Inc. nổi bật với danh hiệu Nhà phát triển bất động sản hạng sang tốt nhất (Châu Á), cùng với chiến thắng cho Riverpark, trong khi Federal Land NRE Global, Inc. giành danh hiệu Nhà phát triển bất động sản đột phá tốt nhất (Châu Á). Aboitiz InfraCapital Economic Estates được vinh danh là Nhà phát triển bất động sản công nghiệp tốt nhất (Châu Á), cùng với chiến thắng cho LIMA Estate.

Góp phần vào thành tích ấn tượng của Philippines là các danh hiệu của RLC Residences, chiến thắng cho dự án The Residences at The Westin Manila; Robinsons Offices for GBF Center 1; và work.able for work.able Robinsons Summit Center. Robinsons Summit Center. Alveo Land đã giành chiến thắng cho dự án Viento at Cerca trong khi Sunshine Fort North Bonifacio Realty Development Corporation đã giành chiến thắng cho MITSUKOSHI BGC.

The Estate Makati – dự án hợp tác giữa SM Development Corporation (SMDC) và Federal Land – đã giành được hai danh hiệu. Năm nay, giải thưởng Biểu tượng PropertyGuru do Ban biên tập tạp chí Property Report thuộc Tập đoàn Property Guru (tạp chí chính thức của Giải thưởng) bình chọn, đã được trao cho ông Henry T. Sy, Jr., Giám đốc không điều hành kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị SM Prime Holdings.



Ngoài ra, nhiều đơn vị đến từ Malaysia cũng được vinh danh với 11 chiến thắng. Trong đó có Bangsar Heights Pavilion với dự án Quayside JBCC; Berinda Group với Ponderosa Callista; City Motors Group với Alfa Bangsar; Eupe Corporation Berhad với Helix2 @ PJ South; Gunung Impian Development Sdn Bhd với Iconia Garden Residence; Iskandar Investment Berhad với Medini Innopolis; JLand Group Sdn Bhd với Sanubari @ Bandar Dato Onn; Malton Berhad với The Park 2 Pavilion Bukit Jalil; Sime Darby Property Berhad với Serenia Industrial Park; Tropicana Corporation Berhad với Avisa Residences, Tropicana Alam; và Triterra Sdn Bhd với The MET Corporate Towers.

Trong khi đó, các đại diện từ Indonesia cũng đã có một lễ trao giải thành công với 8 chiến thắng, nổi bật là Paramount Land với danh hiệu Nhà phát triển khu đô thị tốt nhất (Châu Á). Sinar Mas Land đã giành được nhiều danh hiệu cho BSD City và Biomedical Campus, cũng như các liên doanh của mình: Greenland International Industrial Center (GIIC) tại Kota Deltamas của JV Sinar Mas Land & Sojitz Corporation và Navapark của PT. Bumi Parama Wisesa, Hongkong Land & Sinar Mas Land J/V.

Các chủ đầu tư từ Indonesia cũng giành chiến thắng gồm DM Projects Group với dự án Salty Jim Villa; PT Adhi Commuter Properti Tbk. với LRT City Cibubur; và Summarecon Group với Flora tại Summarecon Bandung.

Singapore tiếp tục chuỗi thành công với 8 giải thưởng. UOL Group Limited được công nhận là Nhà phát triển bền vững tốt nhất (châu Á) và Nhà phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tốt nhất (châu Á), trong đó dự án Meyer Blue mang về giải thưởng cho cả UOL Group Limited và Singapore Land Group Limited. Dự án Pan Pacific Orchard cũng mang lại chiến thắng cho cả UOL Group Limited và Pan Pacific Hotels Group.

Tương tự, GuocoLand và Hong Leong Holdings Limited cùng giành giải cho dự án Lentor Mansion. TID Pte. Ltd. giành giải Nhà phát triển phong cách sống tốt nhất (Châu Á), cùng chiến thắng cho Lentoria, trong khi FRX Capital Private Limited được vinh danh là Nhà phát triển bất động sản dòng Boutique xuất sắc nhất (Châu Á).

