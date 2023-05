Vị trí vàng: mặt tiền biển gần sân bay

Có nhiều yếu tố thúc đẩy nhu cầu thị trường và quyết định giá của của một BĐS, trong đó đứng đầu là vị trí. Mỗi sản phẩm BĐS ở vị trí khác nhau sở hữu những giá trị khác nhau. BĐS nằm khu vực trung tâm có giá cao hơn vùng ven, BĐS nằm trên các trục giao thông quan trọng có lợi thế vượt trội hơn so với các vị trí khác.

Lấy ví dụ dự án nghỉ dưỡng Cam Ranh Bay Hotels & Resorts ra mắt vào quý 3 này, sau khi du khách xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, đi xe chỉ 5 phút là đến nơi. Dự án sở hữu 2 mặt tiền hiếm có: phía trước là đại lộ dài 35 km Nguyễn Tất Thành, phía sau là bờ biển Bãi Dài – một trong 10 biển đẹp nhất hành tinh do tạp chí National Geographic (US) bình chọn. Xung quanh Bãi Dài là các điểm đến nổi tiếng, như khu vui chơi trên biển Sealife, chùa Ốc Từ Vân, đầm Thủy Triều, "tứ bình" Bình Ba – Bình Hưng – Bình Lập – Bình Tiên… Từ Bãi Dài chỉ mất 20 phút là đến TP. Cam Ranh, 30 phút để đến TP. Nha Trang. Vị trí đắc địa của dự án là một trong những lý do khiến The Ascott Limited, nhà điều hành kinh doanh dịch vụ lưu trú quốc tế lớn nhất thế giới tham gia quản lý, vận hành quần thể nghỉ dưỡng này.



Hồ bơi cá heo tại dự án nghỉ dưỡng Cam Ranh Bay Hotels & Resorts.

Vận hành bởi tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế

Bãi Dài là một trong những nơi đang hút đầu tư. Có đến 45 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, khoảng 10 dự án đã đi vào khai thác, 26 dự án đang thi công, Bãi Dài sẽ cung ứng ra thị trường hơn 5.000 căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng trong thời gian tới.

Trong số 5.000 căn hộ du lịch kia, bao nhiêu căn được vận hành dưới bàn tay chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế? Tìm được, nghĩa là nhà đầu tư đã thành công một nửa. Một cách tốt để có được căn hộ đẳng cấp là “theo dấu” các nhà quản lý vận hành lớn. Dõi theo The Ascott Limited sẽ đến căn hộ nghỉ dưỡng Cam Ranh Bay Hotels & Resorts. Ascott, nhà điều hành kinh doanh dịch vụ lưu trú quốc tế lớn hàng bậc nhất thế giới, hiện đang vận hành tổng cộng 64.000 căn hộ và hơn 48.000 căn đang được triển khai khắp trên thế giới sẽ “cầm trịch” quản lý căn hộ dịch vụ Somerset Cam Ranh Bay đầu tiên tại Cam Ranh.

Cùng đồng hành là TAUZIA HOTELS, thành viên của Ascott, sẽ vận hành căn hộ khách sạn với thương hiệu Vertu Cam Ranh Bay đầu tiên tại Việt Nam. Trong khi đó, với 25 năm kinh nghiệm, Sailing Club Leisure Group sẽ quản lý 175 biệt thự biển ở Cam Ranh Bay, mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách.



Nhà hàng 5 sao trung tâm và Vibe Pub hướng biển tại Cam Ranh Bay Hotels & Resorts

Siêu phẩm nghỉ dưỡng Santorini ở Việt Nam

Tìm thế mạnh của dự án, những tiện ích nổi bật, đơn vị thi công – giám sát, mật độ xây dựng, diện tích căn hộ, và nhanh chóng chọn sản phẩm phù hợp với điều kiện kinh tế, sở thích và lưu tâm một chút đến phong thủy Bát Trạch.

Lại lấy Cam Ranh Bay Hotels & Resorts làm ví dụ. Đây là dự án mang vẻ đẹp thần tiên của thiên đường nghỉ dưỡng Santorini, sở hữu 175 căn biệt thự biển cao cấp, 908 phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ cùng các dịch vụ vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp bao gồm: công viên Santorini, công viên chủ đề cung hoàng đạo, spa & sym, kid club, hồ bơi tràn, hồ bơi cá heo, hồ bơi trên cao, game club, cụm nhà hàng Ý, Pháp, Nhật, Hàn trên đồi cảnh quan Santorini, Con đường hoa giấy.

Trong khi phần lớn các dự án sẽ ra mắt sau năm 2020, thì dự án Cam Ranh Bay Hotels & Resorts ra mắt ngay quý 3 này, mở ra cơ hội đầu tư lớn cho khách hàng tại thị trường BĐS nghỉ dưỡng Cam Ranh. Theo đó, khách hàng chỉ thanh toán 405 triệu đồng đến khi nhận nhà, được ứng trước 2 năm tiền thuê, tương đương 15% giá bán căn hộ. Đặc biệt, ngân hàng NCB hỗ trợ cho vay vốn 0% lãi suất, 0% phí trả nợ trước hạn và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà. Chủ căn hộ có cơ hội nhận ưu đãi lên đến 410 triệu và được tặng 28 đêm nghỉ dưỡng/năm đẳng cấp 5 sao, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Thực địa dự án

Đây là bước đánh giá không thể bỏ qua. Nhận diện trên giấy tờ chưa đủ, nhà đầu nên nhanh chóng “tận mục sở thị” để trải nghiệm những ưu điểm của dự án, từ đó mới có thể ra quyết định chính xác nhất.

Được quy hoạch là quần thể du lịch cao cấp, cùng với kinh nghiệm vận hành trên 30 năm của Ascott, dự báo giá cho thuê căn hộ tại Cam Ranh Bay Hotels & Resorts sẽ khác biệt và tăng trưởng qua từng năm, nhà đầu tư có thể yên tâm về khả năng cho thuê cao, dòng tiền cho thuê thu về đều đặn, bền vững khi đầu tư căn hộ nghỉ dưỡng ở Cam Ranh Bay Hotels & Resorts.

