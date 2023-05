Những điểm cộng của dự án 22,5 triệu đồng/m2 "hạ gục" khách hàng trẻ

Chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng

Mối quan tâm hàng đầu của khách hàng khi mua nhà chính là thời gian sở hữu sổ đỏ, hay nói cách khác, đó là pháp lý đầy đủ và minh bạch. Trong bối cảnh nhiều khu chung cư tại Hà Nội hiện nay có dấu hiệu chậm bàn giao sổ đỏ, người mua nhà sẽ càng băn khoăn về vấn đề này hơn.

Với Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi chủ đầu tư cam kết nhất sổ đỏ chỉ sau 50 ngày mua. Như vậy, người mua sẽ không rơi vào cảnh chờ đợi mỏi mòn hàng năm trời cũng như “tiến thoái lưỡng nan” khi muốn chuyển nhượng hoặc tặng người thân do chưa có sổ đỏ. Đặc biệt, với những khách hàng trẻ tuổi, chưa nhiều kinh nghiệm giao dịch, đầu tư bất động sản thì cam kết này của chủ đầu tư thực sự khiến con đường chinh phục ước mơ mua nhà thủ đô an toàn hơn.



Không gian được thiết kế tối ưu công năng sử dụng

Hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận tiện

Nhờ lợi thế khu vực, Hanhomes No08 Mai Chí Thọ sở hữu hệ thống giao thông phát triển và kết nối thuận lợi với khu vực nội đô thông qua cầu Vĩnh Tuy, Chương Dương, Long Biên, Thanh Trì,… Ngoài ra, nếu muốn đi tới các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng… cư dân cũng dễ dàng di chuyển bằng tuyến đường Quốc lộ 5A, 5B, Quốc lộ 1A…

Từ dự án, cư dân cũng chỉ mất khoảng 10 phút lái xe để tiếp cận những tiện ích xung quanh như như: Trường mẫu giáo, trường cấp 1, 2, 3 phường Phúc Lợi; Trường THCS Việt Hưng, công viên Giang Biên; Vincom Long Biên, BigC, Aeon Mall, chợ Việt Hưng…

Giá cạnh tranh hàng đầu thị trường

Những khách hàng trẻ đa phần là những người mong muốn sống độc lập nhưng gặp trở ngại do chưa đủ tài chính tích lũy. Đầu năm 2020, thị trường bất động sản chứng kiến sự thiếu nguồn cung căn hộ khiến giá bán nhà tăng cao. Theo số liệu từ Hội bất động sản (BĐS) Việt Nam, các sản phẩm có đơn giá 25 triệu đồng/m2 hiện rất hiếm hoi.

Tuy nhiên, Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ lại mang đến lựa chọn tối ưu hơn về giá bán cho khách hàng trẻ khi chỉ cần 22,5 triệu đồng/m2 là có thể sở hữu căn hộ đầy đủ tiện nghi tại quận Long Biên. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn nỗ lực giảm thiểu chi phí cho khách hàng khi người mua sẽ được giao dịch trực tiếp, không thông qua đơn vị môi giới trung gian. Khoản chi phí này thông thường dao động từ 2-4% nên với những người eo hẹp về tài chính sẽ là một khoản rất đáng giá.

Mật độ xây dựng thấp, tiện ích đa dạng

Bên cạnh ưu điểm về pháp lý và giá bán Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ còn tọa lạc tại khu vực được đánh giá là có quy hoạch đẹp bậc Hà Nội với hình ô bàn cờ thông thoáng. Nhờ nằm cạnh các khu đô thị lớn như Vinhomes Riverside, Khu đô thị Việt Hưng, Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ được tận hưởng những tiện ích chất lượng cao như hệ thống trường Vinschool, Vincom Plaza, bệnh viện Vinmec…

Đặc biệt, đây đều là những dự án có mật độ xây dựng chỉ 28% – mức được đánh giá là rất thấp nên cư dân tại đây dễ dàng sở hữu những khoảng không thoáng đãng hướng ra mảng xanh hoặc phố phường sầm uất. Ngoài ra, Long Biên được coi là “thành phố bên sông” khi sở hữu hạ tầng cơ sở phát triển nhưng vẫn giữ được nét yên bình của vùng cửa ngõ thủ đô. Chính vì vậy, khu vực này được nhiều người trẻ lựa chọn để cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Chính sách bán hàng tốt

Bên cạnh những ưu điểm về giao thông, không gian, đơn giá, Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ còn có chính sách bán hàng tốt. Khách mua căn hộ được vay 70% từ ngân hàng, trong thời gian kéo dài tới 20 năm. Với những người mua nhà trả góp thì điều này giúp họ giảm thiểu được áp lực trả lãi ngân hàng mỗi tháng, không bị ảnh hưởng đến việc chi tiêu trong gia đình.

Đặc biệt, khách mua căn hộ Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ có thể chuyển về sinh sống ngay nhằm sớm an cư, chấm dứt những bất tiện của cuộc sống phải đi thuê nhà.

Cũng bởi một loạt những ưu điểm nổi bật đó, Hanhomes No08 Mai Chí Thọ đã được rất nhiều khách hàng lựa chọn và mỗi ngày đều đang tiếp tục chào đón những cư dân mới đến an cư trong niềm hân hoan.