Australia cũng đạt được 7 giải thưởng, trong đó có 3 giải thuộc về BLVD của OSK Property. Các đơn vị khác được vinh danh bao gồm BHC Property với dự án Mercer; FY Property, Kooringa Group, MA Financial, CPDM với Chatswood Garden; Golden Sedayu với Burswood Point; và Jean Yip Developments với Elements at Carousel.

Thái Lan giành được 4 danh hiệu, với Sansiri Public Company Limited được trao giải cho BuGaan Pattanakarn và Narasiri Phahol-Watcharapol. AP (Thailand) Public Company Limited cũng đại diện cho quốc gia này với chiến thắng cho The City Rama5-Nakhon In, trong khi APAC Land được vinh danh với APAC Tower.

Đại diện cho Nhật Bản, Niseko Woodlands Limited đã giành chiến thắng với Grand Tsuru Niseko trong khi Yoichi Dreams được vinh danh với dự án Kisin.

Các đại diện Saudi Arabia đã có màn ra mắt ấn tượng tại vòng Chung kết với Oud Real-Estate Development Company giành giải Nhà phát triển dự án hỗn hợp tốt nhất (Châu Á). Trước đó, công ty này cũng đã liên tiếp chiến thắng tại Giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Châu Á (Trung Đông) được tổ chức lần đầu tiên.

Đến từ Campuchia, LP Residences Co., Ltd. đã giành chiến thắng cho dự án Palm Springs. Trong khi đó, đại diện từ Ấn Độ – Suryam Developers LLP, đã được vinh danh với By the Waters.

Ông Jeremy Williams, Giám đốc điều hành Marketplaces của Tập đoàn PropertyGuru, cho biết: "Cam kết của chúng tôi đối với tương lai bền vững tại Châu Á thực sự được phản ánh trong các giải thưởng năm nay. Bằng cách nâng cao các chuẩn mực về khả năng thích nghi và bền vững, chúng tôi trao quyền cho các cộng đồng để sinh sống, làm việc và phát triển tại các thành phố của tương lai. Những giải thưởng này không chỉ tôn vinh nỗ lực phát triển và thiết kế của các đơn vị mà còn truyền cảm hứng cho sự đổi mới, tạo ra lợi ích cho người tìm kiếm bất động sản, sàn giao dịch và nhà đầu tư. Giải thưởng lần thứ 19 sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển bền vững của ngành xây dựng bất động sản trong khu vực”.

Ông Jules Kay, Giám đốc Giải thưởng và Sự kiện Bất động sản Châu Á PropertyGuru, cho biết: “Loạt giải thưởng Bất động sản Châu Á năm nay có nhiều giải thưởng lần đầu tiên được trao. Chúng tôi tôn vinh thế mạnh của các thị trường bất động sản mới nổi, mở rộng sang các khu vực mới và quay trở lại các điểm đến bất động sản hàng đầu của khu vực. Chúng tôi cũng vinh danh các cá nhân – những huyền thoại và ngôi sao mới đầy triển vọng trong ngành. Thông qua Giải thưởng People’s Choice, chúng tôi đã tiếp cận những người mua bất động sản, tạo cho họ một nền tảng để hỗ trợ các nhà phát triển chia sẻ tầm nhìn và giá trị. Chúng tôi cũng ghi nhận những đóng góp xuất sắc vào lĩnh vực ESG, góp phần xây dựng ngành bất động sản bền vững hơn cho tương lai. Chúng tôi rất vinh dự khi được vinh danh đa dạng các chủ đầu tư và dự án xuất sắc khắp châu Á – Thái Bình Dương, khu vực đang nổi lên như một trung tâm của các đô thị tương lai”.

Ông Thiện Dương, Chủ tịch hội đồng giám khảo vòng chung kết, chia sẻ: “Những đơn vị chiến thắng năm nay trên khắp Châu Á – Thái Bình Dương đã gây ấn tượng với ban giám khảo bằng các bản thiết kế và quy hoạch tổng thể bền vững, từ các khu đô thị rộng lớn đến những ngôi nhà đáng sống và không gian thương mại năng động. Sự xuất sắc trong phát triển bất động sản được định nghĩa lại trên khắp khu vực và chúng tôi rất vui khi được đóng góp vào sự phát triển liên tục này. Xin chúc mừng những đơn vị đã đạt được tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực bất động sản trên khắp Châu Á – Thái Bình Dương”.

Hội đồng giám khảo độc lập của Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru 2024 bao gồm các giám khảo chính của các thị trường tham gia Giải thưởng: Ông Dương Quốc Thiện, Tổng giám đốc GroupGSA (Việt Nam); ông Ajai A Kapoor, CEO, 360 degrees – Real Estate Services (Ấn Độ); bà Cyndy Tan Jarabata, Chủ tịch TAJARA Leisure & Hospitality Group Inc. (Philippines); ông Eddie Guillemette, CEO, Midori no Ki (Nhật Bản); ông Datuk Ar. Ezumi Harzani Ismail, Chủ tịch Hiệp hội Kiến trúc sư Malaysia: 2020-2022 (Malaysia); Ivan Lam, Giám đốc điều hành bộ phận Kinh doanh quốc tế, Charter Keck Cramer (Úc); ông Ken Ip, Chủ tịch, Asia MarTech Society (Trung Quốc); bà Kristin Thorsteins, Đồng sáng lập & Đối tác quản lý, Portman Investment Pte Ltd (Singapore); Tiến sĩ Nirmal De Silva, giám đốc kiêm CEO, Paramount Realty (Sri Lanka); ông Paul Tse, Chủ tịch, Ban giám đốc Hiệp hội Nhà thầu và Nhà phát triển Xây dựng Macao; ông Sorn Seap, Chủ tịch Hiệp hội Định giá và Môi giới Bất động sản Campuchia; bà Suphin Mechuchep, Giám đốc điều hành, Sen X Group PCL (Thái Lan); và ông Vivin Harsanto, Giám đốc cấp cao và Trưởng phòng Tư vấn, JLL Indonesia.

HLB đảm bảo tính công bằng, minh bạch và uy tín của quá trình đánh giá dưới sự giám sát của ông Paul Ashburn từ HLB International Real Estate Group. HLB International là mạng lưới các công ty tư vấn và kế toán toàn cầu vừa giành danh hiệu “2024 Network of the Year”.

Đêm Chung kết Giải Bất động sản Châu Á PropertyGuru lần thứ 19 là điểm nhấn của PropertyGuru Week, sự kiện cũng bao gồm Hội nghị thượng đỉnh Bất động sản Châu Á PropertyGuru; sự ra mắt của Giải thưởng tại Trung Đông; và các phiên bản mới nhất của Giải thưởng tại Trung Quốc đại lục, Hong Kong (Trung Quốc), Ma Cao, Nhật Bản, Ấn Độ, Sri Lanka và Campuchia.

Được tổ chức bởi Tập đoàn PropertyGuru, vòng Chung kết Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru lần thứ 19 được hỗ trợ bởi nhà tài trợ vàng V-ZUG Thailand; cổng thông tin chính thức PropertyGuru; tạp chí chính thức Property Report thuộc PropertyGuru; các đối tác truyền thông Bridges, BusinessWorld, d+a Magazine, Detik.com, Hot Magazine, Kiripost, Kompas.com, Luxury Society Asia, Manila Bulletin, Pattaya Trader, Prop2morrow, REm, SquareRooms, Tatler Asia Homes, The Philippine Star và Think of Living; đối tác hỗ trợ Viện REHDA; và giám sát viên chính thức HLB.

Chi tiết danh sách Giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Châu Á lần thứ 19 vui lòng xem tại đây

